«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Уже почти четыре месяца одна из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер содержится в одном из следственных изоляторов Московской области. За все это время никаких официальных заявлений о ее дальнейшей судьбе не было сделано ни в России, ни в Америке, лишь коллеги спортсменки призывают страны быстрее договориться о ее освобождении.

Что приключилось с Грайнер?

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка женской Евролиги, чемпионка женской НБА и NCAA, дважды лучший бомбардир женской НБА, одна из 25 лучших игроков в истории женской НБА.

С 2015 года она выступала за екатеринбургский УГМК и проводила период с осени по весну в России.

17 февраля 2022 года Грайнер задержали в Шереметьеве с гашишным маслом и обвинили в контрабанде.

Через две недели Федеральная таможенная служба России опубликовала видео с задержанием и комментарий к произошедшему:

«В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, «зеленого» коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств.

При углубленном изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США оперативный сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Шереметьевской таможни обратил внимание на нахождение в багаже так называемых «вейпов», представляющих из себя картриджи для электронной нагревательной системы.

Проведенный таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло).

В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ ( контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет ). В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Что произошло за последние 4 месяца?

Грайнер остается в одном из следственных изоляторов Московской области. В мае суд продлил ее арест – теперь до 18 июня . Адвокат Грайнер Александр Бойков рассказал Associated Press, что продление ареста на такой небольшой срок означает, что дата суда будет назначена в ближайшее время.

Известно, что Грайнер содержится в «хороших условиях» (по словам пресс-секретаря Госдепа США) и что она может переписываться с близкими (как минимум, одно письмо она получила от Дайаны Таурази). «В письмах она еще и шутит, – рассказала форвард «Лос-Анджелеса» Аманда Зауй Би. – Я не понимаю, как ей это удается, учитывая, через что она проходит. Она удивительная. Она относится к этой ситуации с юмором. Не думаю, что у многих бы это получилось».

До мая историю с Грайнер старались замалчивать в Штатах – ее жена отказывалась от комментариев, игроки женской НБА отделывались общими фразами или говорили, что им запрещено высказываться. Это делалось по просьбе Госдепартамента США, чтобы – как пояснял ESPN – «не делать ее еще более ценным активом».

Когда ситуация не разрешилась сама собой, Госдеп США снял эмбарго на замалчивание этой темы, объявив, что Грайнер «была задержана незаконно».

«Безопасность и благополучие американских граждан за границей – один из важнейших приоритетов для нашего государства, – говорится в заявлении Госдепа. – Государственный департамент США установил, что РФ неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер . Государственный департамент будет предпринимать меры для того, чтобы обеспечить надлежащую поддержку госпоже Грайнер».

Изменение в позиции Госдепа США проявилось в том, что дело Грайнер подхватил бывший представитель США в ООН Билл Ричардсон, который в течение многих лет занимался освобождением заложников . До этого ей занималось консульство США – оно просто следит за судебными процессами в отношении американских граждан, но не вмешивается в них.

Что именно Госдеп подразумевает под «незаконным задержанием», не объясняется. Если следовать здравой логике, то можно подумать, что Грайнер, очевидно, везла вейпы с маслом каннабиса для личного употребления, а не с целью контрабанды, которую ей инкриминируют. Но это сугубо внутренняя формулировка. Освобождение граждан США из иностранных тюрем производится в соответствии с Актом Левинсона, и признание ареста Грайнер незаконным не несет никакой юридической оценки, оно как раз требовалось для того, чтобы передать ее дело специальному представителю президента по делам заложников и запустить переговоры о ее обмене. По сути, Госдеп просто признал Грайнер «заложницей».

Команда Грайнер отозвалась на изменение статуса задержанной с позитивом, особенно после того, как в конце апреля Америка договорилась об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко – российского пилота, осужденного за перевозку наркотиков. Рид – бывший морпех, который отсидел три года в российской тюрьме, его обвиняли в избиении двух полицейских .

Сам Рид немедленно призвал власти страны способствовать возвращению Грайнер и Пола Уилана (приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж):

«Их будут держать в заложниках, пока США их не вызволит. Каждый день в русской тюрьме – это кошмар: гнилая пища, никакого медицинского ухода, средневековая система.

Бриттни, особенно в России, во многом находится в худшем положении, чем было у меня, потому что она афроамериканка. Пишите им, звоните им, доводите их. Твердите им, что Бриттни нужно вернуть, как и всех американцев, которых несправедливо удерживают там».

Что теперь?

Освещение вопроса в Америке с тех пор претерпело значительные изменения. Вот как это формулирует ESPN: «Семьи Грайнер, Рида и Уилана преследуют одну цель – вернуть своих любимых домой. У правительства США много целей – вызволить американцев, не провоцировать враждебно настроенного главу другой страны, не создавать прецедент, который поставит под угрозу будущее других американцев, не принимать условия сделки, не соответствующей национальным интересам … Есть и еще одна причина замалчивать этот вопрос: шумиха не даст возможности легко съехать с этой темы – сказать, что все это было недоразумение. Если мы превратим это в общенациональную проблему, то Путину сложно будет сохранить лицо».

Исходя из таких данных, друзья Грайнер теперь делают все, что в их силах, чтобы создать как можно больше шума и надавить на собственные власти. Еще весной они добились встречи с президентом Байденом, после которой Госдеп и пересмотрел позицию.

Предложение с российской стороны, кажется, поступило. По информации «Газеты.Ru», «сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута. Решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным» .

Виктора Бута, которого спецслужбы США считали одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире, арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде по американскому запросу и впоследствии выдали США. Он был признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен в 2011 году к 25 годам лишения свободы.

Так как власти США явно не считают такую сделку, соответствующей национальным интересам, друзья Грайнер привлекают к ее задержанию максимальное внимание. За последние недели в поддержку баскетболистки высказались:

• профсоюз женской НБА;

• комиссионер НБА Адам Сильвер;

• Кайри Ирвинг;

• Демаркус Казинс;

• Кармело Энтони;

• семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон;

• баскетболисты «Бостона», которые вышли на разминку перед вторым матч финала в черных майках с надписью «Мы – Би Джи»;

• Леброн Джеймс;

• Стефен Карри.

Все они призывают подписать петицию в поддержку Грайнер. Это сделали уже 250 тысяч человек.

«Все это делается не для того, чтобы Россия сделала что-то правильное, – объяснял журналист Washington Post Джейсон Резайан, который был осужден в Иране за шпионаж и пробыл в иранской тюрьме полтора года. – Это делается для того, чтобы обратить внимание американского правительства. Когда меня освободили и я встретился с президентом Обамой, он мне сказал: «О тебе нам не дали забыть твой брат и Washington Post».

За те пять-шесть лет, что прошли с моего освобождения, я постоянно писал о похищенных американцах, и ни один из тех, кого освободили, не сказал мне: «Лучше бы ты не упоминал обо мне. В данный момент нет никакого смысла молчать. Сейчас самое важное – это достучаться до президента США, чтобы он сделал все, чтобы вернуть этих американцев ».

Нужно еще и понимать, что теперь Грайнер неразрывным образом связана с Полом Уиланом. Если ее освободят первой, то к властям США появятся вопросы, почему они обошли человека, который провел в российских тюрьмах гораздо больше времени. Если выйдет на свободу Уилан, то лагерь Грайнер будет еще громче.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; Gettyimages.ru/Chris Coduto; globallookpress.com/wr1/ZUMApress.com