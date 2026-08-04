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  4. «Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя и не интересуется Демаром Дерозаном

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«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя и не интересуется Демаром Дерозаном
Холидэй останется в «Блэйзерс», а Дерозана там не будет.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Портленд» не заинтересован в подписании форварда Демара Дерозана, несмотря на некоторые возникшие слухи.

Дерозан стал свободным агентом после отчисления из «Сакраменто», где в пррошлом сезоне он выдавал 18,4 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

Стейн добавил, что «Блэйзерс» не собираются выкупать контракт Дрю Холидэя и планируют сохранить защитника в составе даже после получения Джа Морэнта. 

36-летний Холидэй провел 53 матча минувшего сезона, набирая 16,3 очка, 4,6 подбора и 6,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoПортленд
logoДемар Дерозан
logoНБА
logoДрю Холидэй

Комментарии

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Выкупать Холидэя - это кто придумал вообще? Либо менять с выгодой, либо пусть играет.
Морант, Лиллард, Хендерсон, Шарп, Холидэй
На всех минут не хватит же
ОтветLa Corsa
Морант, Лиллард, Хендерсон, Шарп, Холидэй На всех минут не хватит же
Авдии тоже мяч в руках нужен . Новый тренер. Непонятны перспективы Портленда
ОтветLa Corsa
Морант, Лиллард, Хендерсон, Шарп, Холидэй На всех минут не хватит же
Шарп - АЗ, а Лиллард неизвестно когда начнет играть. Морант и Хендерсон мутные персонажи от которых непонятно чего ждать. Дрю выглядит идеальным запасным РЗ (или АЗ по ситуации) со скамейки на случай любого форс-мажора.
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