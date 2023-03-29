Пилоты «Формулы-1» обычно достаточно скрытные люди и нечасто делятся кадрами из личной жизни, практически никогда не говорят о внутренних переживаниях и настолько же редко показывают больше двух углов своего дома.

Но вырвавшийся из корпоративных тисков «Мерседеса» Валттери Боттас переживает полное опьянение свободой – он сменил имидж, раскрыл душу и теперь даже распахнул двери своих имений для финского издания Ilta Sanomat, показав, как и чем живет гонщик «Формулы-1».

Большую часть года пилот«Альфа Ромео» живет в Монако, как и половина других гонщиков, но еще у Валттери есть дом в родном финском городке Настола. Там он релаксируют вдалеке от городской суеты вместе с австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель.

А это – коттедж в Кильписъярви (деревня в Финляндии с населением всего в 114 человек на границе со Швецией и Норвегией – за полярным кругом ).

И вилла для отдыха на юге Франции в 15 минутах езды от Монако – просторный облицованный камнем дом с потрясающим видом на горы и море. На заднем дворе – огромная терасса, бассейн, сад и, конечно, финская сауна, доставленная прямиком из северной страны.

На немногочисленных полках в обоих домах (в Монако и Франции) красуются уникальные шлемы дизайна его подруги и гоночные трофеи. Но самые ценные награды Валттери все же хранит в Финляндии, да и вообще не любит хвастаться заслугами: по инсайду журналистки IS Марии Вейтолы, выставленные блестят на полках только благодаря уговорам Тиффани.

О деньгах Боттас тоже не очень любит разговаривать, но раскрыл интересный факт – он стал миллионером в 26 лет.

Аренда квартиры в Монако обходится в 9500 евро, дом в горах – собственность Боттаса, цену он, конечно, не назвал. Зато рассказал, почему выбрал Монако: «Здесь сложно найти хорошую квартиру: цены запредельные, а квартиры старые и в ужасном состоянии. Но здесь не нужно платить налоги. Если бы я жил в Финляндии, то сохранял бы 20 процентов от дохода. А здесь после оплаты всех налогов и обязательных платежей менеджерам остается 60-70 процентов».

До виллы Валттери гоняет на спонсорском внедорожнике «Альфа Ромео» и необычной голубой «Феррари».

Кстати, вот и вилла с красивейшими видами, и оба авто, и даже полки со шлемами и наградами.

А еще у Валттери в Монако есть личная яхта с двумя спальными комнатами – там Боттас тоже принимал журналистку.

Когда гонщик на выезде, то сдает судно за 5000 евро в день.

Столы в домах и на яхте заставлены разнообразными бутылками с джином, и одна из них – тоже творчество пары. Просто Валттери большой поклонник джина и вина, даже основал собственный бренд и любит посидеть с бокалом на фоне пейзажей Кильписъярви.

Боттас не любит внимание и не ходит на вечеринки, так что редко светится на обложках газет и журналов, но от общественного мнения о своей персоне все равно не скрыться.

Валттери рассказал, как справляется с неприятным фидбэком из соцсетей на примере комментариев из-за развода с бывшей женой Эмилией Пиккарайнен после 10 лет совместной жизни и начала отношений с Тиффани: «Я не читаю никакие комментарии из тех, что получаю. Такое чувство, что что бы ты не делал в наше время, у некоторых людей найдется что сказать на это. Пусть болтают. Собаки лают, караван идет. Я предпочитаю фокусироваться на собственном благосостоянии и вещах, которые люблю».

Валттери с бывшей женой

Боттас и Кромвель познакомились через общих друзей в одном из пабов Монако. Тиффани живет здесь с 2010-го, Валттери с – 2013-го. Первой общей темой для разговоров, как и стоило ожидать, оказался спорт. Поначалу они были просто друзьями, пока другие мелочи не вмешались в отношения. Боттас все еще был женат в то время.

«Так чтооо... Пришлось развестись», – заключил Валттери.

Кромвель описывает Боттаса как заботливого и искреннего человека.

Финн отмечает в подруге отсутствие вычурности: «Я сразу заметил личность Тиффани. Как она старается поддерживать меня психологически – очень много значит для меня. Между нами есть сильная и глубокая связь, которая исходит из того, что мы очень похожи. Она очень позитивная, нам нравится путешествовать вместе, у нас много общих интересов», – рассказал Валттери.

Оба атлета ведут активный образ жизни и часто устраивают долгие совместные заезды на велосипедах: «Мы любим путешествовать и жить полной жизнью, наслаждаясь хорошей едой и напитками. Тиффани словно моя родственная душа, нам никогда не бывает скучно вместе».

