  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Мартин Брандл: «Астон Мартин» похож на клуб Премьер-лиги, который постоянно меняет тренеров»
6

Мартин Брандл: «Астон Мартин» похож на клуб Премьер-лиги, который постоянно меняет тренеров»

Брандл оценил потенциальное появление Уитли в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о возможном переходе бывшего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли в «Астон Мартин».

«Джонатан Уитли стал бы хорошим подписанием для команды. Им нужна стабильность, нужно достигнуть определенного уровня. Сейчас они похожи на клуб Премьер-лиги, который постоянно меняет тренеров.

Из-за такой обстановки все остальные в команде прячутся, потому что не знают, что произойдет, перед кем придется отчитываться и какова стратегия.

В «Астон Мартин» часто менялись менеджеры, и, на мой взгляд, они принимали довольно странные решения. Назначение Уитли – умный ход, поскольку Джонатан отличается прагматизмом и дальновидностью», – сказал Брандл.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoМартин Брандл
logoФормула-1
Джонатан Уитли
logoАстон Мартин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Буквально же недавно кто то сравнивал АМ с МЮ по стилю управления, лучше бы очередной высер ХПМ об уходе ферстаппена закинули, а то давно не было
Ответ mrnobody1st
Кстати сравнение некорректное: МЮ при всех проблемах периодически берет местечковые кубки, а пару лет назад играл в финале Еврокубка. Тем более в Англии есть те кто тратит не меньше бабла.
Астон же перетащил за эти годы к себе пол Ред Булла)
Ответ Дмитрий Елисеев
Ну если провести параллель между местечковыми кубками и подиумами (за которые кубки по меньше в Ф1 и дают) - то Астон так-то тоже периодически "трофеи" берет. Что как Форс Индия, что как Рейсинг Пойнт, что как Астон.

Разница лишь в том, что Астон сейчас летит вниз, в то время как МЮ пока плывет наверх (хоть и непонятно как долго это продлится)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем