Шумахер второй год без «Ф-1» – но теперь его делят два завода и «Ред Булл». Есть шанс на возвращение?

Ближайшая битва – с Квятом на главном марафоне планеты.

«Формула-1» в 2023-м удивила редким трансферным спокойствием: после кипения на старте пелотон вошел в в новый сезон только с одним изменением: вместо начинавшего прошлый год в «Альфа Таури» Ника де Вриса в Гран-при вновь гоняется Даниэль Риккардо .

Однако активностей по потенциальным перестановкам выдалось на самом деле много: инсайдеры рассуждали о возможных уходах Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера, Ландо Норриса и Серхио Переса, а лидера «Уильямса» Алекса Албона даже пытались сманит ь две команды.

Но самым активнопредлагаемым пилотом оказался сын Михаэля Шумахера Мик – нынешний резервист «Мерседеса». Его пытались устроить в «Уильямс» с середины сезона (ходят слухи, что шеф команды отказался от трансфера после изучения данных его работы на симуляторе), временами вспыхивали идеи продвижения парня в программу «Ред Булл» как раз на место де Вриса или даже в кокпит Чжоу – под приход немецкого гиганта «Ауди». Все сорвалось – утешительным призом стали частные тесты с «Маклареном».

Также над Шумахером явно все еще висит репутация крэшера, заработанная за первые два года в «Ф-1» – все-таки бить болиды на десяток миллионов долларов в эру потолка расходов слишком дорого для не самого впечатляющего новичка.

Чем же Мик занимался весь год? Бывший пилот «Хааса» оказался в сложной ситуации: из-за недавнего опыта в «Ф-1» он больше не имеет права закрывать обязательные тестовые сессии новичков, потому место в кокпите «Мерседеса» отдали другому юниору программы в надежде устроить хотя бы его – вице-чемпиону «Ф-2» Фредерику Вести.

В остальном же Шумахер постоянно находился в паддоке, поскольку делил роль резервиста с «Маклареном» и «Уильямсом», а также работал на симуляторе над настройкой болидов Расселла и Хэмилтона.

Кажется, выходило не всегда: Льюис и Джордж рассказывали о сходных настройках, но то один, то другой постоянно проваливался как минимум в квалификации (например, пока №63 сражался за подиум, №44 едва ехал 9-м, и наоборот).

Еще Мик представлял «Мерседес» на «Фестивале скорости» в Гудвуде:

Рекламировал марку везде, где только можно:

И отдыхал на яхте с новой девушкой.

А под конец сезона случился прорыв: сыну Шумахера удалось попасть на тесты нового гиперкара «Альпин» для «Ле-Мана» и чемпионата мира по гонкам на выносливость 2024-го.

И получил место в одном из гиперкаров! Теперь Мик станет соперником Даниила Квята на «Ламборгини» в чемпионате мира и на главном марафоне планеты – они сейчас как раз примерно в равных ситуациях (кроме сезона наката у россиянина в младшем классе LMP2 и большего влияния на заводскую программу).

Так что после Академии «Феррари» и работы с «Мерседесом» Мик влился в состав уже третьего автопроизводителя-титана современного автоспорта.

«Для меня возвращение в гонки – очень важный момент, – описал причины переноса внимания из «Ф-1» Мик. – Было тяжело весь год сидеть без практики. И теперь я очень рад возможности вернуться за руль болида, вновь участвовать в гонках, принять новый вызов.

Я гонщик. До прошлого сезона я 14 лет подряд не делал перерывов в активной карьере, так что для меня решение было очевидным – я хотел вновь выступать в гонках.

Думаю, для «Мерседеса» тоже было важным вернуться в строй и начать получать гоночную практику. Когда речь заходит о том, чтобы выступать где-то за пределами «Формулы-1», обычно команды тебя отпускают и позволяют это делать. И наоборот. Например, если ситуация вдруг резко изменится, я сомневаюсь, что команда (в WEC) станет пытаться удержать тебя и не давать вернуться в «Формулу-1».

