Глава проекта «Хонды» в «Ф-1»: «ДВС станет определяющим фактором в расстановке сил»

В «Хонде» объяснили особенности новых моторов «Ф-1».

Руководитель проекта «Хонды» в «Ф-1» Тэцуси Какуда уверен, что ДВС продолжить играть важную роль в силовой установке и будет определяющим фактором при определении расстановки сил.

Следующий сезон станет первым в рамках нового регламента «Ф-1», который среди прочего серьезно изменил моторы: теперь за половину мощности будет отвечать электрическая составляющая.

С 2026-го года «Хонда » поставляет моторы «Астон Мартин».

«Если не считать базовую архитектуру турбированного двигателя внутреннего сгорания V6, то все остальное здесь новое – так что, по сути, это полная перезагрузка. Базовая структура, как положение опор для двигателя, изменится, но не так сильно.

Совершенно другими будут внутренние компоненты: изменилась система сгорания и топливо, в связи с чем появились иные требования. В этом смысле это правда новый двигатель.

С отказом от MGU-H [модуля тепловой энергии] нам приходится заново думать над тем, как использовать турбокомпрессор. Степень сжатия теперь сильнее ограничена, системы изменяемого впуска больше не допускаются. Совершенно новым вызовом стало решение, каким именно сделать двигатель.

Что касается электрической составляющей, мощность значительно выросла. Теперь будет достаточное количество энергии, чтобы извлечь из нее мощность для двигателя. Это значит, что необходима батарея, которой можно оптимально управлять. В общем, эта силовая установка требует нового подхода к разработке во всех аспектах.

Здесь много новых элементов, и важен каждый из них, поэтому мы не можем позволить себе ничем пренебречь. Говоря это, я считаю, что ДВС станет определяющим фактором в расстановке сил. Сколько мощности вы сможете выжать из ДВС и как вы достигнете этого при использовании нового топлива – все это будет играть невероятно важную роль», – считает Какуда.

