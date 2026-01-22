Росс Браун: «Если Хэмилтон получит определенные стимулы в «Феррари», то мы увидим классического Льюиса»
Росс Браун надеется увидеть «классического» Хэмилтона в 2026-м.
Бывший спортивный директор «Ф-1» Росс Браун считает, что Льюис Хэмилтон сможет вернуться в отличную форму, если «Феррари» его поддержит.
«Думаю, мы все хотели бы, чтобы Льюис достиг успеха. «Феррари» для меня особенная, но я знаю, как им сейчас непросто.
Всегда существует тонкая грань между сплоченностью команды и ее отсутствием. В прошлом году в этом плане все сложилось не лучшим образом.
Но если Льюис получит определенные стимулы, если он увидит возможности, то, думаю, мы увидим классического Льюиса – надеюсь, это случится», – сказал Браун.
Хэмилтон заявился в Иорданию с гуманитаркой для Газы. И это за неделю до тестов
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