Велопрогулки – вообще их любимое занятие: Тиффани педалит минимум по 4 часа в день для подготовки к своим соревнованиям, и гонщик старается следовать за ней в свободное или тренировочное время.

Поддержка так важна №77, поскольку за карьеру в «Ф-1» он раз за разом оказывался в психологической изоляции – без помощи со стороны. А в 2013-м даже дошло до расстройства пищевого поведения: когда Валттери дебютировал в «Уильямсе», преимущество получали легкие гонщики, поэтому команды настоятельно рекомендовали пилотам сбрасывать вес. Впоследствии пилотов уравняли – сейчас на каждого выделяется 80 кг со шлемом и экипировкой, а недовес дополняют балластом.

Между долгими пробежками Боттас ел только брокколи и продолжал тренироваться, при этом скрывая недостаточное питание даже от тренера, что сказалось в том числе на психологическом состоянии.

«Я приучился быть нездоровым физически и психологически. Ситуация вышла из-под контроля и превратилась в зависимость. Мне не ставили официальный диагноз «расстройство пищевого поведения», но, безусловно, это оно и было.

Не особо здоровая ситуация. Я хотел быть лучшим и считал, что должен на это идти. Если команда говорит, что нужно весить 68 кг, а моя естественная масса – 73 кг, надо делать все возможное.

Мне нужен был психолог, чтобы восстановиться. И его первой оценкой было то, что я почти как робот, который просто стремится к цели и не проявляет никаких эмоций. Это меня поразило. В то время у меня действительно не было никакой жизни за пределами «Ф-1».

Новые испытания поджидали Валттери в «Мерседесе». Постоянное соперничество и сравнение с многократным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном загоняло в стресс: «Я привык сражаться, поэтому смириться было трудно. Лишь в свой последний сезон [в «Мерседесе»] я признал, что Льюис Хэмилтон сильнее как пилот. Я постоянно думал о том, как победить его и завоевать титул. Это были достаточно напряженные пять сезонов», – заявил Боттас.

А отсутствие надежного многолетнего контракта и жесткие корпоративные порядки не позволяли финну расслабиться и быть собой. Пришлось вновь обратиться к специалисту: «Сложный период: мое будущее оказалось под вопросом, я не знал, за какую команду буду выступать. Было тяжело обратиться за помощью. Ты думаешь, что являешься крутым парнем, которому не нужна помощь, а проблемы можно решить, просто посмотрев в зеркало. Но профессионал может задать верные вопросы и открыть множество замков».

Сейчас Валттери счастлив в «Альфа Ромео», где наконец обрел свободу: «Атмосфера отличается. Разумеется, большую роль играет тот факт, что при сражении за титул давление больше и так далее. Но дело также в размере команды. Для меня один из важнейших факторов, благодаря которому я чувствую себя раскрепощеннее, заключается в большей уверенности в будущем.

Я чувствую, что могу по-настоящему быть собой. Так что, конечно, разница есть. Скажем так, политика компании у разных работодателей отличается, какие-то вещи могут ограничиваться», – рассказал Валттери.

Боттас так же предположил, что в «Мерседесе» не смог бы носить австралийскую ретроприческу маллет: «Полагаю, мне бы не разрешили! Вот один из примеров. Но, думаю, дело еще и в том, что становишься старше. «Ф-1» научила меня, что порой не стоит воспринимать вещи слишком серьезно – и особенно себя. Так что чувствую себя чуть счастливее во всем».

Боттас вновь отметил, что подобный настрой частично привит его девушкой: «Она австралийка и, я бы сказал, живет моментом, делает вещи, которые дарят счастье. Как человек, который живет со мной, она оказывает большое влияние. Она по-прежнему пытается сделать из меня австралийца, и процесс движется шаг за шагом.

Со стороны я, наверное, больше не выгляжу типичным финном. Просто решил сделать маллет и отрастить усы – и сделал, позволив думать людям что они думают. Теперь мне просто комфортнее со всем: и в «Ф-1», и в жизни.

Я бы описал Тиффани как «свободный дух», она пытается получить как можно больше от жизни. Она дает мне немного другой взгляд на определенные вещи, и теперь я вижу людей другими.

У меня происходит комбинация многих вещей: я становлюсь старше, и на самом деле не принимаю многие вещи с той серьезностью, какой стоило бы, пытаюсь внести и веселье в жизнь наравне со скукой.

Все на самом деле не странно. Жизнь меняется, ты проходишь через разные главы карьеры. Я бы сказал, теперь у меня другие цели, я оказался в другой ситуации и сконцентрирован на ней.

Не поймите меня неправильно, мне не хватает побед и шансов на победы. Но, может, их отсутствие делает переход слегка проще».

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Robert Cianflon; instagram.com/valtteribottas; instagram.com/tiffanycromwell