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Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?

Ландо Норрис Ландо Норрис
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Ломается и «Феррари», и «Мерседес», и «Ред Булл».

В «Формуле-1» за кадром разворачивается незаметная и загадочная драма – массовый отказ моторов. Казалось бы, технический регламент стабилен, доработка силовых установок заморожена еще в сентябре, любые улучшения возможны только в софте, вносить конструктивные изменения можно только по части надежности и компоновки, но…

За два первых Гран-при отказали, сломались или засбоили силовые установки на семи машинах – на некоторых и по несколько раз.

Про два легендарных отказа на «Феррари» Шарля Леклера во время Гран-при Бахрейна знает, наверное, каждый зритель «Ф-1», но мотор перед заездом в Саудовской Аравии полностью сменили еще и его напарнику Карлосу Сайнсу.

Пострадали не только владельцы итальянских силовых установок: в Бахрейне «Макларен» Оскара Пиастри сошел из-за проблем с электроникой, а моторе Ландо Норриса упало давление. В итоге №4 высадил весь ресурс двигателя за первую же гонку – в Саудовской Аравии получил новый, а про первый высказался «Он уже готов».

Третий мотор «Мерседеса» отказал уже во время заезда по «Джидде» на болиде Ланса Стролла – 6-7 кругов подряд №18 терял мощность, а затем «Астон Мартин» обнаружил поломку гибридной части, рекуперирующей энергию в аккумулятор.

Совместная продукция «Хонды» и «Ред Булл» тоже подвела: Ник де Врис из «Альфа Таури» пропустил целую тренировку в Аравии из-за экспресс-замены силовой установки после сбоя батареи. Проблемы, кстати, не исчезли и сохранились в квалификации.

А Серхио Перес из «Ред Булл» не потерял трекового времени на «Джидде», но получил новые батарею и контролирующую электронику.

Причем и перед самым стартом Гран-при на болиде №11 возникли неполадки – буквально за 2 часа до начала заезда механики еще ковырялись в установке и завели ее в самый последний момент.

Действительно, большая часть отказов связана именно с самыми зависимыми от софта агрегатами – видимо, в попытке выжать чуть больше мощности из тех же установок производители слегка перестарались. Но для проявления таких слабостей и повышенного износа должны же активно включаться и сторонние причины, которые вынуждали бы команды досуха выжимать силовые установки.

Какими же они могут быть? Например, раскручивание мотора из-за повышенной конкуренции особенно в середине пелотона – 0,2-0,3 с круга там теперь разделяют шанс на топ-10 в квалификации от вылета в первом сегменте.

Также гонка за снижением массы – в прошлом году большинство команд вывалилось за лимиты, «Ред Булл» гонял с превышением в 10 кг и снимал вес по ходу года, а в 2023-й все вошли с резким избавлением от пары килограммов ливреи ради ускорения. С теми же целями конструкторы точно занимались и оптимизацией компоновок, и облегчением всех возможных неомологированных деталей.

Но заметны и несколько трендов на треке.

«Макларен», «Астон Мартин», «Альфа Таури» – компенсируют моторами слабости шасси

Пример «Макларена» – самый явный: оранжевая машина больше всех страдала от аэродинамической нестабильности в Бахрейне и едва докатила Норриса до финиша. Гран-при Саудовской Аравии более бодрый, однако он явно показал, что сейчас происходит с легендарной командой.

«Макларен» – в топе «Ф-1» по времени круга с полной активацией педали газа: значит, атакует наравне со всеми:

Тем не менее, максимальная скорость в квалификации – мягко говоря, худшая:

Особенно колоссально ситуация выглядит при сравнении круга Пиастри с телеметрией Переса на «Ред Булл» – оранжевая машина даже отыгрывает в некоторых поворотах, но разница на прямых легко достает до 15 км/ч.

Все объясняет кошмарнейшая эффективность шасси: у машины просто ОЧЕНЬ МНОГО лобового сопротивления:

Оно и сжирает всю мощность. Из-за этого мотор работает на полную, но болид все равно преодолевает прямые слишком долго – аккумулятора на всю дистанцию просто не хватает, и вместо помощи от гибридной части двигатель внутреннего сгорания надрывается в несколько раз активнее, чем у конкурентов. На машине Пиастри в квалификации это было особенно слышно: до третьего сегмента он буквально «захлебывался», упираясь в лимитатор оборотов уже на серединах прямых ( чтобы хоть как-то подсократить износ) – только в третьем сегменте «покрывал» мощностью все отрезки.

Зачем «Макларен» это делает? Для компенсации фундаментальной слабости шасси – аэродинамической нестабильности в зонах торможений и в поворотах под внезапными порывами ветра (особенно в жару).

Если никак не реагировать и просто полагаться на пилотов, то он теряют возможность выжимки максимума из машины в каждом вираже – непредсказуемость поведения болида вынуждает резче и жестче работать с педалью тормоза для подготовки возможностей для реакции на новые стаскивания с траекторий. Гидравлические и гибридные рекуперирующие системы быстро перегреваются, но из-за невозможности предсказать и рассчитать заранее силу порыва и реакцию на него машину все равно трудно провести по нужной траектории. Пилотаж становится крайне реактивным и теряется много времени.

