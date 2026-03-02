Аяо Комацу: «Не думаю, что у «Ф-1» будут проблемы со стартами»

Комацу оценил пробный подход «Ф-1» к стартовой процедуре.

Руководитель «Хааса » доволен экспериментом со стартовой процедурой, который провела «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне.

Так как в новых моторах отсутствует MGU-H (модуль тепловой энергии), пилотам приходится поддерживать более высокие обороты, чтобы турбокомпрессор продолжал работать. Из-за этого для старта требуется значительно больше времени.

В связи с этим серия опробовала новую процедуру: как только последний болид занимал место на стартовой решетке, на пять секунд загорался синий свет, после чего следовали уже традиционные красные огни.

«Если посмотреть на проверку стартов с использованием синих огней на пять секунд, то все очень хорошо сработало. Всем участникам удалось хорошо стартовать. Так что не думаю, что у нас будут проблемы с процедурой.

Изначально, когда еще не было этих дополнительных пяти секунд, я бы согласился, что есть риски в вопросе безопасности – но теперь я их не вижу», – сказал Комацу.

