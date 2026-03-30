  • Журналист Слэйтер: «Возможно, Ферстаппен поможет вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть»
Журналист Слэйтер: «Возможно, Ферстаппен поможет вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть»

Слэйтер объяснил мотивацию Ферстаппена на фоне потенциального ухода пилота.

Журналист Sky Sports Крэйт Слэйтер прокомментировал разговоры о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершит карьеру в «Формуле-1» из-за неприятия нового регламента.

«Макс недоволен своей гоночной жизнью в данный момент. И, надо признать, у него есть некоторые принципиальные претензии из-за того, как устроены нынешние машины.

Но, что обнадеживает для «Формулы-1», он хочет работать с ФИА, чтобы улучшить ситуацию. Он считает, что сейчас батарея слишком сильно влияет на борьбу. Это его немного отталкивает.

Есть некоторая неопределенность по поводу его будущего в «Ф-1». После гонки [в Японии] он дал один или два ответа, в которых намекнул, что думает об уходе.

На самом деле я общался с некоторыми нидерландскими коллегами, и они сообщают, что Макс не говорит об уходе как таковом, а заявляет, что у него есть пища для размышлений во время вынужденного перерыва в следующем месяце. И что в жизни есть не только «Формула-1».

Недавно он стал отцом, и его жизнь изменилась. Но, думаю, он – как, вероятно, первый номер «Ф-1», главный талант на данный момент – считает, что его задача – направлять «Ф-1» туда, где, на его взгляд, должен быть настоящий автоспорт.

Давайте надеяться, что он останется в системе. Но, возможно, ему удастся добиться прогресса и помочь вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть – к абсолютному испытанию пилота и болида на пределе», – порассуждал репортер.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
То что регламент странный и требует доработки это один момент , но немного ли берет на себя Максим , если считает себя главным талантом который знает как всем нужно жить ?
Дело гонщика гоняться . Не нравится формула1? Всегда есть другие гоночные серии . Формула 1 по Шумахеру горевала всего лишь пару месяцев , а в марте настал один из самых интересных сезонов в истории и все забыли о Шумахере .
Именно так.
Гонщики приходят и уходят, а Ф1 остаётся.
Вернуть V10 и дозаправки - только хардкор!
Никаких дозаправок, и убрать всю электронику, коробки механику с мешалкой.
Только хардкор.
Вот это будут гонки, а не то что сейчас.
Туда, где он бесплатные питстопы получал, опережая всех на полкруга? Это вряд ли.
