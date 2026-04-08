Серия «Супер ГТ» перенесла этап в Малайзии из-за кризиса на Ближнем Востоке
В «Супер ГТ» вынужденно изменили календарь из-за политического кризиса.
Японский чемпионат «Супер ГТ» объявил о переносе этапа в Малайзии, который должен был пройти 19-21 июня на трассе «Сепанг».
По данным Sportscar365, решение о переносе гонки приняло правительство Малайзии, крупный спонсор мероприятия, из-за неопределенной ситуации с топливом – возникшей из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.
В «Супер ГТ» отметили, что этап может состояться при улучшении условий, однако – как подчеркивает издание – проведение гонки на «Сепанге» в нынешнем сезоне маловероятно.
Россия повторяет путь развития гонок Бразилии. И как же это правильно!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sportscar365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем