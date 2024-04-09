Жестчайший штраф за одну ошибку на торможении расколол «Ф-1»: выходит, просто за езду перед соперником – уже риск наказания!

«Я даже не знаю, что тут можно сказать. Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата», – ответ Фернандо Алонсо на вопрос репортера об умной защите на Гран-при Японии выглядел шуткой. Ситуация казалась вполне обычной: №14 забрался на высокое шестое место и оборонял его от более быстрого «Макларена» Оскара Пиастри – следом пару нагонял еще и Джордж Расселл на «Мерседесе» со свежими шинами – пришлось проявлять изобретательность :

«Было очевидно: Пиастри позади – способ защититься от атак Расселла. Так что да, на прямой я порой не разряжал батарею до конца, чтобы подпускать Пиастри в диапазон одной секунды. Карлос Сайнс делал так на прошлогоднем Гран-при Сингапура. Это обычный гоночный прием».

Гонщик «Феррари» тогда прикрылся тем же способом от того же Расселла – только воспользовался помощью Ландо Норриса: тащил его в односекундной зоне DRS, ускоряя на прямых и не позволяя более грозным конкурентам пойти на обгон и вступить в прямую схватку. У Сайнса сработало – он выиграл, и его выступление с победным приемом назвали «одним из лучших за десятилетие» . Получилось и у Алонсо – троица так и финишировала паровозиком с зеленым «Астон Мартин» во главе.

Почему же тогда №14 ответил так странно?

Из-за инцидента на Гран-при Австралии, где испанец защищался от Расселла на последних кругах, сбросил скорость в одном из поворотов задолго до обычной точки торможения (предположительно чтобы выиграть разгон и разорвать дистанцию со слипстримом, но Фернандо списал все на ошибку), а Джордж упустил момент, попал в «грязный воздух» и улетел в стену.

Судьи приняли момент к расследованию и жесточайше наказали испанца – посчитали маневр с торможением «потенциально опасным пилотажем» и выписали штраф в виде проезда по пит-лейн – который из-за финиша гонки превратился в 20 секунд (так много, потому что с этого сезона базовый штраф составляет 10 секунд).

Но интереснее всего – мотивация стюардов и вердикт! Наказали пилота «Астон Мартин» именно за опасное вождение, не за аварию Расселла:

«Телеметрия показывает, что Алонсо поднял ногу с газа чуть более чем на 100 метров раньше, чем когда-либо до этого при заходе в данный поворот во время гонки. Он также слегка затормозил в тот момент, когда обычно не тормозил (хотя торможение было настолько незначительным, что не стало основной причиной замедления его машины), и переключился на пониженную передачу в момент, когда обычно никогда не переключался на пониженную передачу. Затем снова переключился на повышенную передачу и ускорился до поворота, прежде чем снова сбросить газ, чтобы пройти поворот.

Алонсо объяснил, что, хотя его план состоял в том, чтобы замедлиться раньше, он немного ошибся и ему пришлось предпринять дополнительные шаги, чтобы снова набрать скорость. Тем не менее этот маневр создал значительную и необычную скорость сближения машин. [...]

Конкретно в данном случае стюарды не учитывали последствия аварии. Кроме того, стюарды посчитали, что у них нет достаточной информации, чтобы определить, был ли маневр Алонсо направлен на то, чтобы вызвать проблемы Расселла, или что, как он сам заявил стюардам, он просто пытался добиться лучшего выхода из поворота.

Имеет ли Алонсо право попробовать другой подход к повороту? – да.

Должен ли Алонсо нести ответственность за грязный воздух, который в конечном итоге стал причиной инцидента? – нет».

Полностью телеметрию с видео и проблемами испанца мы разбирали здесь

Однако итог вызвал еще больше вопросов! И расколол «Формулу-1» на два лагеря.

