Форнароли провел тестовый день с «Маклареном» на «Сильверстоуне»

Форнароли поучаствовал в тестах «Макларена».

Действующий чемпион «Ф-2» и резервист команды «Макларен» Леонардо Форнароли принял участие в TPC (тестах болидов прошлых лет) во вторник.

Итальянец проехал за рулем MCL60 (машины 2023 года) 68 кругов по трассе в Сильверстоуне – что соответствует дистанции в 393 км.

Как отмечают в «Макларене», тесты были нацелены на сбор данных о работе в условиях длинных отрезков, о настройках расхода топлива и о различных комплектах шин – включая жесткие и мягкие.

Форнароли стал одним из резервных пилотов «Макларена» в «Ф-1»

