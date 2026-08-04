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  4. «Енисей» арендовал Данила Шеянова из «Локомотива-Кубань»

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«Енисей» арендовал Данила Шеянова из «Локомотива-Кубань»
Шеянов проведет сезон в «Енисее».

«Енисей» объявил о переходе форварда Данила Шеянова (22 года, 203 см) на правах аренды из «Локомотива-Кубань».

Шеянов с 14 лет находится в системе краснодарцев, с которыми он стал серебряным призером Единой молодежной лиги ВТБ.

В основном турнире на его счету суммарно 47 матчей, включая 23 игры прошлого сезона, в которых Шеянов набирал в среднем 2,6 очка и 0,8 подбора за 7 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Енисея»
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Данил Шеянов
переходы

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