Ведь раньше в гонках считалось, что ведущий пилот имеет право диктовать траекторию и темп по своему усмотрению только с некоторыми ограничениями, а теперь выяснилось, что границы определяют судьи уже постфактум. Выходит, любая новая манера входа в поворот под угрозой штрафа, если позади близко кто-то есть? Любая новая точка торможения или поворота руля? Даже без виляний и резких смен траекторий? А речь только о поворотах, или прямых тоже? Можно ехать по ним на 10 км/ч медленее или на передачу ниже без риска штрафа? Как это вообще теперь должно работать?

На Гран-при Японии развернулись жаркие споры!

«Армия штрафа»: действия Алонсо все-таки были слишком необычными, а потому он заслуженно наказан

Изначально пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был настроен довольно спокойно – и общаясь с прессой сразу после финиша гонки не стал ни в чем обвинять Алонсо:

«Моя позиция такова: я вылетел с трассы и это моя вина. За 100 метров до поворота я отставал от Фернандо на полсекунды, а потом он внезапно оказался прямо передо мной, я оказался почти что на его коробке передач, что называется. Я не знаю, возникли ли у него какие-то проблемы с машиной или нет.

Фернандо отправляется к стюардам – и при таких обстоятельствах это немного странно. Мне нужно самому увидеть повтор. Очевидно, что он затормозил за 100 метров до поворота, а потом снова нажал на газ и нормально вошел в поворот. Эти данные телеметрии я уже видел.

Я не собираюсь ни в чем обвинять Фернандо – по крайней мере, пока сам не увижу все данные. Я находился прямо позади него на протяжении многих кругов. И перед поворотом отставал на полсекунды. А потом он резко замедлился, после чего вновь нажал на газ. Я такого не ожидал и этот маневр стал для меня сюрпризом. И тут вина лежит на мне. Но интересно то, что Фернандо вызвали к стюардам – мне любопытно, что они скажут».

Но вот в следующем интервью, которое Расселл дал через несколько дней и уже после штрафа Алонсо, риторика гонщика «Мерседеса» поменялась:

«Ситуация сталоа абсолютным сюрпризом. На самом деле я смотрел на руль, менял положение переключателя на прямой – мы все это делаем по ходу круга – а когда поднял глаза, оказался на коробке передач Фернандо, и в каком-то смысле было слишком поздно. Я сразу после этого понял, что окажусь в стене.

Если бы штраф не выписали, это бы открыло ящик Пандоры на оставшуюся часть сезона и в младших сериях. Например, можно ли тормозить на прямой? Можно ли замедляться, менять передачи, ускоряться, пилотировать немного хаотично?

При этом я не воспринимаю случившееся с Фернандо лично, и, пожалуй, последствия оказались более серьезными, чем должны были.Но, как я уже сказал, если бы штраф не дали, позволили бы просто тормозить на середине прямой? Я не знаю».

В целом поддержал позицию Расселла выступающий за «Хаас» опытнейший Нико Хюлькенберг :

«Это лишь мое личное мнение, но посмотрев повтор и взглянув на все данные, я могу сказать: не слишком впечатлен тактикой Фернандо, если честно.

В конце концов, трасса в Мельбурне является фактически городской. Она очень узкая, мы подъезжаем к повороту на скорости 260-270 км/ч, а на выходе поворот «слепой». И если бы по какой-то причине – из-за ошибки в работе системы оповещений [флагов], или чьей-то заминки, – кто-то из нас врезался бы в болид Джорджа, то итог у этой аварии мог бы быть совсем другим, и Джорджу бы сейчас было намного хуже.

Поэтому, как мне кажется, хоть подобная тактика и не является редкостью в «Формуле-1», в данном конкретном повороте, на такой скорости, со «слепым» выходом – я думаю, что это был не самый подходящий поворот, чтобы совершать такие маневры. И результатом этого стало возникновение опасной ситуации.

