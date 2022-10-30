«Ископаемое времен Холодной Войны» – это «Ред Булл» похвастался базой после ограничений на ее работу. Она правда так плоха?

Главная часть «драконовского» штрафа за финансовый скандал.

«Формула-1» наконец официально закрыла сезон 2021 года – только в октябре 2022-го – из-за длительной проверки трат команд в соответствии с новыми правилами потолка расходов. Впервые надо было жестко уложиться в $147,5 млн при огромном количестве исключений – и команда чемпиона мира Макса Ферстаппена не уложилась: «Ред Булл» все-таки пошел на сделку о превышении после месяца переговоров и получил наказание.

Итоговая сумма перерасхода составила $2 млн, хотя ФИА признала: если бы команда правильно оформила налоги в отчете, то реальный перерасход оказался бы только 0,5 млн. Но за него – и процедурных нарушения в 13 статьях отчета – команду оштрафовали на $7 млн долларов и лишили 10% доступного времени на тесты деталей болида в аэротрубе и CFD (вычислительной гидродинамике).

Реакция шеф «Ред Булл» Кристиана Хорнера оказалась крайне бурной:

«10% времени в аэротрубе – драконовская мера! Уверен, для соперников это недостаточно. Не сомневаюсь, если сжечь нашу аэротрубу – им будет мало. Но они знают, какое влияние окажет штраф. Они понимают, как работают команды, и видят, насколько эффективны наши прогоны, потому и продавливали такие драконовские штрафы. Это может стоить нам от 0,25 до 0,5 секунды с круга».

Затем Хорнер в интервью The Race уточнил вопрос – фактически разнес качество оборудования команды:

«Нужно помнить: вообще-то мы работаем в аэротрубе, расположенном в памятнике архитектуры (listed building – по закону Великобритании, его нельзя перестраивать, реновировать или обновлять без согласования с несколькими государственными органами). Это ископаемое, наследие Холодной войны. Совсем не аэротруба класса «произведение искусства», которыми наслаждаются наши соперники.

Наша построена в 1950-х, у нее есть серьезные ограничения. Когда слишком холодно или слишком жарко, может уйти немало времени на приведение туннеля в нужную операционную температуру.

Вот поэтому такой штраф – очень драконовский».

А какая у «Ред Булл» аэротруба? Она правда так плоха?

Аэротруба «Ред Булл» в самом деле находится на отдалении от основной базы команды в Милтон-Кейнсе – на старом исследовательском центре Королевской авиации Великобритании в Бедфорде вместе с местным аэродромом. Раньше там тестировали и разрабатывали военные и гражданские самолеты – к примеру, работали над известным истребителем-бомбардировщиком «Харриер» (первым в истории с возможностью вертикального взлета и посадки). Там же проводились и некоторые аэрокосмические испытания.

Аэродром закрыли в 94-м после оптимизации летных расписаний, а научные мощности начали распродавать частным и оборонным компаниям. Аэротруба досталась одной такой Advanced Flight Simulator (перебрендированной после в QinetiQ) – ее сперва арендовала команда «Эрроуз», затем часть выкуплена «Ягуаром» в обмен на постоянный доступ, а в 2007-м уже «Ред Булл» приобрел все права на здание и оборудование.

Внешне здание выглядит так – на вид вроде вполне современно:

Внутри – вот так:

Тур по аэротрубе от Хорнера за 2007-й:

А это – та же локация в 2013-м:

Конечно, не сверхтехнологичный MTC «Макларена» (на котором тоже в этом году вскрылись недостатки), но и не совсем семидесятилетняя древность.

А как насчет его свойств? В публичном поле уже долгие годы присутствует бывший технический директор «Ягуара» Гэри Андерсон, работавший как раз в этой аэротрубе до покупки команды компанией «Ред Булл» – с учетом обязательств инвестировать $400 млн в развитие организации после приобретения можно предположить, что с тех пор база как минимум не стала хуже.

«Я не так уж уверен в том, что аэротруба «Ред Булл» в Бедфорде так плоха, как выставляет Кристиан Хорнер. В этой ситуации «Ред Булл» не остается ничего другого, кроме как выть волком о плохом состоянии оборудования и все с ним сложно.

Я бывал на ней во время моей работы в «Ягуаре», и думал, что ее вполне достаточно обновили в смысле дорожки и сбора данных, чтобы считаться весьма приличной аэротрубой.

Да, это старый зверь, но поэтому он очень стабилен и температуры в нем не меняются в течение долгого прогона для сбора данных, как в некоторых современных.

