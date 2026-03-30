Журналист Слэйтер: «Возможно, Ферстаппен поможет вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть»
Журналист Sky Sports Крэйт Слэйтер прокомментировал разговоры о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершит карьеру в «Формуле-1» из-за неприятия нового регламента.
«Макс недоволен своей гоночной жизнью в данный момент. И, надо признать, у него есть некоторые принципиальные претензии из-за того, как устроены нынешние машины.
Но, что обнадеживает для «Формулы-1», он хочет работать с ФИА, чтобы улучшить ситуацию. Он считает, что сейчас батарея слишком сильно влияет на борьбу. Это его немного отталкивает.
Есть некоторая неопределенность по поводу его будущего в «Ф-1». После гонки [в Японии] он дал один или два ответа, в которых намекнул, что думает об уходе.
На самом деле я общался с некоторыми нидерландскими коллегами, и они сообщают, что Макс не говорит об уходе как таковом, а заявляет, что у него есть пища для размышлений во время вынужденного перерыва в следующем месяце. И что в жизни есть не только «Формула-1».
Недавно он стал отцом, и его жизнь изменилась. Но, думаю, он – как, вероятно, первый номер «Ф-1», главный талант на данный момент – считает, что его задача – направлять «Ф-1» туда, где, на его взгляд, должен быть настоящий автоспорт.
Давайте надеяться, что он останется в системе. Но, возможно, ему удастся добиться прогресса и помочь вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть – к абсолютному испытанию пилота и болида на пределе», – порассуждал репортер.
Дело гонщика гоняться . Не нравится формула1? Всегда есть другие гоночные серии . Формула 1 по Шумахеру горевала всего лишь пару месяцев , а в марте настал один из самых интересных сезонов в истории и все забыли о Шумахере .
Гонщики приходят и уходят, а Ф1 остаётся.
Только хардкор.
Вот это будут гонки, а не то что сейчас.