Новаторская «Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция

Все, что известно.

За нарастанием конкуренции в «Ф-1» 2024-го гоночный мир чуть не забыл о приближении 2026-го – и обещанной революции с переходом на полностью экологичное топливо, гибридные моторы с мощностью на 50% от аккумулятора и активной аэродинамикой.

Но ФИА и главная гоночная серия не забыли – ведь для внедрения правил в 2026-м и начала работы по ним требуется представить полный свод до 31 июня. И 6-го регулятор с техотделом «Ф-1» нарушили молчание, опубликовав и первые визуализации (по слухам, 10-я версия из аэротрубы!) и подтвержденные особенности!

Да, по планам инженеров федерации и техотдела «Ф-1», новая машина примет приблизительно такой облик:

Что известно о спецификациях болида?

Практически все инсайды в итоге оправдались .

Колесная база болидов уменьшится с 3600 до 3400 мм, ширина – с 2000 до 1900 мм, минимальная масса снизится на 30 кг – до 768 кг.

18-дюймовые диски, введенные в 2022-м, останутся, но ширина передних колес уменьшится на 25 мм, задних – на 30 мм (больше сократить просто нельзя, иначе пойдут потери сцепления).

Вместо DRS – система активная аэродинамика с подвижными передним и задним антикрыльями. Днище станет частично плоским для снижения грануд-эффекта – выйдет что-то среднее между нынешними правилами и регламентом до 2021-го. Гонщики сами будут переключаться между Z-режимом для скорости в поворотах и X-режимом для скорости на прямых – при его задействовании машина будет сворачивать все лобовое сопротивление. Правда, только на определенных частях трека.

Переднее антикрыло станет на 100 мм уже, надколесные крылья исчезнут, появятся обязательные детали для недопущения возвращения «грязного воздуха».

Прижимная сила снизится на 30 процентов, лобовое сопротивление – на 55 процентов: специально для усложнения работы пилотов.

Полностью «зеленое» топливо, готовое к работе в любом ДВС любой гражданской машины.

Доля гибридной составляющей возрастет 45 процентов: 544 л.с. на ДВС, 476 л.с. – на батарею. Выдача мощности с батареи начнет снижаться при достижении 290 км/ч и упадет до нуля на скорости 355 км/ч.

Вместо DRS введут режим «ручного повышения мощности MOM» – фактически обгонную кнопку, как в «Индикаре». Она разблокирует дополнительный заряд на круг (при достижении секундного окна от преследуемого, конечно) – и дальше можно либо добавлять л.с. на все время сразу, либо раскладывать на круг по своему усмотрению. Суть работы: снижающийся «разгон» от аккумулятора вновь вернется, пока не кончится заряд.

Усиление структур безопасности: требование к ударным перегрузкам поднято с 16 до 20 G, нагрузки при тестированиии вырастут со 141 до 167 кН.

Новый регламент – визуальная и смысловая революция

«Формула-1» постоянно подчеркивает продвинутость и крутость своих машин, но при каждой попытке объяснить «чем же она так быстра и хороша» все спотыкается о сложность вопроса для изложения и понимания. Неудивительно: основная часть прижимной силы генерируется под днищем, 99,99% времени не видна и объясняется крайне сложно и запутано – с физическими законами и пояснениями. И даже не совсем наглядно.

Теперь все будет иначе: «смотрите, у нас машины могут так – менять форму прямо на скорости!»

Владельцы «Ф-1» постоянно говорят о придумывании нового ради поддержания и наращивания интереса среди сторонней публики, и НАСТОЛЬКО наглядная демонстрация технологического превосходства просто нокаутирует.

При этом технологический сдвиг не выглядит упрощением и снижением уровня инженерного вызова, а урезание прижимной силы оправдывается идеей «предоставления возможностей пилотам показать мастерство». С маркетинговой точки зрения – просто гениально!

Не менее интересна смысловая революция в «обгонных кнопках»: систему MOM подают как более справедливую по отношению к DRS, поскольку у всех будет равное количество энергии и нельзя будет придумать ультрадевайс, резко повышающий эффективность – и облетать всех как против «Ф-2».

Вот только «Ф-1» – все-таки инженерная серия, и таким образом убирается дополнительное поле технологической битвы. Хорошая ли стандартизация – вечная тема для споров и среди фанатов, и среди технических штабов: проигравшие в гонке обновлений всегда будут требовать уравнения.

Еще одна положительная смысловая революция – помощь гонщикам: срезка днища, диффузора и граунд-эффекта поможет с исключением тряски и вибраций. Они сохранились и на третий год нового регламента, пилоты до сих пор жалуются на каждом Гран-при – но с 2026-го должно наконец полегчать.

А как вам новые машины?

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Фото: formula1.com