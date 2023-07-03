7 комментариев

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Судейский пир в «Ф-1»: 179 списанных кругов, 8 наказанных пилотов, 145 штрафных секунд, только 2 «чистых» гонщика

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Главная статистика Гран-при Австрии.

Гран-при Австрии известен одним из самых быстрых и олдскульных автодромов – на «Ред Булл Ринге» длинные прямые, скоростные повороты, высокие поребрики… И каждый год – море споров о соблюдении границ трассы.

Дело в характере трека: практически каждый поворот – такого радиуса, что его нужно расширять на входе или широко выезжать на выходе для выжимки лучшего времени. Нет в календаре другой трассы, где выигрыш во времени был бы больше и значительнее, чем небольшие расширения траекторий в Австрии – с учетом совсем короткого круга на 65-67 секунд каждая десятая может стать кдлючевой.

И пилоты инстинктивно заезжают на высокие поребрики ради минимальных выигрышей. Однако бордюры расположены за пределами белых линий, ограничивающих трассу. Если выходишь за нее каждым из четырех колес – прилетает страйк, за три предупреждения – черно-белый предупредительный флаг, а затем – штраф в 5 секунд.

Раньше поребрики были выше, и машины ломали на них подвески.

В последние пару лет поребрики сделали чуть ниже, и теперь гонщикам временами просто трудно удержаться на треке. Самый опасный вот этот поворот, на этом видео – списанное время Переса в квалификации:

Серхио вылетал так трижды – и не вышел в третий сегмент. Всего в квалификации списали 47 кругов.

В гонке веселье продолжилось – штрафы в 5 секунд получили Карлос Сайнс на «Феррари», Пьер Гасли и Эстебан Окон на «Альпин», Алекс Албон и Логан Сарджент на «Уильямсе» и Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». 5 секунд за первую пачку срезок и 10 секунд за вторую получил Юки Цунода на «Альфа Таури» (у него 7 страйков и 20% списанных кругов!). До предупреждений доездили Серхио Перес из «Ред Булл», Нико Хюлькенберг на «Хаасе» и Ланс Стролл на «Астон Мартин» (всего – 11 сигналов «еще раз – и штраф»). Страйки достались вообще всем, кроме двух: отличниками оказались Джордж Расселлу из «Мерседеса» и Чжоу Гуаньй из «Альфа Ромео».

Удаленных кругов так много тоже из-за нюансов правил: при расширении пределов трассы в 9-10 поворотах списывается не только актуальное время, но и результат следующей петли. Потому предупреждений выписано 61, а кругов списано немного больше. Всего зарегистрировано более 1200 выездов за пределы трека (при 1346 преодоленных кругах на всех пилотов!)

В полудождевом спринте, кстати, никто с мокрыми поребриками не рисковал и таких штрафов и жалоб не было, но в гонке все рубились как в последний раз – а на пределе контролировать положение новых болидов относительно белых линий может быть крайне сложно.

«Думаю, это одна из худших трасс в плане ситуации с белыми линиями, – комментировал Ферстаппен. – К концу круга шины сильно нагреваются, они уже не работают так хорошо, как в начале круга.

Здесь суперсложно оценить всю ситуацию. Дело также в давлении в шинах: если его хотя бы слегка сбить, то вы тут же теряете контроль над машиной, испытываете недостаточную поворачиваемость – и тогда очень просто выйти за белую линию.

С учетом того, сколько времени уделили – мы выглядели как любители.

Конечно, люди могут говорить: «Что ж, просто оставайтесь в пределах белых линий». Ну, если это так легко, то можете взять мою машину и сами попробовать, но, скорее всего, вы даже не войдете в нужный темп.

Я думаю, сегодняшний день показал, что придумать четкое правило касательно данного вопроса все еще сложно. На большинстве трасс все довольно хорошо работает, но на некоторых, может, нужно что-то другое. Мы делим многие трассы с MotoGP и другими сериями – в основном мотогонками – и, конечно, они хотят, чтобы за поребриками было не то, что нравится нам. Для нас было бы здорово насыпать туда гравий, для мото же все иначе».

