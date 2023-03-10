2023-й – точно ваш год.

«Феррари» – самая титулованная и обожаемая команда «Формулы-1», сборная главных инженерных талантов Италии, вечный фаворит и основная составляющая главной серии планеты. И боссы, и владельцы «Ф-1» признают: без «Феррари» чемпионат не стал бы собой.

И от «Феррари» каждый год ожидают поулов, побед и доминирования «как в эру Шумахера». Каждый год шефы компании озвучивают цель – не просто борьбу за титул, а его завоевание и битву за победы в каждой гонке. Каждый год на презентации машину называют «беспрецедентно быстрой» и сделанной с радикальным подходом – в полном соответствии с целями.

Однако каждый год что-то идет не так. В 2022-м фэйлы и удивительные ошибки случались буквально на каждом этапе, и «Феррари» решила сменить шефа – место выросшего в итальянской структуре Маттии Бинотто занял французский опытный инженер Фредерик Вассер.

И… Ничего не изменилось: на первой гонке 2023-го у Скудерии отвалились детали, два раза сломалась одна и та же деталь мотора, Леклер сошел вместо битвы за подиум, а второй Гран-при уже начнет со штрафом за перерасход компонентов двигателя.

Параллельно с расследованием причин новых отказов (случившихся после заверений Вассера в стиле «с надежностью разобрались») из «Феррари» донеслись слухи о недовольстве структурой управления, уходе целого ряда ключевых сотрудников и вообще большими внутренними операционными проблемами.

Кажется, в 2023-м тифози будет примерно так же весело, как и в 2022-м – и почему бы тогда не смотреть гонки как болельщик «Феррари»? Ведь еще Себастьян Феттель говорил: «Все – фанаты «Феррари», даже если они не знают, что фанаты «Феррари».

Мы подготовили для вас «Феррари»-Бинго – следите с ним за Гран-при с первого же дня и зачеркивайте события со Скудерией с первых медиа-сессий в четверг до послегоночных интервью в воскресенье!

Как вы думаете, какой квадрат к концу сезона окажется самым зачеркиваемым?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson