Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Линдбладу повезло дебютировать в 2026-м, когда тестов втрое больше»

Линдбладу повезло с моментом прихода в «Ф-1», заявил босс Арвида.

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн прокомментировал подготовку Арвида Линдблада к дебюту в чемпионате.

«Переход из «Формулы-2» в «Формулу-1» – большой шаг. Он гораздо больше, чем, скажем, при переходе из «Формулы-3» в «Формулу-2». В десять раз больше, поэтому мы, разумеется, будем работать на симуляторе.

Нам очень повезло, и Арвиду очень повезло: да, регламент меняется, но ему придется разбираться в этом точно так же, как и всем остальным. Дней для тестов станет втрое больше – девять вместо трех. Это сильно ему поможет: вместо полутора дней у него будет 4,5. Это серьезное изменение – уверен, оно сильно поможет.

Мы постараемся подготовить Арвида как можно лучше, и эта команда очень хорошо справляется с молодыми пилотами, помогает им, работает над пилотажем и тому подобными вещами. С нетерпением ждем, когда он начнет гоняться», – заявил босс.

