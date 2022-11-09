Чемпионам MotoGP снесло крышу: уходящего инженера швырнули в боксы новой команды связанным, с кляпом во рту и под рев сирены

Мотогоночная «Феррари» ушла в отрыв.

«Дукати» называют мотогоночной «Феррари»: все-таки расположение в одной Эмилии-Романье (между Болоньей и Маранелло 45 км на машине), очень похожие заводские амбиции и бюджеты, цвета и даже спонсоры временами совпадали!

И победы «Дукати» ждет с таким же нетерпением: до 2021-го последние титулы случались в 2007-м. Причем в прошлом году удалось взять только командные чемпионства, а личный титул ускользнул Фабио Куартараро из «Ямахи».

Потому последний этап нынешнего сезона MotoGP просто сорвал всем в «Дукати» крышу: их гонщик Франческо Баньяя все-таки взял титул чемпиона – всего второй в истории команды. Они ждали его 15 лет, а итальянец на итальянском мотоцикле вообще в последний раз выигрывал 50 лет назад – силами великого Джакомо Агостини на «МВ Агусте».

Ребята из Болоньи словно вспомнили первый титул Михаэля Шумахера в «Феррари» и тоже достали красные парики:

В них они носились по валенсийскому паддоку как вестники хаоса – например, чемпионская пресс-конференция Баньяя немного... Поломалась.

И титул оказался не единственным поводом сходить с ума. Спустя почти 30 лет работы команду покидает Кристиан Пупулин – главный инженер Джека Миллера. Кристиан уходит в «КТМ» вслед за своим гонщиком, и к таким карьерным маневрам традиции просто безжалостны.

Механики «Дукати» не могли просто так отпустить коллегу: связали, затолкали в рот кляп и потащили в боксы «КТМ» под звуки сирены из громкоговорителя. Все – в тех самых красных париках, буквально во время титульной вечеринки!

Новый босс поспешил освободить Кристиана от наручников и скотча, к счастью, в гараже много подходящих инструментов – «КТМ» даже не стали брать ключ у ребят из «Дукати», не смотря на предложение.

В «Формуле-1», кстати, тоже так развлекаются. Вот механики «Рено» провожают своего друга в «Торо Россо», в 2019-м – облив маслом, едой и привязав к тележке, на которой обычно возят шины.

Но круче всего в 2000-х отрывались в «Макларене» – превращали друг друга в смурфов.

От сумасшедшей традиции не смог увернуться даже Кими Райкконен. Просто почитайте эту шикарную историю!

Фото: instagram.com/ducaticorse; Renault; MotoGP