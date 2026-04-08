Форнароли провел тестовый день с «Маклареном» на «Сильверстоуне»
Действующий чемпион «Ф-2» и резервист команды «Макларен» Леонардо Форнароли принял участие в TPC (тестах болидов прошлых лет) во вторник.
Итальянец проехал за рулем MCL60 (машины 2023 года) 68 кругов по трассе в Сильверстоуне – что соответствует дистанции в 393 км.
Как отмечают в «Макларене», тесты были нацелены на сбор данных о работе в условиях длинных отрезков, о настройках расхода топлива и о различных комплектах шин – включая жесткие и мягкие.
Форнароли стал одним из резервных пилотов «Макларена» в «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
