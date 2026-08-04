«Бетсити Парма» подписала защитника Брайана Фоббса
Фоббс присоединился к «Парме».
«Бетсити Парма» объявила о заключении 1-летнего контракта с защитником Брайаном Фоббсом (28 лет, 196 см).
После выстпулений в NCAA американец начал профессиональную карьеру в Финляндии, а затем играл за клубы из Бельгии, Италии и Германии.
Прошлый сезон Фоббс провел в немецком «Ольденбурге», набирая в среднем 14,6 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи за 34 матча.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
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