Более того, в прошлом году мы видели аварию Алекса Албона в том же самом повороте, и из-за конфигурации поворота машину после удара о барьер выбрасывает обратно на трассу (Нико проехал тогда сразу после Алекса и едва увернулся – говорил, орал оп радио как бешеный и чуть не наложил в штаны – Спортс ). Уверен, нам нужно изучить эту ситуацию и в будущем внести какие-то изменения. Потому что это не слишком здорово, когда ты можешь выехать их скоростного поворота, а прямо посреди трассы будет стоять машина соперника».

К нему присоединился и гонщик «Феррари» Шарль Леклер, отметив, что в в данном случае испанец немного перестарался:

«Да, это то [оборона позиции любыми доступными средствами] – что мы все стараемся делать, как гонщики. Но все-таки обычно не в такой степени. То, что Фернандо сделал в Австралии – это было уже слишком и за такие вещи нужно штрафовать.

Тем не менее, есть кое-что, о чем нам стоит задуматься в контексте таких штрафов. Поскольку мне всегда казалось, что штраф должен быть не в виде потери времени, а в виде потери конкретного количества позиций. Это было бы более справедливым. А вот когда тебя штрафуют потерей какого-то количества времени, наказание далеко не всегда может соответствовать проступку, причем это работает в обе стороны».

Среди гоночных экспертов на перебор с активностью обороны намекнул многолетний комментатор «Ф-1» на Sky Sports F1, бывший пилот и напарник гигантов вроде Шумахера и Хаккинена Мартин Брандл:

«По радио Алонсо заявил, что столкнулся с какой-то проблемой с мотором, из-за чего он оказался медленнее обычного в шестом повороте. Разумеется, Расселл очень старался заполучить двойную дозу DRS на следующих прямых, и пилот никогда не допускает небольшого снижения скорости перед поворотом просто на тот случай, если соперник впереди испытывает или вызывает неожиданное замедление. Ты не гонщик, если поступаешь так.

Алонсо надел нимб и пошел к стюардам, где объяснил, как он планировал проехать шестой поворот иначе ради лучшей скорости на выходе, что подразумевало снижение скорости на 100 метров раньше, касание тормоза и даже переключение передачи вниз.

Это стало неожиданностью для Расселла. Мы видели подобное на «Нюрбургринге» в 2003 году в борьбе с Дэвидом Култхардом, когда Алонсо действовал по точно таким же лекалам. Только в этот раз маневр стоил огромных затрат и ущерба команде, куда он потенциально вполне может стремиться.

Фернандо указывал на эпичные и чистые сражения, которые вел на протяжении десятилетий, и стоил защиту вокруг того, что смена гоночной траектории и жертва скоростью на входе в поворот ради лучшего выхода – часть искусства автоспорта, а авария Расселла на самом деле вызвана природой гравийной ловушки в зоне вылета. Более того, гонщик не обязан каждый круг проезжать одинаково с учетом различных переменных.

Лично у меня нет сомнений, что Алонсо намеренно сбивал с толку нетерпеливого Расселла перед очевидной зоной для обгона. Однако я сомневаюсь, что он нацеливался на столь суровый исход для пилота «Мерседеса».

Алонсо: а как же изобретательный подход к траекториям и торможениям?

Сам Фернандо категорически не согласился со штрафом:

«На финальных кругах гонки Расселл довольно быстро ко мне приближался. Я знал, что он приближается – к тому моменту мы уже успели проехать 5-6 кругов с Расселлом в зоне DRS. Так что я просто старался проезжать один круг в квалификационном режиме за другим.

Я хотел развить максимально возможную скорость на выходе из 6-го поворота – как раз чтобы защититься от Расселла. Как поступил бы любой другой гонщик. Я не думаю, что мои действия несли в себе опасность. И я разочарован тем, что получил штраф за жесткую, но честную борьбу. И я рад, что с Джорджем все в порядке, поскольку видеть его разбитый болид посреди трассы было не слишком здорово.

Я немного удивлен тому, что получил штраф, который касался того, как именно мы должны подходить к процессу прохождения поворотов и как именно управлять нашими болидами.

На таких скоростях никто из нас никогда не будет пытаться сделать что-то неправильное. Я уверен, что не будь в том повороте гравийной зоны, и случись все в любом другом повороте на любой другой трассе, этот эпизод никто вообще не стал бы расследовать.

В «Формуле-1», с более чем 20-летним опытом, с такими эпическими дуэлями, как в Имоле в 2005 и 2006 годах, как в Бразилии в 2023 году – со сменами гоночных траекторий, жертвой скоростью на входе в поворот ради лучшего выхода из него, – все это можно назвать искусством гонок.

Мы никогда не проезжаем каждый круг и каждый поворот каждой гонки, атакуя на все сто процентов – нам приходится экономить топливо, беречь шины, тормоза. Так что я немного удивлен тому, что в данном случае я должен нести ответственность за то, что не все свои круги проехал одинаковым образом.

Не существует обязательства одинаково проезжать 57 кругов подряд. Иногда мы снижаем темп, чтобы сберечь топливо, сберечь шины, сберечь батарею. Порой мы медленно въезжаем в поворот или некоторые секции трассы, чтобы дать DRS сопернику позади – это полезный инструмент, если у другой машины позади более быстрый темп. Все это абсолютно нормально. Так было и будет в автоспорте. Мы получили штраф, но, пожалуй, это исключение, и подобные меры больше никогда не будут применяться».

Фернандо добавил, что причиной штрафа определенно послужили серьезные последствия аварии Расселла:

«Если бы все происходило в Абу-Даби с большими зонами вылета или где-то еще, то, полагаю, Джордж бы вернулся на трек через несколько метров и попытался бы совершить обгон на следующем круге или следующей прямой. Никаких проблем бы не возникло.

Думаю, дело в шестом повороте в Австралии. В данный момент это не самый безопасный поворот. В прошлом году мы видели инцидент с Алексом [Албоном] в гонке, в этом в практике, когда он повредил шасси. Кроме того, в «Ф-2» попал в аварию, думаю, Деннис [Хаугер]. И, конечно, Джордж.

На мой взгляд, вот более важный момент, который надо изменить перед следующим сезоном. А поведение гонщика впереди меня, пока мне не приходится совершать маневры уклонения, чтобы избежать столкновения – сейчас все было не так. По-моему, это самое жесткое наказание сезона, если говорить о времени, и это странно, но [главное], что в целом меня оштрафовали».

Испанца поддержали несколько действующих пилотов – например, Ландо Норрис и напарник Ланс Стролл .

«Я сразу сказал, что это не должен был быть штраф, – высказался пилот «Макларена» Ландо Норрис . – И сейчас это стало совершенно очевидно. Да, действия Фернандо были странными и может быть даже экстремальными, но его маневр даже близко нельзя считать брейк-тестом.

Я точно не знаю, затормозил ли он или просто переключился на пониженную передачу, но штрафовать в данном случае его все равно было не за что. Джордж, на мой взгляд, должен был ожидать чего-то подобного. Я не хотел бы слишком долго об этом рассуждать, но у Расселла было время, чтобы увидеть, что происходит.

На самом деле, в первом повороте (после старта гонок) порой происходят вещи намного хуже. Ты понятия не имеешь, когда именно будут тормозить твои соперники, и должен просто успеть среагировать – и самому затормозить тогда, когда затормозить соперник перед тобой. В данном случае просто был реализован один из худших возможных вариантов развития событий. И конечный результат оказался намного хуже, чем после некоторых ситуаций на старте гонок. В любом случае, я уверен, что на брифинге пилотов будет очень много вопросов».

«Я посчитал это абсурдом. Не думаю, что он действовал глупо, он просто готовил выезд из поворота. Проезд по пит-лейн за инцидент, в котором даже не было контакта между машинами или чего-то подобного – я не особо это понимаю. В целом штраф это какая-то шутка. Где провести грань между неоправданно медленным пилотажем и, скажем, тактикой?» – отметил главные слабости столь сурового наказания Ланс Стролл .

В защиту Алонсо также выступили многие бывшие пилоты «Формулы-1», которые ныне работают экспертами и комментаторами.

Например, вот мнение эксперта сайта «Ф-1» и бывшего пилота «Рено» Джолиона Палмера ( который за короткую карьеру в Гран-при сам не раз пострадал от маневров испанца, кстати говоря):

«Два момента: был ли пилотаж беспорядочным, опасным, и стал ли он причиной аварии. И пилотаж был немного непредсказуемым: он снимает ногу с педали газа, затем опять опускает. Алонсо или кто-то еще не делал такого ранее, и это не то поведение, которого ожидает соперник позади.

Другой вопрос, наказывают ли всегда за беспорядочный пилотаж? Ответ – нет. В Абу-Даби, всего три гонки назад, Фернандо поступил абсолютно так же с Хэмилтоном .

Нравится это стюардам или нет, но они учли то, что Джордж Расселл попал в аварию и, более того, оказался посреди трассы, из-за чего инцидент выглядел более драматичным, чем был на самом деле.

Между двумя машинами был довольно приличный зазор. Я бы не сказал, что это стандартный брейк-тест, когда пилот позади должен ударить по тормозам, чтобы избежать столкновения. В момент наибольшего сближения между Расселлом и Алонсо можно было разместить целый болид. Дело просто в «грязном» воздухе, который вызвал избыточную поворачиваемость. Да, серьезная авария, но мы видели там инциденты и раньше, это трудный поворот.

Алонсо работает в «серых» зонах, делает это постоянно. Безусловно, есть доводы за штраф. На мой взгляд, это несколько сурово по отношению к Фернандо. Мне не показались его действия такими уж опасными – между двумя болидами было достаточно места, чтоб слегка отступить. И машины даже не были близки к контакту, это просто проблема «грязного» воздуха. Мы открываем ящик Пандоры этим штрафом».

А это уже чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл:

«Джордж был удивлен. Как мне показалось, он явно не ожидал, что скорость сближения с болидом Алонсо будет настолько высокой. Или же он сам оказался слишком близко, потому что перестарался и в результате пострадал от недостаточной поворачиваемости, потому что приехал почти что в заднее антикрыло Алонсо. И я думаю, что здесь мы заходим на очень непростую и спорную территорию, где сложно определить, где гонки, а где грязные трюки.

Думаю, нужно исходить из того, что ФИА хочет остановить людей, которые занимаются потенциально опасными вещами. Но в этом и кроется другая опасность. Потому что автогонки – это сам по себе опасный вид спорта.

Вы должны быть осторожны, когда атакуете соперника. Если вы догоняете машину соперника, вы должны быть готовы к тому, что соперник может что-то сделать. Ведь в эту игру играют двое. Мне просто кажется, что это должно быть частью гонок – ты должен с опаской относиться к сопернику, потому что он тоже может что-то придумать и так далее. Мне просто кажется, что если вы будете запрещать людям совершать какие-то неожиданные маневры – то это будут уже не гонки».

В то же время Эдди Джордан , как и Леклер ранее, указал на проблемы с самой системой временных штрафов, которые зачастую не соответствуют нарушению:

«Я действительно расстроился: я посмотрел гонку и думал, что Алонсо финишировал пятым или каким там, а потом его опустили на три позиции.

Помню, такое бесило Берни. Он говорил тем, кто следит за протоколами, и стюардам: «Никогда не давайте мне результаты через 30 минут или час после финиша, потому что это нечестно по отношению к телевидению, нечестно по отношению ко всем и чертовски путает людей».

