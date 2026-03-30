  • Аяо Комацу: «Бермэн очень разочарован в себе из-за аварии в Японии. Он слишком строг к себе»
Аяо Комацу: «Бермэн очень разочарован в себе из-за аварии в Японии. Он слишком строг к себе»

В «Хаасе» рассказали о реакции Бермэна на аварию в Японии.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал сход Оливера Бермэна на Гран-при Японии после попытки избежать контакта с болидом «Альпин» Франко Колапинто.

«Он очень, очень разочарован в себе. Опять же, это хорошее качество Олли: он не ищет оправданий, Он очень сильно себя корил.  

Поэтому я ему сказал: «Смотри. Ты знаешь, что провел несколько потрясающих гонок, у тебя 17 очков за два гоночных уик-энда». Хорошо, его инцидент стоил нам очков – но, как гласит старая поговорка, мы побеждаем и проигрываем вместе.

И тогда я сказал: «Ты во многом хорошо справился. Да, сегодня все сложилось не лучшим образом, но нет смысла корить себя, мы просто должны идти дальше». И он ответил, что здесь нет оправданий, тут было дело в возникшей разнице в скорости.

Он суров к себе – и это хорошо. Но порой если ты слишком строг к себе, то это не очень хорошо. Уверен, он вернется еще сильнее. Мы сделаем это вместе. Это самое главное», – сказал Комацу.

