Андреа Стелла: «Макларен» – чемпион, но это не гарантирует успех в 2026-м»

В «Макларене» оценили подготовку к сезону-2026.

Руководитель «Макларена » рассказал, как команда готовится к следующему сезону, который станет первым в рамках нового регламента.

«Проектирование, реализация и производство болидов 2026 года – это беспрецедентная работа, если судить по тому, что я помню. Никогда прежде не было столь крупных изменений в правилах за один раз: поменялось шасси, силовая установка и шины.

Сама переработка дизайна, которая проводилась в «Макларене» на протяжении последних 20 месяцев, вероятно, стала самым крупным проектом, в котором я принимал участие.

Из-за всего этого очень интересно посмотреть, как поедут эти машины, какой будет расстановка сил. Мы чемпионы, но это не гарантирует нам успех в 2026-м. Все начнут с нуля», – сказал Стелла.