В мое время главной проблемой выглядела узкая рабочая секция. Раньше [и еще до сезона 2021-го] важной характеристикой машины была способность генерирования эффекта «обтекания», и для его оценки модель должна была быть шире, а стены оказывались слишком близко. Так что, думаю, новые правила снизившими эффект обтекания, на самом деле сыграли на руку «Ред Булл».

Тем не менее, в мае «Ред Булл» анонсировал строительство новой аэротрубы за 50-70 млн евро – правда, ее планируют закончить через 2 года, потому пока придется справляться со старой.

Может, дело именно в большом сокращении?

10% сокращения времени на год – это много или мало?

На момент последнего обновления разрешенных объемов прогонов распределение на полгода выглядело вот так:

«Ред Булл» уже взял Кубок конструкторов, потому меньше 224 прогонов на следующие полгода не получил бы точно. Теперь их станет еще на 20 меньше – или по 25,2 в неделю против 30 у ближайшего соперника (с первоначальных 28). А это почти целый рабочий день – в пересчете на турнирную таблицу это эквивалент 1,4 места.

1 прогон обычно примерно приравнивают к часу работы, но вообще чистое время продувания и сбора данных, как правило, меньше: аэротруба тратит некоторое время на разгон и выход в нужные температурные и ветровые параметры. Чем старше устройство – тем дольше происходит переключение и тем больше времени теряется на ожидание.

«Разгон до желаемой скорости слишком долгий, и мы теряем значимую часть времени, которое нам отводится», – рассказывал глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

Проблема с достижением максимальных скоростей, на которых генерируется самые надежные данные – известная для «Ред Булл» и в пелотоне, и команда действительно теряет часть времени без сбора ценных данных. По версии Хорнера, потому соперники и продвигали идею удара по чемпионам именно через аэротрубу:

«Перед ФИА были и опции других спортивные наказаний (вроде лишения тестовых сессий на треке, например – Sports.ru), но именно это очевидно жестко лоббировали наши соперники, – уверял Хорнер. – Они чувствовали, что здесь ударят нас больнее всего.

Эдриан лучше кого-либо из нас может описать степень драконовости этого штрафа».

Что ж, у Ньюи и правда есть мнение на этот счет – он давно призывает вообще забанить использование аэротруб в «Ф-1» и оставить только CFD. В последний раз – в мае 2022-го: однако соперники идею не поддержали.

«Я убедился, что Эдриан имел возможность все объяснить, чтобы убедиться в корректности представления нашего видения наказания во время переговоров о соглашении по превышению» – закончил излияние в The Race Хорнер.

А соперники поверили?

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес: «Поскольку штраф не предусматривает сокращение самого бюджета команды, фактически снижение наказание вынуждает команду потратить эти деньги на работу в другой области.

Команда получает полную свободу – и деньги, которые больше не сможет использовать для работы в аэродинамической трубе или в CFD, сможет потратить на работу над снижением веса болида, или на что-то другое. Мы опасаемся, что из-за сочетания двух данных факторов реальный эффект от штрафа получится крайне ограниченным».

Шеф «Альфа Ромео» Фред Вассер: «Я не уверен, что из 10% времени в аэротрубе получается полсекунды. Ну или мы очень тупые».

Шеф «Мерседеса» Тото Вольфф: «Для нас данном случае любой штраф был бы слишком маленьким, а для них слишком большим. Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде».

Технический директор трековой команды «Мерседеса» Эндрю Шовлин: «Не такой уж большой штраф, называть его драконовским – преувеличение. Уменьшение количества прогонов в аэротрубе ограничивает свободу при разработке концепции, но правила уже достаточно хорошо изучены.

Это дорого обошлось бы, если бы они изначально выбрали неправильную концепцию и догоняли. Тогда возможности изучить разные подходы развития не оказалось бы.

Если бы 10% времени в аэротрубе действительно давали полсекунды, то команда на последнем месте привезла бы три секунды чемпиону [со следующей машиной]. Выигрыш зависит от качества решений в течение года. Я бы сказал, это может стоить 0,1 или 0,2 секунды».

Интересно, почему логика, высказанная Шовлином, так же не применяется к деньгам – а все считывают схему «1 млн = 0,1 секунды» от «Феррари» как истину. А ведь если совместить недовольство Скудерии (2 млн превышения = 0,2 секунды преимущества) с последними комментариями «Мерседеса», выходит, «Ред Булл» наказали ровно в пределах возможного буста. Или кто-то все-таки преувеличивает?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, IMAGO/Eibner/Memmler; Adrian Court