Мы обсудили это с Себастьяном Феттелем. Безусловно, его огромные знания об автоспорте, были фактором, но для меня в любом случае было ясно, что мне стоит спросить его мнения.

Все совершенно иначе. Машина заметно больше и заметно тяжелее (чем болид «Формулы-1»). Кокпит полностью закрытый – из-за этого у меня поначалу даже начались небольшие приступы клаустрофобии. Но я быстро привык.

Если говорить об отличиях, то помимо очевидных вещей тут ты, например, не можешь визуально определить блокировку колес. В случае блокировки должен загореться датчик, и все.

И было довольно удивительно сидеть в закрытом кокпите и не чувствовать встречного ветра. Хотя ветер все же дул – только сзади. И вот к этому было труднее всего привыкнуть. Сзади расположена система охлаждения, которая дует на тебя потоком холодного воздуха, к такому я, особенно поначалу, точно не был готов».

Но неужели на этом конец и роль в «Мерседесе» закончилась? Кажется, нет: ради Мика два автогиганта согласны пойти на редкое деление гонщика!

«У Мика место резервного пилота, он часть нашей семьи. И мы надеемся, что он останется с нами в нынешней роли, – пояснил шеф восьмикратных чемпионов «Ф-1» Тото Вольфф. – Мы предоставим ему время за рулем болида, а также он сможет спокойно выступать за другую заводскую команду в WEC или какой-то другой серии спорткаров. «Мерседес» всегда будет его домом. Какую бы программу он ни выбрал, он может остаться в «Мерседесе» в качестве резервного пилота – разумеется, если у другой стороны не будет возражений».

И у «Альпин» возражений нет: временный шеф всей гоночной программы марки и команды в «Ф-1» Брюно Фамен признал приоритет контракта с «Мерседесом».

«Контракт ясен. Если у Мика появится возможность в «Формуле-1» – заменить Джорджа или Льюиса – мы его отпустим. Если возникнет необходимость, мы легко найдем запасного в семье «Альпин».

А теперь еще и возвращение интереса «Ред Булл»!

Казалось сделка с двумя гигантами после года простоя, неудач и немного стыдных отказов от аутсайдеров «Ф-1» уже звучат как огромная удача – но внезапно к Мику Шумахеру все же выказал интерес «Ред Булл»!

Вообще сына Михаэля рассматривали в «Альфа Таури» еще после объявления о трансфере Пьера Гасли в «Альпин» в конце 2022-го:

«У Мика не было места в кокпите на этот сезон, у нас в «Альфа Таури» после того, как стало известно об уходе Гасли, такое место как раз освободилось, – рассказывал босс команды на тот момент Франц Тост. – А Мик как гонщик на самом деле значительно лучше, чем можно было судить по его предыдущим результатам. Тем не менее, предложение было отклонено».

Конечно, вряд ли такое предложение отклонил бы сам младший Шумахер с учетом обстоятельств – место в «Альфа Таури» оставалось последним свободным в «Ф-1». Вмешался строгий шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко – он и тогда, и в середине 2023-го объяснял незаинтересованность в Мике теми же словами: «Для нашей программы в «Ф-1» важны результаты, а не маркетинг».

Однако три месяца спустя уже новый шеф «Альфа Таури» Петер Байер больше не отрицает рассмотрение Шумахера для нового набора в программу или даже в «Ф-1»!

«Я знаю Сабину Кем [менеджера семьи Шумахеров] уже много лет, и я через [бывшего босса «Феррари»] Жана Тодта познакомился с семьей. Думаю, Мик в сложной ситуации, ведь все подобные решения принимаются очень быстро.

Сейчас у нас большой набор юных талантов, Лиам Лоусон работает с нами и разбирается в процессах. Мы сконцентрированы на программе, но в этом спорте никогда точно не знаешь».

