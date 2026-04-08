Серия «Супер ГТ» перенесла этап в Малайзии из-за кризиса на Ближнем Востоке

В «Супер ГТ» вынужденно изменили календарь из-за политического кризиса.

Японский чемпионат «Супер ГТ » объявил о переносе этапа в Малайзии, который должен был пройти 19-21 июня на трассе «Сепанг».

По данным Sportscar365, решение о переносе гонки приняло правительство Малайзии, крупный спонсор мероприятия, из-за неопределенной ситуации с топливом – возникшей из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

В «Супер ГТ» отметили, что этап может состояться при улучшении условий, однако – как подчеркивает издание – проведение гонки на «Сепанге» в нынешнем сезоне маловероятно.

