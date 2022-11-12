Весь бардак «Феррари» – в двух минутах квалы: стратегия = казино, 11 колес на один болид, игнор замечаний гонщика

Фиаско.

Должно быть, при просмотре результатов квалификации на Гран-при Сан-Паулу вы здорово удивитесь позициям «Феррари»: Шарль Леклер – 10-й без времени, Карлос Сайнс – 5-й за Норрисом и Магнуссеном и сдвинется на 5 позиций вниз из-за штрафа за новый мотор…

Просто «Феррари» классически провалила распределение шин в решающий момент дождевых заездов – гениально разделили стратегии:

«С первого же сегмента квалификация превратилась в лотерею, – оправдывался гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес. – Мы знали, что дождь неминуем, поэтому решили разделить стратегии между гонщиками. Счет шел на минуты – разница в одну минуту могла вознаградить либо Сайнса , либо Леклера.

Жаль, что так вышло с Шарлем. Однако это стало хорошей проверкой на будущее. В течение часа мы приняли 6-8-10 важных решений, работая с обоими гонщиками, с двумя бригадами. Ведь даже в первом сегменте мы не знали, возвращаться ли на трассу на промежуточных шинах – мы ждали, потому что видели отличное время Гасли. Вам всегда есть чему поучиться, а выбор в третьем сегменте квалификации был и правда пограничным».

Однако на самом деле Скудерия провалилась намного глубже – просто пик их метаний не попал в трансляцию. Но только посмотрите на эти две минуты: Леклера сперва зовут за свежими «промежуточными», потом меняют стратегию на свежий «софт» (гонщику важно это знать, чтобы выбрать заранее просчитанные настройки на руле), затем ставят ему все-таки промежуточные, затем снимают и меняют на изношенный «софт», опускают машину с домкрата, реагируют только на третье замечание Леклера на эту тему и долго ждут, пока принесут последнее забытое колесо:

То есть даже сам гонщик в кокпите с нулевым обзором заметил подозрительно большой износ на «новом «софте», а механики – нет! В итоге все обернулось пит-стопом с 11-ю колесами – 12-е тащили невыразимо долго и передавали в стиле японской «Супер-Формулы», где разрешены 4 механика для всей машины.

И обратите внимание на бригаду «Макларена» впереди – «оранжевые» ребята вышли из гаража и буквально замерли в недоумении. Ведь все это время за Леклером еще и стояла вторая машина Карлоса Сайнса.

Просто весь сезон «Феррари» в двух минутах!

Или даже в одном кадре:

Претенденты на титул «Формулы-1», говорите?