Оттуда ответ – максимальная загрузка болида «механической» прижимной силой от больших антикрыльев с огромным углом атаки. Они как раз генерируют аэродинамическое сцепление с наивысшей стабильностью – поскольку перерабатывают в него именно мощность мотора. Огромное лобовое сопротивление и износ силовой установки – побочные эффекты, и с ними мирятся, чтобы выдавать хоть какие-то вменяемые гонки. Повышение стабильности в поворотах это окупает, а вред для мотора хотя бы можно контролировать ограничителем оборотов.

Телеметрия Пиастри и показывает, как это работает: все-таки Оскар затащил эту машину в топ-10.

Однако такой поход все равно сжигает технику намного быстрее, чем у более эффективных соперников.

Как видите, от отказов силовых установок пострадали еще две команды с самой низкой эффективностью – «Альфа Таури» и «Астон Мартин». У них – примерно та же история, только менее радикальная: зеленый болид лучше распределяет лобовое сопротивление по всему болиду даже по сравнению с не самым успешным в этом смысле W14 «Мерседеса»:

(AMR23 внизу)

Благодаря такой концепции «Астон Мартин» отлично сбалансирован и хорошо управляется, но много мощности мотора тратится только на то, чтобы продавливать колеса через быстрый поток. Пока это главная слабость зеленой команды – и она тоже «замедляет» преодоление прямых, перегружает гибридную часть и впоследствии ДВС.

«Альфа Таури» же просто не хватает прижимной силы – настолько, что при выборе альтернативной траектории Ника де Вриса временами сносит.

Потому на данный момент у второй команды «Ред Булл» и нет особого выбора.

«Феррари»: возможные недостатки радикального ускорения

Случай Скудерии самый загадочный – хотя бы потому, что и шеф команды, и инсайдеры из Маранелло вроде Лео Туррини и обычно осведомленных Джулиано Дукессы из FormulaUno и Corrierre, а также Луиджи Перны из Gazzetta.

«Мы никогда ранее не сталкивались с такой проблемой, она возникла впервые. Мы вообще не сталкивались с такими проблемами за все те 6000-7000 км, которые наши двигатели преодолели на тестах на машинах трех разных команд. У нас не возникало таких неполадок за все время стендовых испытаний зимой», – заявил Вассер после поломки.

А на Гран-при Саудовской Аравии уточнения по результатам расследования не слишком много уточнили:

«В Бахрейне у нас было две проблемы. Одна во время плановой процедуры запуска двигателя, и вторая уже в самой гонке. Оба раза проблема возникала в работе блока управления электроникой – и раньше мы с такой проблемой ни разу не сталкивались.

Надеюсь, теперь ситуация под контролем. Мы тщательно проанализировали всю ситуацию. В Джидде придется получить штраф, потому что по регламенту за сезон в пуле должно быть только два блока управления электроникой».

А после финиша позиция «Феррари» вновь изменилась – мотор Леклера вернут в строй:

«Мы были вполне уверены в том, что контролируем проблему, случившуюся в Бахрейне, но не хотели рисковать. Мы будем использовать первый мотор по ходу сезона. Просто было важно провести чистый уик-энд. Так что никаких переживаний. Мы переживаем по поводу всего, но насчет двигателей – не особо».

Косвенный признак – отсутствие отказов у клиентов: «Альфа Ромео» и «Хаас» не жалуются на двигатели. Шеф американцев Гюнтер Штайнер даже признал: вопросы возникли именно у Скудерии: «Их проблема никак не связана с нами. Не знаю, в чем конкретно проблема, мне не говорят, и я не спрашиваю. Но мне сказали, что нам не стоит волноваться. Так что мы не будем ничего менять».

«Феррари» не просто так называли «беспрецедентно быстрой и радикально доработанной» – вероятно, где-то команда заступила за грань по части компоновки или ужатия охлаждения.

С другой стороны, еще на презентации мотористы из Маранелло рассказывали, как много вкалывали над электромоторами, и контролирующие блоки тоже дорабатывали. Так что старые проблемы с надежностью действительно могли решить – и заполучить новые.

А в чем проблема «Ред Булл»?

Самый интересный случай – ведь чемпионы получают все силовые установки с завода «Хонды» запечатанными и даже не могут посмотреть внутрь.

Потому зимой инсайды гласили: лишь «Ред Булл» останется без физических доделок мотора, но прибавит около 10 л.с. на доработке софта и других аспектах функционирования прежде всего электрической части и контролирующей электроники.

Возможно, та же оптимизация затронула и коробку передач – ведь у «Ред Булл» много лет проблемы с переключением и балансировкой оборотов на низких передачах. Ферстаппен и Перес проиграла из-за этого много стартов в последние 2-3 года (только у Макса несколько раз включалась антипробуксовочная система), и теперь чемпион вновь два Гран-при подряд жаловался на перебои с переключениями. Серхио же получил второй комплект электроблоков и пока увернулся от серьезных технических неполадок.

Однако сезоны теперь крайне длинные – впереди еще 21 Гран-при. Кто же сломается следующим?

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Xavi Bonilla, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/DPPI, IMAGO/HOCH ZWEI

1 комментарий

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GREENya
Просто прошлогодние докатывают, зачем тратить бюджет на новый мотор, когда можно использовать старый, тем более когда их запрещено улучшать, это же касается и остальных запчастей.
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