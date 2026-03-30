  • Спортс
  • Авто
  • Новости
0

Жак Вильнев об аварии Бермэна: «Не знаю, о чем думал Колапинто, когда смещался в сторону»

Вильнев подверг критике Колапинто за инцидент с Бермэном.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев выступил с критикой в адрес Франко Колапинто за его действия на Гран-при Японии.

В отличие от многих других Вильнев считает, что Колапинто все-таки был виноват в том, что допустил смещение своего болида в сторону перед поворотом – из-за чего Оливер Бермэн, подъехавший к сопернику на очень высокой скорости, был вынужден уклоняться от столкновения и выехать за пределы трассы, что в итоге закончилось ударом в заграждение и серьезной аварией.

«Я удивлен, что в отношении Колапинто [судьями] не было предпринято каких-либо мер. Потому что видеть подобные инциденты не хочется никому.

Он совершил небольшое движение [в сторону] на подходе к повороту, а ведь это очень опасный участок трассы, на котором происходит процесс рекуперации энергии.

Полагаю, теперь все увидели опасность новых болидов и нового регламента, разница в скоростях может приводить к возникновению действительно опасных ситуаций. И Оливер Бермэн в данной ситуации вообще ничего не мог сделать. Не знаю, о чем думал Колапинто, когда смещался в сторону, двигаясь так медленно на столь опасном участке трассы», – рассказал Вильнев.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoАльпин
logoФранко Колапинто
logoХаас
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
Гран-при Японии
logoЖак Вильнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
