У топ-команд новой «Ф-1» бюджеты – все еще $500 млн. Но теперь $100 млн – прибыль при дефиците денег на инженеров

Эффект потолка расходов – на примере «Мерседеса».

Потолок расходов ввели в «Формулу-1» не только ради выравнивания уровней болидов и возможностей команд, но и для превращения организаций в прибыльные бизнесы – чтобы привлекать больше брендов, автопроизводителей, мотористов и просто гоночных энтузиастов.

И если раньше топовые команды жгли по $300-400 млн в год, едва спасаясь от убытков при помощи вливания от маркетинговых бюджетов материнских заводов, с 2021-го им пришлось вписывать расходы на болиды, персонал и Гран-при в $147 млн лимита. Все заработанное сверху уходило на затраты на пилотов, трех самых высокооплачиваемых менеджеров, налоги, затраты на работу с историческим наследием и за пределами «Ф-1», счета за электричество и газ, и даже некоторые бонусы, бенефиты для персонала. Остальное – прибыль.

Получилось ли у «Ф-1» превратить пожирающих огромные спонсорские бюджеты монстров в эффективные компании? Давайте изучим на примере «Мерседеса» – восьмикратные чемпионы первыми подали публичный финансовый отчет правительству Великобритании (где базируется их команда), где и отразили траты за 2021-й относительно бюджета на 2020-й (последний год без потолка расходов).

(«Мерседес» отчитывается в фунтах стерлингов, но из-за формирования потолка расходов «Ф-1» в долларах мы перевели суммы в доллары по среднегодовому курсу за 2020-й и 2021-й для наглядности и сравнимости).

В фунтах, если что, динамика бюджета выглядела так: 364 млн в 2019-м (или 464 млн долларов), 355 млн в 2020-м, 383 млн в 2021-м. Однако, как видите, у команды в итоге траты сократились совсем незначительно, а за счет увеличения призовых и спонсорских выплат повысилась прибыль до налогов – хоть из-за исключений «Мерседес» и потратил вдвое больше потолка (почти 409 млн!).

Кому уйдет итоговая прибыль после налогов? Треть команды принадлежит «Даймлеру», треть – шефу Тото Вольффу, треть – одному из главных спонсоров и партнеров британскому нефтехимическому конгломерату INEOS.

Главные изменения – в структуре штата и процессе найма новых сотрудников. Теперь это реально боль даже для прибыльного топа

Восьмикратные чемпионы мира предсказуемо сократили инженерный штат, чтобы вписываться под новый регламент, однако траты не упали, а необходимость следовать правилам даже вылилась в наращивание административного сектора – благо он как раз не попадает под потолок расходов. Именно расширение штата в отделах финансов и HR увеличил количество сотрудников со 157 до 173.

«Отдел финансов вырос на 30 человек, 8 новых юристов, 50 новичков в отделах маркетинга, коммуникаций и спонсорства и еще 22 вакансии – все для администрирования потолка расходов, – объясняет Тото Вольфф. – Отделы поддержки все равно обречены на рост и расширение, ведь нужно сопровождать организацию в смысле работы с потолком расходов.

Но, в конце концов, если ты успешен на треке, то поток призовых, спонсорских выплат и денег за трансляции увеличивается и прибыль растет. Франшиза становится успешной, как в США, однако с финансовыми потоками нужно работать еще больше. Вот и растут затраты на отделы поддержки гоночной команды.

Финансовая модель очень сильно изменилась: если раньше компания предполагалась слегка прибыльной, теперь это бизнес с EBIT-маржой (прибыль до выплаты налогов и процентов) в 25%».

Однако главное изменение – не просто переструктурирование: теперь нанять любого нужного инженера в десятки раз сложнее и больнее.

«В прошлые времена инженер нужного отдела проводил собеседование кандидата на должность, а затем перенаправлял все формальности в отдел HR.

Представьте процесс теперь: инженер больше не может пять дней тратить только на собеседования без работы над «Формулой-1». Сейчас менеджер сперва проверяет, можем ли мы вообще позволить вместить нового сотрудника под потолок. Он связывается с HR, тот консультируется с финансовым отделом, они считают: есть ли у нас лишние 45 тысяч фунтов в год? Если ответ «да», менеджер собеседует кандидатов, затем пытается взаимодействовать с нужным техническим отделом и через него отбирать новичка. Процесс замедляется, а за это время кандидат может уплыть…»

Финансовые активы «Мерседеса» придают новое измерение угрозам сломать потолок расходов и требованиям ограничит зарплаты гонщикам

У главного соперника «Мерседеса» по предыдущему сезону – «Ред Булл» – возникли проблемы с потолком из-за учета $1-2 млн по больничным и кейтерингу. Восьмикратные чемпионы же вписались в регламент и уже получили сертификат о завершении сезона.

И Вольфф открыто угрожает вложить нераспределенную прибыль обратно в «Ф-1»:

«Если в «Ред Булл» потратили на $2 млн больше допустимой суммы, они могут закрыть этот вопрос, выплатив штраф, который будет в пять раз больше допущенного превышения. То есть $10 млн.

И это в любом случае будет нечестно, потому что денежный штраф за такое нарушение санкционирует возможность жульничать и просто платить за это. В «Мерседесе» могли бы просто заранее заложить в бюджет дополнительную сумму, которая уйдет на штрафы, но при этом потратить больше и восстановить позиции команды в чемпионате».

С другой стороны, Вольфф поддерживает и дальнейшее сокращение общих расходов – например, через ограничение зарплат пилотов.

«С одной стороны, «Формула-1» на подъеме и зарабатывает все больше денег, но у нас есть потолок расходов. Мы тратим 140 миллионов долларов на 1000 людей и даже не можем угнаться за инфляцией. Полагаю, с этой точки зрения недостаточно ограничить зарплаты [гонщиков] 30-40 миллионами. Конечно, у пилотов свое мнение – может, и я высказывался бы так же, будь я гонщиком. Но наиболее успешные американские лиги ограничили зарплаты 15 лет назад, и все работает очень хорошо

Невозможно платить [гонщику] 30, 40 или 50 миллионов, как в некоторых топ-коллективах, в то время как оставшаяся часть команды делит между собой 140 миллионов. Нужно найти способ заключать рекламные сделки, которые в американских спортивных командах отвечают за две трети заработка, если не больше».

Для ясности: зарплата пилотов входит в графу «расходы», составившую 408 миллионов в 2021-м (при потолке трат в 147,5 миллионов) – и ее снижение приведет только к увеличению прибыли, доступной акционерам.

В конце 2020-го INEOS за треть акций команды заплатил предположительно около 400 миллионов долларов: эквивалент титульной спонсорской сделки на 8 лет. Теперь, похоже, британский конгломерат не только получает бесплатную рекламу, но и претендует на ежегодные дивиденды в пару десятков миллионов – даже без радикального сокращения расходов команды.

Действительно, теперь владение командой «Формулы-1» из пути к гарантированному разорению превратилось в выгодный бизнес.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/Keystone Press Agency; mercedesamgf1.com