Потеря авторитета?

Первые Гран-при «Формулы-1» 2023-го показали: на вершине мирового автоспорта наблюдается серьезный кризис авторитета Международной автомобильной федерации (ФИА). Именно она по сути регулирует облик и формат всех гонок мира, определяет технические и спортивные правила, назначает делегатов, проверяющих машины, и судей. Она же назначает и гоночного директора – он следит за соблюдением правил, адаптирует их к трекам и проводит инструктаж перед каждым Гран-при для команд и пилотов о допустимом и недопустимом.

И, кажется, его авторитет по части мелких ужесточений или напоминаний о запретах теперь… Немного игнорируется.

Например, перед Гран-при Австралии гоночный директор напомнил командам о недопустимости штурма ограждения для приветствия гонщиков на финише:

«Честно говоря, я был очень удивлен тому, что данный вопрос вообще является проблемой, – прокомментировал босс самого побеждающего в последние годы «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Такие празднования всегда были довольно знаковым моментом для «Ф-1» – виды, как машина приезжает на финиш Гран-при, а команда празднует победу у заграждения.

Я всегда считал, что такие празднования – неотъемлемая часть гонок. У нас в «Ред Булл» было 94 таких празднования и ни разу никто не получал никаких травм, не возникало никаких проблем».

Прошло два Гран-при – и в Майами «Ред Булл» оформил 95-е такое празднование:

Словно никаких напоминаний о запретах и нет!

Или еще более анекдотичный случай: перед Гран-при Бахрейна, оказывается, ФИА и «Ф-1» согласовали запрет на любые транспортные средства для «прогулок по треку» – от велосипедов до скутеров. Мотивация – «прогулки» стали более хаотичными и непредсказуемыми для находящихся на треке».

«Я не хожу по треку пешком, и теперь из-за нового запрета прогулок на велосипедах вы, вероятно, меня больше на трассе [кроме официальных сессий] не увидите – я буду просто смотреть видео», – отреагировал Шарль Леклер из «Феррари».

Однако что же мы видим в «инсайдерском» видео самой Скудерии из-за кулис Гран-при Азербайджана?

Вот Леклер на велосипеде во время «трековой прогулки» вместе с командой…

А вот часть команды Сайнса тоже на велосипедах параллельно бегущему Карлосу.

Ноль предупреждений и штрафов.

А вот и самый пугающий свежий кейс: на том же Гран-при Азербайджана Окон чуть не устроил боулинг при заезде на пит-лейн из-за недопонимания в ФИА насчет момента выпуска персонала…

ФИА извиняется, признает свою вину и вносит изменения, запрещая выпускать кого-либо кроме делегатов на пит-лейн до ухода последней машины на финальный круг, а буквально на следующем Гран-при...

Выходит, даже сами работники ФИА не слушают ФИА?

Но все же самый показательный и длительный кейс размытия авторитета федерации – битва против пирсинга Хэмилтона вместе с нательными крестами и обручальными кольцами других гонщиков.

В начале 2022-го новые гоночные директора напомнили миру «Формулы-1» о старых запретах таких штук ради безопасности – и всем гонщикам пришлось от всего избавляться. Но Хэмилтон в течение сезона пробил себе медицинское исключение (поскольку отверстие для пирсинга начало гноиться), а после его истечения пользовался поблажкой как прецедентом и каждый Гран-при начинал с одинаковых оправданий перед стюардами.

Все закончилось форменным фаталити: Льюис сделал себе второй пирсинг…

А в правила неделю спустя внесли новые правки: разрешили любые не ограничивающие движения пальцев кольца и любой пирсинг на теле вне пределов ротовой полости. Ошеломительно разгромная победа упрямства Хэмилтона в битве с регламентом!

Что вообще происходит? Откуда такие вольности с правилами безопасности?

Исток напряжения между командами, «Формулой-1» и ФИА – в скандальном финале Гран-при Абу-Даби 2021-го.

Вину за итог разделили между командами и гоночным директором: ФИА признала личную ошибку своего представителя, немного вольно управлявшего правилами, но одной из причин назвали сильное стороннее давление со стороны участников и кучу отвлекающих факторов.

По результатам расследования перешли к реформам: гоночного директора сменили, пересмотрели несколько процедур (например, у шефов команд больше нет канала прямой связи с дирекцией и переговоры не транслируют в эфир), а также включили режим «требовали точного соблюдения правил? Будет вам самое полное соблюдение правил».

Начали с использования режима автомобиля безопасности – например, теперь гонки вновь заканчивают за ним. Реакция команд – «скучно, но зато и правда по правилам».

Одним из следующих шагов стало и выполнение обещания жесткого контроля за украшениями и огнеупорностью белья – требования были в регламенте уже давно (кроме запрета на велопрогулки – их ввели для упрощения работы маршалов при подготовке автодромов) , но именно новые гоночные директора начали о них напоминать в первой волне «ужесточений». Однако здесь предписания кодексов уже наткнулись на личные интересы Хэмилтона, и он вместе с «Мерседесом» принялся за изучение возможностей обхода.

Причем параллельно с ужесточением контроля за правилами, описывающими гоночный день, у ФИА все уменьшается вклад в формирование «глобального» регламента «Ф-1» – облика машин, технологий и даже формата Гран-при. В последние годы команды и сама серия чаще обсуждают все заранее и предлагают изменения правил и формата через Комиссию, а ФИА практически всегда с ними и соглашается и просто утверждает на Всемирном совете. Например, так приняли новый формат Гран-при по спринтами перед Гран-при Азербайджана – всего за 4 дня до переноса квалификации с субботы на пятницу, например.

На этом фоне размытие авторитета и в мелких вещах даже не выглядит слишком странным. Кейс Хэмилтона помог исследовать границы дозволенного: команды поняли, что за мелкие преступления через запреты не накажут – особенно за не слишком внятные вроде . Кажется, новые случаи игнора старых и новых запретов – того же плана: все просто и дальше делают как привыкли, и смотрят, что будет.

Однако теперь, похоже, структура ФИА нужна «Ф-1» только для контроля за машинами, треками и гоночной борьбой на трассе.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason