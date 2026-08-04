«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя и не интересуется Демаром Дерозаном
Холидэй останется в «Блэйзерс», а Дерозана там не будет.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Портленд» не заинтересован в подписании форварда Демара Дерозана, несмотря на некоторые возникшие слухи.
Дерозан стал свободным агентом после отчисления из «Сакраменто», где в пррошлом сезоне он выдавал 18,4 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.
Стейн добавил, что «Блэйзерс» не собираются выкупать контракт Дрю Холидэя и планируют сохранить защитника в составе даже после получения Джа Морэнта.
36-летний Холидэй провел 53 матча минувшего сезона, набирая 16,3 очка, 4,6 подбора и 6,1 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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