Почему же в «Альфа Таури» внезапно поменяли воззрение? Из-за пересмотра подчиненности и субординации: со смертью совладельца и босса всего концерна «Ред Булл» у спортивного подразделения появился собственный шеф Оливер Минтцлафф, который устроил полную ревизию всей гоночной империи бренда. «Альфа Таури» даже раздумывали продать, а затем выбрали перевод на более тесное сотрудничество с первой командой, ребрендинг, новую бизнес-модель и превращение ее в полноценную вторую организацию, а не просто дочку.

«Я получил определенную свободу как менеджер, – признавался в том же интервью Motorsport Magazin . – Если что-то нужно, решение вопросов – в одном звонке. Босс теперь – Оливер Минтцлафф. Показываешь ему план, презентуешь идею и видение, и он: «Окей, делай». С ним вместе мы разработали пятилетний бизнес-план для команды.

Да, программа юных пилотов все еще остается частью философии. Но теперь также есть возможность взглянуть на всю команду детальнее. Как и что делаем сейчас? Насколько глубоко погрузимся? Мне кажется интересным смотреть на рынок.

Теперь подбор пилотов мы обсуждаем вместе – все сидят за одним столом. Есть обсуждения с Минтцлаффом, с бывшим боссом и советником Францом Тостом, но и Кристиан Хорнер теперь участвует. Финальное решение принимает Гельмут Марко, так оно и останется.

Прежде всего нас волнует спортивный успех. Нужно искать баланс между ним и маркетингом. Если бы Даниэль Риккардо не получил возможность показать себя на тестах, он бы не оказался в нашей машине. Я могу сказать это открыто. И именно здесь остается главный вызов Мику Шумахеру. Как он может доказать скорость?».

Похоже, первые известия о тестах Мика в «Альпин» чуть больше впечатлили «Ред Булл», раз жесткий отказ сменился на настороженность. И в особенности новые шансы дает пересмотренная схема субординации в концерне – теперь Марко могут убедить.

Да и после недавнего перенабора в молодежную программу обнаружилось, что вариантов у австрийской команды не так уж много. Из готовых пилотов для «Ф-1» в ростере только Лоусон – Аюму Иваса не впечатлил и уехал в японскую «Супер-Формулу», Исаак Хаджар провалился в «Ф-2» и не добрал очков для суперлицензии, а дальше… Все. Остальным требуется дозреть еще хотя бы сезон.

Если Перес уходит из «Ред Булл» после 2024-го и на его место двигают любого из тройки Цунода-Риккардо-Лоусон, то место резервиста на 2025-й может и опустеть. А еще не факт, что австрийская команда возьмет Юки еще на год, если №22 не покажет прогресса: Гельмут Марко и так не отличается особенным терпением, а японец уже истратил, наверное, весь запас «новых шансов». Если что-то пойдет не так – «Ред Булл» потребуется замена, и Мик вновь окажется кандидатом если не №1, но уж во второй линии точно.

Особенно при хороших выступлениях в гонках на выносливость и на «Ле-Мане». Если из «Альфа Таури» действительно начнут делать полноценную вторую команду, то гонщик с обширнейшим опытом в заводских коллективах окажется очень кстати против Юки Цуноды – который, судя по инсайдам осведомленных журналистов из паддока, вообще не умеет работать с настройками и техникой .

«Надо доказать, что он способен хорошо выступать, – резюмировал карьерные перспективы сына Красного барона и бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстон. – При лучшем раскладе его заметят [в «Ф-1»] и скажут: «Он нам нужен». Но не наоборот – ему не надо искать кого-то, кто возьмет его из-за фамилии. Стоит забыть свою фамилию и развиваться как личность.

Надеюсь, команды [«Ф-1»] вновь его заметят и решат: «Может, мы ошиблись, необходимо дать ему еще один шанс».

С учетом интереса сразу от трех гигантов – пока Мик внезапно обернул неудачный год на пользу и встал на верный путь. Как вам такой оборот?

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Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Jared C. Tilton / Staff, Mark Thompson / Staff, Clive Mason / Staff, Peter Fox / Freier Fotograf; instagram.com/mickschumacher