Единственный способ подготовиться к болиду «Ф-1» без гонок – вешать на голову 30 кг железа. Это реальная тренировка пилота «Мерседеса»

Тяжелая работа.

Автоспорт крайне специфичен: можно накачать руки для поворота руля, ноги – для быстрого и мощного давления на педали (на тормоз нужно бить с усилием 100-120 кг в некоторых поворотах, например), и превратиться в элитного триатлониста для спокойного двух- или трехчасового пилотажа в горячем кокпите (до 60 градусов) хоть в жарких и влажных местах вроде Сингапура.

Но у топовых машин «Формулы-1» есть особенность – колоссальные перегрузки в поворотах вплоть до 5-7G: то есть на шею пилота воздействует эквивалент груза в 30-35 кг. Причем вектор постоянно меняется с продольного на боковой, и перегрузки могут действовать одновременно с нескольких направлений (например, в скоростном повороте изменяющегося радиуса – одновременно и вбок, и вперед или назад в зависимости от фазы разгона или торможения).

Как же подготовиться к такому истязанию? По большому счету никак – только через гонки, и пилоты «Ф-1» постоянно об этом говорят.

«Тело постоянно напряжено, – рассказывал Льюис Хэмилтон в интервью Леттерману на Netflix. – Мы проезжаем повороты со скоростью 290 км/ч — тело отклоняется в противоположную сторону с силой, в шесть раз превышающей собственный вес. Предположим, голова весит 10 кг — выходит, на шею действует нагрузка в 60 кг.

Для шеи у меня есть свинцовый шлем весом где-то 15 кг. Я ложусь на край скамьи или кровати, опускаю и поднимаю голову. И так помногу раз. В остальном я занимаюсь только кардио. Мы начинаем тренироваться в январе, в начале февраля я приезжаю на завод, а в конце месяца уже начинаются тесты».

«Это единственная часть тела, которая остается максимально подвижной во время пилотирования машины. Ее в прямом смысле слова не на что опереть, и она должна противостоять выпадающим нагрузкам», – объяснял в блоге на Sports.ru бывший пилот «Ф-1» из России Сергей Сироткин.

«Зимой, без гонок, до первых тестов – очевидно, да, шея не страдает от пилотажных нагрузок, и мы нагружаем ее как бешеные», – признавал и тренер Кими Райкконена Марк Арнолл.

«Когда я помогал Ярно Трулли перейти из «Ф-3» сразу в «Ф-1» [в 1997 году], диаметр его шеи за месяц увеличился на три сантиметра. Потом он говорил, что у него не было никаких проблем с шеей во время первой гонки «Формулы-1», – вспоминал бывший физиотерапевт Шумахера и Сенны доктор Риккардо Чеккарелли.

Да, привыкать к специфике перегрузок приходится уже по ходу пилотажа, но нарастить мышечную массу и минимально подготовить шею к грядущему аду все-таки можно. И пилот «Мерседеса» Джордж Расселл на летнем перерыве между Гран-при Венгрии и Гран-при Бельгии показал, как именно: ему на голову вешают груз аж в 30 кг:

Цель – выдержать 5 секунд: перегрузки в повороте редко длятся дольше, потому мучиться дальше бессмысленно. Но, кажется, Джордж все равно не особенно рад – раньше на похожие упражнения он реагировал примерно таким лицом.

«Если честно, в машине оно даже хуже, к сожалению. Пару раз, когда я гонял на симуляторе с камерой прямо напротив лица. И иногда я непроизвольно высовывал язык, когда концентрировался на поворотах. Даже не подозревал, что так делаю», – как-то отвечал он на вопрос фаната.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason