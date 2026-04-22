7

Ландо Норрис: «Возможность говорить о психическом здоровье важнее титула в долгосрочной перспективе»

Норрис сравнил титул и шанс высказываться о ключевых проблемах.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что известность дала ему возможность высказываться о психическом здоровье, и это значит больше, чем чемпионский титул.

«Прошлый год был особенным, ведь в «Формуле-1» всего 35 чемпионов за все время. Стать частью этого списка – что-то невероятное.

На прошлой неделе я был с друзьями, и на ужине один из них спросил: «Не странно ощущать себя чемпионом мира?» Классно это осознавать. Кроме того, первый номер на болиде напоминает об этом на каждом этапе.

Когда я был моложе, то даже не предполагал, что у меня будет такая площадка, чтобы говорить о [психическом здоровье]. Когда осознаешь, что можешь сильно помочь людям – это нечто особенное. В долгосрочной перспективе это важнее титула.

Моей главной мотивацией всегда было радовать свою команду, хотя я и сам хочу быть счастливым и побеждать. Безусловно, есть гонщики, которых это не сильно заботит, но мне это всегда нравилось», – заявил британец.

Ландо вспомнил трудности, которые испытывал из-за синдрома самозванца после дебюта в «Ф-1» в 2019 году:

«Было много сомнений: «Заслуживаю ли я находиться тут? Почему я не так хорош, как остальные?» Тебе кажется, что ты впустую тратишь время других людей. Было очень тяжело».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Guardian
Позер никчемный. Расскажи обычным работягам про свои проблемы и психическое здоровье, когда папа миллиардер очередной чек на побрекушки выпишет
Как бы после общения с Перис Хилтон про венерические заболевания не пришлось бы рассказывать. И что за манера кричать о своих проблемах? Смотрите я несчастный миллиардер который всю жизнь ел с золотых ложек и модный доктор мне поставил какой то там модный диагноз! Я так страдал, но теперь я рассказал всему миру и не страдаю!!1 Галимый PR. Сейчас там стало модно болеть разными болезнями, вот и этот заразился непойми чем.
обесценивание такое обесценивание...
Огромное количество юношей и девушек в современном мире сталкиваются с ментальными проблемами. Это очень важно и ценно, что у них перед глазами есть живой пример: можно быть маленьким, страшненьким (Норрис в детстве красотой совершенно не блистал), неуверенным в себе, чересчур добрым и даже где-то мягким, но работать над собой, над своей жизнью, вкладываться в то, что любишь, и в итоге оказаться на вершине, стать успешным, медийным и обрести ту самую уверенность. Люди не понимают, насколько это важно. Ландо понимает. Он молодец, кто бы что ни говорил
