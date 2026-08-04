Майкл Джордан с отрывом обогнал Леброна Джеймса как величайший игрок в истории по мнению экспертов
Эксперты считают Джордана лучше Джеймса.
Доцент кафедр государственной политики, политологии и образования университета Виргинии Джон Холбейн решил выяснить, кто, по общему мнению, является величайшим игроком НБА всех времен: Майкл Джордан или Леброн Джеймс.
Для этого Холбейн собрал 54 рейтинга игроков от журналистов и пришел к выводу, что они в значительной степени сходятся во мнении, считая лучшим Джордана.
Отдельно отмечается, что разрыв между Джорданом и Джеймсом значительный – больше, чем между любыми другими соседними местами в рейтинге.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети доцента Джона Холбейна
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вот это выборка конечно, если учесть какие эксперты типа Смита и Перкинса в эфире
надо сделать честный тест, и выбрать по результатам опроса на спортс
Ябуселе, Карузо и Егор Демин бы с отрывом улетели
Так, но по поводу ореола величия?
Ну тут какой-то челик собрал всего 54 рейтинга величайших, и в них Джордан лучший
Но в голосовании среди игроков НБА рейтинг с каждым сезоном сокращается
Было еще голосование на SofaScore, там победил Леброн
Да, баскетбол = Джордан и т. д., и т. п. (это никуда не денется)
Но, по-моему, это не сильно уменьшает процент людей, которые Леброна считают величайшим
Да и плюс, мне кажется, что как только Джеймс объявит о завершении карьеры, то людей, считающих его величайшим, прибавится, да и клоуны, ставящие его 9, 10 и т.д., исчезнут, новых жертв найдут