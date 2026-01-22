  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Глава проекта «Хонды» в «Ф-1»: «ДВС станет определяющим фактором в расстановке сил»
0

Глава проекта «Хонды» в «Ф-1»: «ДВС станет определяющим фактором в расстановке сил»

В «Хонде» объяснили особенности новых моторов «Ф-1».

Руководитель проекта «Хонды» в «Ф-1» Тэцуси Какуда уверен, что ДВС продолжить играть важную роль в силовой установке и будет определяющим фактором при определении расстановки сил.

Следующий сезон станет первым в рамках нового регламента «Ф-1», который среди прочего серьезно изменил моторы: теперь за половину мощности будет отвечать электрическая составляющая.

С 2026-го года «Хонда» поставляет моторы «Астон Мартин».

«Если не считать базовую архитектуру турбированного двигателя внутреннего сгорания V6, то все остальное здесь новое – так что, по сути, это полная перезагрузка. Базовая структура, как положение опор для двигателя, изменится, но не так сильно.

Совершенно другими будут внутренние компоненты: изменилась система сгорания и топливо, в связи с чем появились иные требования. В этом смысле это правда новый двигатель.

С отказом от MGU-H [модуля тепловой энергии] нам приходится заново думать над тем, как использовать турбокомпрессор. Степень сжатия теперь сильнее ограничена, системы изменяемого впуска больше не допускаются. Совершенно новым вызовом стало решение, каким именно сделать двигатель.

Что касается электрической составляющей, мощность значительно выросла. Теперь будет достаточное количество энергии, чтобы извлечь из нее мощность для двигателя. Это значит, что необходима батарея, которой можно оптимально управлять. В общем, эта силовая установка требует нового подхода к разработке во всех аспектах.

Здесь много новых элементов, и важен каждый из них, поэтому мы не можем позволить себе ничем пренебречь. Говоря это, я считаю, что ДВС станет определяющим фактором в расстановке сил. Сколько мощности вы сможете выжать из ДВС и как вы достигнете этого при использовании нового топлива – все это будет играть невероятно важную роль», – считает Какуда.   

В «Ф-1» разгорается битва американских гигантов: «Форд» и «Кадиллак» сошлись в трэштоке
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
техника
logoХонда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Хаасу» удалось проехать много кругов. Сейчас все иначе, чем было в 2014 году»
вчера, 19:44
Изак Аджар о новой машине: «Она ведет себя более предсказуемо в сравнении с болидами предыдущего поколения»
вчера, 19:11
Франко Колапинто: «В болиде есть много небольших изменений, к которым нужно адаптироваться, корректировать стиль пилотажа»
вчера, 18:47
Андреа Кими Антонелли: «Болид стал другим, но работает он хорошо. Управлять им приятно»
вчера, 18:38
Габриэл Бортолето: «Было здорово вернуться на трассу и по-настоящему познакомиться с новым болидом R26»
вчера, 18:11
Эстебан Окон: «Отличия в поведении машины очень большие, работать с ней весьма непросто»
вчера, 17:48
Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й
вчера, 17:13
В «Астон Мартин» подтвердили пропуск минимум трех первых дней тестов в Барселоне
вчера, 16:53
Аяо Комацу: «За утреннюю сессию мы проехали 67 кругов – это очень хороший результат для «Хааса»
вчера, 16:38
«Ф-1» показала работу «Ауди» на тестах в Барселоне
вчера, 15:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
вчера, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50