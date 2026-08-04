«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя и не интересуется Демаром Дерозаном

Холидэй останется в «Блэйзерс», а Дерозана там не будет.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Портленд » не заинтересован в подписании форварда Демара Дерозана , несмотря на некоторые возникшие слухи.

Дерозан стал свободным агентом после отчисления из «Сакраменто», где в пррошлом сезоне он выдавал 18,4 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

Стейн добавил, что «Блэйзерс» не собираются выкупать контракт Дрю Холидэя и планируют сохранить защитника в составе даже после получения Джа Морэнта.

36-летний Холидэй провел 53 матча минувшего сезона, набирая 16,3 очка, 4,6 подбора и 6,1 передачи.