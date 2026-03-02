  • Спортс
Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике»

Монтойя высказался о проблемах подхода «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о перспективах «Феррари» в предстоящем сезоне.

В частности, Монтойю спросили о том, может ли Фредерик Вассер быть уволен с поста руководителя команды, если «Феррари» неудачно выступит в этом году.

«Вопрос в том, что если это не сработает и «Феррари» проведет не лучший сезон – сколь велика в этом будет вина Вассера?

Мне кажется, в этом заключается самая большая проблема «Феррари» – каждый раз, когда у них что-то не получается, они избавляются от руководителя. Но у вас должна быть возможность что-то построить – «Феррари» нужно избавиться от этой боязни ошибки, убрать человека с таким менталитетом.

Вам нужно строить, а не разрушать. И у вас либо есть достаточно квалифицированные инженеры, способные построить быструю машину, либо нет. И если нет – вам нужно понять, что вы должны сделать, чтобы нанять лучших специалистов и построить команду.

Нельзя просто заявить: «Наша машина – дерьмо, ты уволен, мы наймем кого-нибудь другого». Потому что если в команду придет новый парень, а вашим инженерам он не понравится, то в итоге уйдут они. «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике.

 Мы ведь говорим о гоночной команде. Посмотрите на «Макларен» или «Мерседес». Там все надежно. Они выигрывают вместе и проигрывают тоже вместе. У них сплоченные команды, никто никого не обвиняет. Но итальянцы настолько вспыльчивы и подвержены влиянию прессы, что как только что-то происходит, они требуют подать им голову виновного на блюдечке», – рассказал Монтойя.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoФормула-1
logoФеррари
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФредерик Вассер
logoМакларен
Капитан очевидность для всех, кроме итальянцев. Они правда думают, что новый руководитель может за 1-2 года что-то построить.
Ответ ASphotographer
Капитан очевидность для всех, кроме итальянцев. Они правда думают, что новый руководитель может за 1-2 года что-то построить.
Все верно, только кого выгоняли через год?
Все, кто был после Доминекали, работали по 4-5 лет.
Ответ Дмитрий Елисеев
Все верно, только кого выгоняли через год? Все, кто был после Доминекали, работали по 4-5 лет.
Выгоняли позже, но результатов ждут через 1-2 года, а потом вопят. В Ф1 так не работает. Уходят годы и годы, прежде чем паззл сложится. Смена руководителя, это всегда перестановки в коллективе, новые правила работы и так далее. Кроме того, всем понятно, что проблема Феррари еще и в их "национализме". Они так долго были помешаны на всём итальянском, что эту систему давно было пора менять, она перестала работать, им нужны были специалисты извне. Но эти специалисты оказывались в чужой языковой среде, под давлением нетерпеливых тиффози и без особой свободы.
Феррари никогда не стать чемпионом, если они не станут, простите за новояз, глобализированнее.
А по руководителям, после Тодда никто долго не задерживался, и все были итальянцы:
Жан Тодт (1993—2007)
Стефано Доменикали (2008—2014)
Марко Маттиаччи (2014)
Маурицио Арривабене (2015—2019)
Маттиа Бинотто (2019—2022)
Фредерик Вассёр (2023—)
Монтойе ли говорить про вспыльчивость
Ответ !Сержант!
Монтойе ли говорить про вспыльчивость
Самый классный эпизод, когда оператор случайно ударил камерой Монта по голове, колумбиец разразился тирадой "Гребанный идиот! Ты сломал мою гребанную голову!"
*Гребанный - там другое слово было. Без первых двух букв)
Правильно, зачем увольнять? Безлюдной берег, тазик, цемент...😁 В Феррари уже давно назрели кардинальные изменения. Там реально надо резать по-живому, если конечно хотят успеха. Или так и будут около титула крутится, вспоминая эпоху Михаэля и вспоминая халявный титул Кими.
