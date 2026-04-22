Ландо Норрис: «Возможность говорить о психическом здоровье важнее титула в долгосрочной перспективе»

Норрис сравнил титул и шанс высказываться о ключевых проблемах.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис сообщил, что известность дала ему возможность высказываться о психическом здоровье, и это значит больше, чем чемпионский титул.

«Прошлый год был особенным, ведь в «Формуле-1» всего 35 чемпионов за все время. Стать частью этого списка – что-то невероятное.

На прошлой неделе я был с друзьями, и на ужине один из них спросил: «Не странно ощущать себя чемпионом мира?» Классно это осознавать. Кроме того, первый номер на болиде напоминает об этом на каждом этапе.

Когда я был моложе, то даже не предполагал, что у меня будет такая площадка, чтобы говорить о [психическом здоровье]. Когда осознаешь, что можешь сильно помочь людям – это нечто особенное. В долгосрочной перспективе это важнее титула.

Моей главной мотивацией всегда было радовать свою команду, хотя я и сам хочу быть счастливым и побеждать. Безусловно, есть гонщики, которых это не сильно заботит, но мне это всегда нравилось», – заявил британец.

Ландо вспомнил трудности, которые испытывал из-за синдрома самозванца после дебюта в «Ф-1» в 2019 году:

«Было много сомнений: «Заслуживаю ли я находиться тут? Почему я не так хорош, как остальные?» Тебе кажется, что ты впустую тратишь время других людей. Было очень тяжело».

