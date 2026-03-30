Журналист Слэйтер: «Возможно, Ферстаппен поможет вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть»

Слэйтер объяснил мотивацию Ферстаппена на фоне потенциального ухода пилота.

Журналист Sky Sports Крэйт Слэйтер прокомментировал разговоры о том, что пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен завершит карьеру в «Формуле-1» из-за неприятия нового регламента.

«Макс недоволен своей гоночной жизнью в данный момент. И, надо признать, у него есть некоторые принципиальные претензии из-за того, как устроены нынешние машины.

Но, что обнадеживает для «Формулы-1», он хочет работать с ФИА , чтобы улучшить ситуацию. Он считает, что сейчас батарея слишком сильно влияет на борьбу. Это его немного отталкивает.

Есть некоторая неопределенность по поводу его будущего в «Ф-1». После гонки [в Японии ] он дал один или два ответа, в которых намекнул, что думает об уходе.

На самом деле я общался с некоторыми нидерландскими коллегами, и они сообщают, что Макс не говорит об уходе как таковом, а заявляет, что у него есть пища для размышлений во время вынужденного перерыва в следующем месяце. И что в жизни есть не только «Формула-1 ».

Недавно он стал отцом, и его жизнь изменилась. Но, думаю, он – как, вероятно, первый номер «Ф-1», главный талант на данный момент – считает, что его задача – направлять «Ф-1» туда, где, на его взгляд, должен быть настоящий автоспорт.

Давайте надеяться, что он останется в системе. Но, возможно, ему удастся добиться прогресса и помочь вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть – к абсолютному испытанию пилота и болида на пределе», – порассуждал репортер.

Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)

Ферстаппен проведет ужин с Доменикали на фоне предполагаемого ухода Макса из «Ф-1» (Кристиан Альберс)