«Трафик постоянно мешает гонщику. К тому же, в кокпите болида гонщика сидит настолько низко, что тебе очень сложно увидеть, заехал ты за белую линию или нет. Как бы то ни было, на «Ред Булл Ринге» готовы принять соответствующие меры», – высказался даже обычно строгий к пилотам советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

Потому лучше всего Гран-при Австрии суммирует диалог Ландо Норриса с гоночным инженером: «Сообщай каждый раз, когда Хэмилтон пересекает белые линии» – «Да он нарушает на каждом круге, я буду постоянно говорить».

Дальше по ходу гонки Норриса просили любой ценой не выезжать за белые линии – в надежде на наказания соперников.

Правильно: 71 круг в гонке – море шансов наездить на штраф. Даже удивительно, что сегодня не наказали всех – и «Астон Мартин» решил это исправить: подал протест с требованием дорассмотеть еще нарушения границ трассы. Судьи открыли дело с вердиктом «под списание рассмотрено больше сотни кругов» и признали, что несколько случаев прилетели уже после финиша – на момент клетчатого флага зафиксировали 94 штуки, а уже до подачи заявления зеленой команды стало 96! Протест приняли и занялись ручным пересчетом дополнительных 300 случаев выезда.

В итоге списали еще 8 десятков кругов и 12 штрафов – прилетело еще Цуноде (5 секунд), Окону (30 секунд), де Врису (15 секунд), Сардженту, Хэмилтону, Сайнсу, Албону и Гасли по 10 секунд.

Стратегия Норриса сработала: после протеста он поднялся на четвертое место с пятого. Чистый Расселл тоже обогнал Хэмилтона, хотя на трассе так и не достал напарника. Справедливость?

Как же решить проблему? ФИА все-таки официально порекомендовала гравийные ловушки. Хотя после такого дня команды точно проголосуют за лаву с крокодилами, чтоб уж наверняка.

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Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff, Peter Fox / Stringer; formula1.com

7 комментариев

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Lestyv
"Стратегия Норриса сработала: после протеста он поднялся с четвертого места на пятое"
Вы там вечно в новостях веб-разработчиков и синьоров девелоперов ищите. Редактора в гоночный раздел заведите. Хоть на полставки
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Serge Vendino
Ответ Lestyv
"Стратегия Норриса сработала: после протеста он поднялся с четвертого места на пятое" Вы там вечно в новостях веб-разработчиков и синьоров девелоперов ищите. Редактора в гоночный раздел заведите. Хоть на полставки
Хоть куда-нибудь редактора заведите))
+4
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nightingale46
вспомнились выезды за границы трассы в Бахрейне от Хемилтона и выигранное от этого время, но на своих ошибках не учатся в ФИА. А вот АМ молодцы, наверно, один хитрый дедушка подсказал)) тем более он уже говорил судьям как правильно считать порядок старта после завала в австралии.
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Lestyv
Поправили)) Считайте, что я редактор))
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Zver
Да это полный бред касательно выезда в последнем повороте. Только на одной трассе и в одной связке есть такая проблема и она возникает у всего пелотона или большинства. Очевидно проблема в трассе или в правиле. Проще будет разрешить пилотам там расширять, либо насыпьте гравий. Конфигурацию трассы менять в этом повороте не нужно.
ну и протест после гонки это конечно бред полный. Все решается на трассе, и если вы там не смогли обогнать,значит так и должно оставаться.
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FEF2
Ответ Lestyv
"Стратегия Норриса сработала: после протеста он поднялся с четвертого места на пятое" Вы там вечно в новостях веб-разработчиков и синьоров девелоперов ищите. Редактора в гоночный раздел заведите. Хоть на полставки
Статьи пишет бот, они его и программируют, а редактор тоже бот
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