  • Гасли, Пиастри и Антонелли – лучшие пилоты Гран-при Японии по версии The Race. Расселл – 13-й
Гасли стал лучшим пилотом гонки в Японии по версии The Race.

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом пилотов по итогам третьей гонки сезона-2026 – Гран-при Японии.

Эксперт Эдд Строу расположил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую сточку рейтинга занял пилот «Альпин» Пьер Гасли, который своим уверенным выступлением принес команде 7-ю строчку, опередив Макса Ферстаппена.

На второй позиции расположился пилот «Макларена» Оскар Пиастри, финишировавший в гонке на 2-м месте, а третьим стал победитель гонки Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Рейтинг лучших гонщиков Гран-при Японии (The Race)

1. Пьер Гасли («Альпин»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Эстебан Окон («Хаас»)

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

7. Серхио Перес («Кадиллак»)

8. Карлос Сайнс («Уильямс»)

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Джордж Расселл («Мерседес»)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Изак Аджар («Ред Булл»)

18. Габриэл Бортолето («Ауди»)

19. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Франко Колапинто («Альпин»)

22. Оливер Бермэн («Хаас»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
Что за бред Алонсо 14? На Астон Мартин финишировал, наверху должен быть.
Ну Пьер конечно молодец, однако мотор у него получше чем у Макса, спокойно можно в рейтинге поменять его местами с Леклером.
Леклер на третьем по силе болиде объезжает напарника и не пускает Жору на подиум, несмотря на ск, откативший его назад.

The race -маловато будет для топ3
сегодня, 11:07
1 марта, 11:43
30 января, 12:48
