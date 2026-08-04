Майкл Джордан с отрывом обогнал Леброна Джеймса как величайший игрок в истории по мнению экспертов

Эксперты считают Джордана лучше Джеймса.

Доцент кафедр государственной политики, политологии и образования университета Виргинии Джон Холбейн решил выяснить, кто, по общему мнению, является величайшим игроком НБА всех времен: Майкл Джордан или Леброн Джеймс .

Для этого Холбейн собрал 54 рейтинга игроков от журналистов и пришел к выводу, что они в значительной степени сходятся во мнении, считая лучшим Джордана.

Отдельно отмечается, что разрыв между Джорданом и Джеймсом значительный – больше, чем между любыми другими соседними местами в рейтинге.