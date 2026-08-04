  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Майкл Джордан с отрывом обогнал Леброна Джеймса как величайший игрок в истории по мнению экспертов

Фото
0
Майкл Джордан с отрывом обогнал Леброна Джеймса как величайший игрок в истории по мнению экспертов
Эксперты считают Джордана лучше Джеймса.

Доцент кафедр государственной политики, политологии и образования университета Виргинии Джон Холбейн решил выяснить, кто, по общему мнению, является величайшим игроком НБА всех времен: Майкл Джордан или Леброн Джеймс.

Для этого Холбейн собрал 54 рейтинга игроков от журналистов и пришел к выводу, что они в значительной степени сходятся во мнении, считая лучшим Джордана.

Отдельно отмечается, что разрыв между Джорданом и Джеймсом значительный – больше, чем между любыми другими соседними местами в рейтинге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети доцента Джона Холбейна
logoМайкл Джордан
logoНБА
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Для этого Холбейн собрал 54 рейтинга игроков от журналистов

вот это выборка конечно, если учесть какие эксперты типа Смита и Перкинса в эфире

надо сделать честный тест, и выбрать по результатам опроса на спортс

Ябуселе, Карузо и Егор Демин бы с отрывом улетели
ОтветУжратый Гусениц
Для этого Холбейн собрал 54 рейтинга игроков от журналистов вот это выборка конечно, если учесть какие эксперты типа Смита и Перкинса в эфире надо сделать честный тест, и выбрать по результатам опроса на спортс Ябуселе, Карузо и Егор Демин бы с отрывом улетели
Голдин был бы выше Карима и Оладжувона, а Корнет попал бы в топ-30
ОтветУжратый Гусениц
Для этого Холбейн собрал 54 рейтинга игроков от журналистов вот это выборка конечно, если учесть какие эксперты типа Смита и Перкинса в эфире надо сделать честный тест, и выбрать по результатам опроса на спортс Ябуселе, Карузо и Егор Демин бы с отрывом улетели
Где Ябуселе, там и Олиник :)
Имя Майкла Джордана давно уже стало нарицательным, олицетворящим баскетбол, как вид спорта, этим всё сказано. И замечу, что задолго до эпохи повсеместного интернета буквально в каждом кармане и социальных сетей с клиповым мышлением.
ОтветODB
Имя Майкла Джордана давно уже стало нарицательным, олицетворящим баскетбол, как вид спорта, этим всё сказано. И замечу, что задолго до эпохи повсеместного интернета буквально в каждом кармане и социальных сетей с клиповым мышлением.
Так до эпохи повсеместного интернета гораздо проще стать именем нарицательным. Когда у тебя в газетах или на тв буквально несколько имен баскетболистов и одно из них встречается чаще остальных, то естественно этот человек будет ассоциироваться с баскетболом. А когда ты открываешь тикток или инсту и там у тебя в ленте миллион крутых хайлайтов и клипов с разными игроками, то у тебя уже нет такого
ОтветИван Кужилин
Так до эпохи повсеместного интернета гораздо проще стать именем нарицательным. Когда у тебя в газетах или на тв буквально несколько имен баскетболистов и одно из них встречается чаще остальных, то естественно этот человек будет ассоциироваться с баскетболом. А когда ты открываешь тикток или инсту и там у тебя в ленте миллион крутых хайлайтов и клипов с разными игроками, то у тебя уже нет такого
Тем более в эпоху повсеместного интернета каждую твою игру обсасывают со всех сторон, и каждая неудача тиражируется на миллионы просмотров
А Йокич где? Хуже Дрекслера, Пола и Айверсона??
Ответas7-sasha
А Йокич где? Хуже Дрекслера, Пола и Айверсона??
Комментарий скрыт
Нормально развивающиеся и взрослеющие дети где-то после 12 лет перестают задавать вопросы типа кто сильнее паровоз или пароход и кто победит слон или кит. Журналюги, критики и аналитики к этому числу конечно не относятся.
Данкан едва в 10 влез. Все что нужно знать о экспертах
Ответты не прав
Данкан едва в 10 влез. Все что нужно знать о экспертах
Куда же им до тебя, тебе с дивана всё виднее
Ответleppyanen
Куда же им до тебя, тебе с дивана всё виднее
Комментарий скрыт
Ларри Берд лучший белый баскетболист 💪 хотя по мне мог быть и повыше 7
Это субъективный рейтинг. Всегда поражали эти споры. Надо мерять по конкретным метрикам. Если говорить о количестве очков то с недавних пор это Джеймс, если говорить о эффективности побед в финалах то может быть Джордан, а может быть Рассел. Если говорить о популярности опять же смотря как мерять то Джордан самый популярный. Эти споры такие бредовые. Но спасибо что вспомнили о Кариме и поставили на третье место.
Ответrisend
Это субъективный рейтинг. Всегда поражали эти споры. Надо мерять по конкретным метрикам. Если говорить о количестве очков то с недавних пор это Джеймс, если говорить о эффективности побед в финалах то может быть Джордан, а может быть Рассел. Если говорить о популярности опять же смотря как мерять то Джордан самый популярный. Эти споры такие бредовые. Но спасибо что вспомнили о Кариме и поставили на третье место.
Мне кажется было бы круто собрать рейтинг из заслуг игрока. Вышел в финал - столько-то очков. Победил - столько-то. Ну и так далее: очки, подборы, передачи... личные награды, количество сезонов, попадания в сборные, на матчи звёзд и ещё много метрик. Но есть одна метрика, которую не измерить - ореол величия. Ну вот как тут бороться с Майклом, если у него какой-то статус, уровня древнегреческого Бога?
ОтветDaff Rogers
Мне кажется было бы круто собрать рейтинг из заслуг игрока. Вышел в финал - столько-то очков. Победил - столько-то. Ну и так далее: очки, подборы, передачи... личные награды, количество сезонов, попадания в сборные, на матчи звёзд и ещё много метрик. Но есть одна метрика, которую не измерить - ореол величия. Ну вот как тут бороться с Майклом, если у него какой-то статус, уровня древнегреческого Бога?
Ну, Леброн будет лучшим в истории, если плюсовать очки за достижения, с этим, наверное, поспорить невозможно.

Так, но по поводу ореола величия?
Ну тут какой-то челик собрал всего 54 рейтинга величайших, и в них Джордан лучший
Но в голосовании среди игроков НБА рейтинг с каждым сезоном сокращается
Было еще голосование на SofaScore, там победил Леброн
Да, баскетбол = Джордан и т. д., и т. п. (это никуда не денется)
Но, по-моему, это не сильно уменьшает процент людей, которые Леброна считают величайшим
Да и плюс, мне кажется, что как только Джеймс объявит о завершении карьеры, то людей, считающих его величайшим, прибавится, да и клоуны, ставящие его 9, 10 и т.д., исчезнут, новых жертв найдут
Просто MJ был намного круче как игрок и дело тут даже не в стате и ещё в чём-то, кто следил за его выступлениями тот знает
Здесь даже сравнивать как то неприлично MJ с Леброном.
Пасаны, завязывайте уже с этими опросами, иначе Дед ещё лет 25 будет играть. Дайте уже отдохнуть старику
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрес Носьони: «Кобе и Джордан были серийными убийцами. У Леброна другой менталитет»
Зарубы с Джорданом и сомнительные MVP – как мы полюбили «Юту» 90-х
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Дело Джеймса Хардена по обвинению в незаконном ношении оружия закрыто
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото