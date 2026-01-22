Мартин Брандл о смене инженера Хэмилтона: «Удивлен, что это не произошло раньше»

Брандл отреагировал на новость о смене инженера Хэмилтона.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о том, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прекратил сотрудничество со своим гоночным инженером Риккардо Адами. Пока неизвестно, кто займет данную должность в 2026 году.

«Удивлен, что это не произошло несколько раньше, учитывая все, что происходило в прошлом году.

Я говорил в эфире Sky F1: Льюису нужно, чтобы команда хотя бы понимала его язык, когда он находится в болиде – что все это значит и что Льюису на самом деле необходимо за рулем.

Ему нужна помощь, чтобы раскрыться. Посмотрим, кто окажется его новым инженером. Когда ты слушал радио, пусть и приглаженное, было очевидно, что что-то нужно поменять», – объяснил эксперт.

