«Енисей» арендовал Данила Шеянова из «Локомотива-Кубань»
Шеянов проведет сезон в «Енисее».
«Енисей» объявил о переходе форварда Данила Шеянова (22 года, 203 см) на правах аренды из «Локомотива-Кубань».
Шеянов с 14 лет находится в системе краснодарцев, с которыми он стал серебряным призером Единой молодежной лиги ВТБ.
В основном турнире на его счету суммарно 47 матчей, включая 23 игры прошлого сезона, в которых Шеянов набирал в среднем 2,6 очка и 0,8 подбора за 7 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Енисея»
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