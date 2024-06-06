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Новаторская «Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция

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Все, что известно.

За нарастанием конкуренции в «Ф-1» 2024-го гоночный мир чуть не забыл о приближении 2026-го – и обещанной революции с переходом на полностью экологичное топливо, гибридные моторы с мощностью на 50% от аккумулятора и активной аэродинамикой.

Но ФИА и главная гоночная серия не забыли – ведь для внедрения правил в 2026-м и начала работы по ним требуется представить полный свод до 31 июня. И 6-го регулятор с техотделом «Ф-1» нарушили молчание, опубликовав и первые визуализации (по слухам, 10-я версия из аэротрубы!) и подтвержденные особенности!

Да, по планам инженеров федерации и техотдела «Ф-1», новая машина примет приблизительно такой облик:

Что известно о спецификациях болида?

Практически все инсайды в итоге оправдались.

  • Колесная база болидов уменьшится с 3600 до 3400 мм, ширина – с 2000 до 1900 мм, минимальная масса снизится на 30 кг – до 768 кг.

  • 18-дюймовые диски, введенные в 2022-м, останутся, но ширина передних колес уменьшится на 25 мм, задних – на 30 мм (больше сократить просто нельзя, иначе пойдут потери сцепления).

  • Вместо DRS – система активная аэродинамика с подвижными передним и задним антикрыльями. Днище станет частично плоским для снижения грануд-эффекта – выйдет что-то среднее между нынешними правилами и регламентом до 2021-го. Гонщики сами будут переключаться между Z-режимом для скорости в поворотах и X-режимом для скорости на прямых – при его задействовании машина будет сворачивать все лобовое сопротивление. Правда, только на определенных частях трека.

  • Переднее антикрыло станет на 100 мм уже, надколесные крылья исчезнут, появятся обязательные детали для недопущения возвращения «грязного воздуха».

  • Прижимная сила снизится на 30 процентов, лобовое сопротивление – на 55 процентов: специально для усложнения работы пилотов.

  • Полностью «зеленое» топливо, готовое к работе в любом ДВС любой гражданской машины.

  • Доля гибридной составляющей возрастет 45 процентов: 544 л.с. на ДВС, 476 л.с. – на батарею. Выдача мощности с батареи начнет снижаться при достижении 290 км/ч и упадет до нуля на скорости 355 км/ч.

  • Вместо DRS введут режим «ручного повышения мощности MOM» – фактически обгонную кнопку, как в «Индикаре». Она разблокирует дополнительный заряд на круг (при достижении секундного окна от преследуемого, конечно) – и дальше можно либо добавлять л.с. на все время сразу, либо раскладывать на круг по своему усмотрению. Суть работы: снижающийся «разгон» от аккумулятора вновь вернется, пока не кончится заряд.

  • Усиление структур безопасности: требование к ударным перегрузкам поднято с 16 до 20 G, нагрузки при тестированиии вырастут со 141 до 167 кН.

Новый регламент – визуальная и смысловая революция

«Формула-1» постоянно подчеркивает продвинутость и крутость своих машин, но при каждой попытке объяснить «чем же она так быстра и хороша» все спотыкается о сложность вопроса для изложения и понимания. Неудивительно: основная часть прижимной силы генерируется под днищем, 99,99% времени не видна и объясняется крайне сложно и запутано – с физическими законами и пояснениями. И даже не совсем наглядно.

Теперь все будет иначе: «смотрите, у нас машины могут так – менять форму прямо на скорости!»

Владельцы «Ф-1» постоянно говорят о придумывании нового ради поддержания и наращивания интереса среди сторонней публики, и НАСТОЛЬКО наглядная демонстрация технологического превосходства просто нокаутирует.

При этом технологический сдвиг не выглядит упрощением и снижением уровня инженерного вызова, а урезание прижимной силы оправдывается идеей «предоставления возможностей пилотам показать мастерство». С маркетинговой точки зрения – просто гениально!

Не менее интересна смысловая революция в «обгонных кнопках»: систему MOM подают как более справедливую по отношению к DRS, поскольку у всех будет равное количество энергии и нельзя будет придумать ультрадевайс, резко повышающий эффективность – и облетать всех как против «Ф-2».

Вот только «Ф-1» – все-таки инженерная серия, и таким образом убирается дополнительное поле технологической битвы. Хорошая ли стандартизация – вечная тема для споров и среди фанатов, и среди технических штабов: проигравшие в гонке обновлений всегда будут требовать уравнения.

Еще одна положительная смысловая революция – помощь гонщикам: срезка днища, диффузора и граунд-эффекта поможет с исключением тряски и вибраций. Они сохранились и на третий год нового регламента, пилоты до сих пор жалуются на каждом Гран-при – но с 2026-го должно наконец полегчать.

А как вам новые машины?

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Фото: formula1.com

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