  Adidas станет партнером «Ред Булл» в 2027-м. Сделка будет приносить команде «Ф-1» 27 млн евро в год (Bild)
Adidas станет партнером «Ред Булл» в 2027-м. Сделка будет приносить команде «Ф-1» 27 млн евро в год (Bild)

Adidas будет поддерживать три команды «Ф-1» со следующего сезона.

«Ред Булл» и adidas договорились о долгосрочном сотрудничестве с 2027 года, утверждает Bild.

Соглашение рассчитано минимум на три года и будет приносить «быкам» примерно 27 миллионов евро в год. Стороны пока не подтвердили сделку официально.

Немецкое издание сообщает, что adidas некоторое время назад представил «Ред Булл» дизайн первой совместной коллекции. Синий цвет останется основным, однако у команды появится «свежий, новый образ».

Производитель спортивной одежды и обуви уже поддерживает два других коллектива «Ф-1» – «Мерседес» и «Ауди».

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
Кто носит фирму Адидас, тому любая Келли...