На мой взгляд, если что-то не так, нужно было дать штраф в виде потери двух позиций на решетке следующей гонки. Но не отнимайте у него место. Какого черта они должны это делать? Чушь. Ради всего святого, «Формула-1», возьми себя в руки! Результаты гонки это результаты гонки. Если есть штрафы, они применяются в будущем.

Что касается маневра Фернандо, то я сразу же заметил, это было немного подозрительно. Но надо помнить, что Алонсо защищал позицию. Мы видели, что он сделал с Пересом в Бразилии: пропустил его, чтобы оказаться быстрее на прямой. Он очень и очень умный пилот. Гонщику, который преследует, всегда приходится проявлять инициативу, и он должен просчитывать наиболее безопасный вариант».

Проблему судейства также поднял Серхио Перес:

«На мой взгляд, в данном случае [со стороны Алонсо] был перебор. И я бы сказал, что совершать такой маневр было совсем не обязательно.

Но больше всего я опасаюсь того, что какой-то инцидент может возникнуть либо в этот, либо в следующий гоночный уик-энд – и никто ничего не сделает. Вот, чего я больше всего опасаюсь. Потому что мы не видим последовательности в применении штрафных санкций.

Например, во время уик-энда в Джидде произошел инцидент с блокировкой на скорости 300 км/ч, сразу две машины – Бермэна и Албона, – и никакого штрафа. Я заблокировал Хюлькенберга, он потерял 0,1 секунды, на следующем круге проехал быстрее, а меня оштрафовали потерей трех позиций на старте.

Так что я думаю, что главной темой для обсуждения должна быть стабильность и последовательность принятия решений. Если вы штрафуете за такие инциденты – штрафуйте каждый уик-энд. Потому что гонщикам очень обидно и неприятно, когда ты выкладываешься на максимуме, а потом видишь такую непоследовательность».

Главная причина спора – теперь судейство еще непрозрачнее

В процессе обсуждения вердикта и обращения к Международной автомобильной федерации ФИА за комментариями журналисты Autosport выяснили интересный нюанс – на самом деле предписания для судей изменились, но их решили не выносить в публичное поле.

До старта сезона через брифинги с гоночными директорами пилотам и всему миру донесли: после споров о возможности обгона со срезкой без возвращения позиции штрафы за опасный и недобросовестный пилотаж решили ужесточить. Причина выглядела действительно серьезной: в 2023-м несколько раз происходили случаи, когда пилоты даже нарочно объезжали соперников не по правилам, а затем просто отрывались на выданные в виде наказания 5 секунд и спокойно сохраняли позиции. Не слишком походило на спортивную борьбу, но инструментов регламента не хватало.

Однако впоследствии выяснилось, что детали ужесточений решили оставить непубличными: и новые размеры штрафов, и потенциальные истоки наказаний вроде «какой маневр точно попадет под расследование», и однозначно запрещенные приемы. Просто в ФИА решили не начинать заранее многочасовые холивары со спорами вокруг формулировок – идея заключалась в туманной угрозе в стиле «да вы просто гоняйте по правилам».

К тому же, раньше все точно знали: стюарды рассматривают каждое нарушение отдельно, и влияние момента на итог заезда тоже взвешивается отдельно – прецедентного права не было. А вдруг теперь больше не так и каждый похожий случай будет автоматическим наказанием?

Оттуда и пошли рассуждения на тему «просто ехать впереди уже опасно», которые на первый взгляд сперва отдают демагогией – в реальности же пилоты просто хотят вернуть хотя бы старый уровень прозрачности.

Ведь ситуация «пилот преследует соперника в быстром повороте в грязном воздухе» случается практически в каждой гонке много раз. И штраф Алонсо как минимум дает основания расследовать все потенциальные аварии в подобных обстоятельствах.

А вы на чьей стороне? Нужно было судьям вообще вмешиваться?

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Фото: East News /Paul Crock / AFP; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Christopher Khoury/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Charles Coates / Freier Fotograf, Mark Thompson / Staff, Clive Mason / Staff