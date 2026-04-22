Дженсон Баттон: «Расселл – настоящая мощь. Джорджа не смутят победы Антонелли»

Баттон сообщил о невезении Расселла в борьбе с Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон уверен, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оправится от двух побед подряд своего напарника Андреа Кими Антонелли .

«Как ни странно, я встретил Джорджа пару дней назад – случайно. И он выглядел очень спокойным, собранным. Его это не смутит. Он знает свою скорость и знает, что ситуация складывалась не в его пользу.

Ему очень не везло. Но надо принимать и хорошее, и плохое. Иногда тебе не везет. В следующей гонке все может сложиться иначе. Возможно, ему повезет – кто знает.

На мой взгляд, это захватывающая борьба за титул между этими двумя гонщиками. Кими еще так молод. Джордж – вот настоящая мощь, должен сказать. Я большой фанат Джорджа», – заявил эксперт Sky Sports.

Баттон, завоевавший титул в «Брауне », в шутку связал успехи «Мерседеса» с собой:

«Это забавно – «Мерседес» в этом году выглядит очень сильно, а все начиналось с этого. Вот откуда пошел «Мерседес» – это команда из Бракли. Сначала «Хонда», затем «Браун», который стал «Мерседесом ». Так что я приписываю успехи коллектива себе, определенно».

