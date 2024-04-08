🌸 Как же незаконно красива «Ф-1» весной в Японии! 🌸

«Формула-1» впервые за 30 лет приехала в Японию весной, а не осенью – перемены изначально ориентировались на оптимизацию календаря ради сокращения трат на перевозки грузов, но в процессе составления включилась и логика демонстрации местной красоты. Ведь для принимающей страны Гран-при – огромная витрина на 6 млн телезрителей и потенциальные 480 тысяч посетителей (рекорд прошлого сезона), а аудитория ярких кадров в соцсетях вообще потенциально безгранична.

Вот для Японии и нашли-таки идеальный таймслот: когда риск дождей уже чуть поменьше, а в местных садах, парках и вообще повсюду начинается легендарный период цветения сакуры.

Вышло даже красивее, чем можно было представить заранее – ведь трасса «Сузука» как раз располагается в приморском регионе с влажным мягким климатом и просто окружена лесами. И сакура там повсюду – территория автодрома и все окрестности засажены именно ей.

Потому посетители смотрели «Формулу-1» под нереальными белыми природными зонтами.

Ну как будто картина художника из жанра модерновых пейзажей, а не реальность!

Красота – в каждом быстром мгновении.

Кажется, на этом этапе для туристов «Макларены» и что там вдалеке оказались не самыми восхитительными, как сам факт переживания вот таких моментов.

А как вам то же самое, да еще и сразу после небольшого дождя, под одеялом из облаков?

В центре – одна из предыдущих главных достопримечательностей трассы: знаменитое колесо обозрения «Сузуки» и ее высшая точка. Теперь она – просто одна из доминант для притяжения взгляда.

Кстати, ее кабины раскрасили очень по-тематически – в весенние цвета, сакуру и местного героя Юки Цуноду из «РБ». Он, кстати, завершил и квалификацию, и гонку в топ-10, выдав пару мегаобгонов и сорвав восхищения и фанатов, и даже вечно строгого босса всех пилотов «Ред Булл» Гельмута Марко . Так что новый герой создается не просто на основе одной лишь национальности!

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Но разве могло быть иначе? Юки поддерживается «Хондой» с 15 лет, японская марка владеет треком и спонсирует Гран-при – конечно, Цунода будет там повсюду. Кстати, на предгоночной пресс-конфереции №22 рассказал, что очень радовался всему этому зрелищу – ведь обычно апрельское расписание выходило настолько напряженным и набитым перелетами по Европе и Ближнему Востоку, что домой он не попадал и и с 2019-го – сезона перехода в «Ф-3» и переезда – не бывал в то время дома и не видел цветения сакуры. Так что такой кадр для него – кристаллическое счастье.

И нет, это не специально поставленные кадры, которые фотографы тщательно выискивали и ловили на отдельных локациях. Весь автодром выглядит так: фанаты под сакурой.

Кстати, насчет фанатов… Слышали, что в Японии они сумасшедшие? На «Ф-1» особенно – их шляпы порождают мемы и фотожабы на десятилетия вперед. Например, такие лошадиные головы «Феррари»:

Знаменитые и уникальные каски-болиды – их придумали именно здесь. Все остальные попытки воспроизвести традицию – лишь жалкие искусственные подражания, только в Японии фанаты мастерят их реально своими руками!

Возможно, они даже вносят все обновления из списка для ФИА – никогда не догадаешься.

Вот этот точно периодически пополняется:

И «Ред Булл» стоит быть чуть внимательнее – у них тут готовый кандидат в маскоты.

Ладно, эти тоже вполне себе!

А такое обычно в Японии дарят пилотам!

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Обычно все как минимум задизайнено своими руками – но иногда и сделано, и вышито, и даже нарисовано. Иначе в чем смысл?

Гран-при на «Сузуке» вообще скорее походит на шикарный бал-маскарад. Круче любого Хэллоуина.

Куда же без Годзиллы?!

И теперь мы знаем, за кого он (она?) болеет!

Хотя тут даже у шинников «Пирелли» есть фанаты!

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И, конечно, плакаты. Они есть везде, но такие милые – только в Японии. Например, признания в любви всем подряд даже на середине скандала с обвинениями в домогательствах :

Да, это обращение ко всем!

Заметите тут лицо отца Макса, или мимишность слишком заливает глаза?

Кто-то даже отмечает юбилей первой гонки любимого пилота – и личной первой встречи с ним. Даже у Кевина Магнуссена из аутсайдерского «Хааса» есть настолько преданные фаны!

И это помимо тех, кого не любить невозможно.

Красивые отсылки к любви Окона к Человеку-Пауку!

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И много, много признаний в любви Шарлю Леклеру.

«Сбежала с работы, чтобы встретиться с тобой, Шарль!»

«Прости, учитель, за пропуск школы! «Феррари» – мое оправдание». В этом году наставник тебя точно поймет, парень.

«Моя фамилия «Хонда», но бож, как я люблю Красные флаги!»

А иногда цвета говорят громче тысячи слов:

«Наслаждайся гонкой, Льюис!» – а что еще ему остается без победной машины? Японские девчонки разбираются в «Ф-1»!

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А это просто Юки вышел к решетке на медиадне – и там его ждали...

Алекс Албон просто сходил на завод к новому спонсору «Уильямса» – компании Komatsu. И там его встретили...

Тайские флаги, растяжки, построение, обожание – а ведь Алекс был один с тренером, ничего грандиозного не намечалось. Еще остались сомнения, где самые безумные фанаты «Формулы-1» в мире?

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Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Clive Mason, Peter Fox, Mark Thompson; East News /The Yomiuri Shimbun via AP Images; instagram.com/f1 ; instagram.com/williamsracing