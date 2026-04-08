Мартин Брандл: «Астон Мартин» похож на клуб Премьер-лиги, который постоянно меняет тренеров»

Брандл оценил потенциальное появление Уитли в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о возможном переходе бывшего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли в «Астон Мартин ».

«Джонатан Уитли стал бы хорошим подписанием для команды. Им нужна стабильность, нужно достигнуть определенного уровня. Сейчас они похожи на клуб Премьер-лиги, который постоянно меняет тренеров.

Из-за такой обстановки все остальные в команде прячутся, потому что не знают, что произойдет, перед кем придется отчитываться и какова стратегия.

В «Астон Мартин» часто менялись менеджеры, и, на мой взгляд, они принимали довольно странные решения. Назначение Уитли – умный ход, поскольку Джонатан отличается прагматизмом и дальновидностью», – сказал Брандл.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

