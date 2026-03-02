Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике»

Монтойя высказался о проблемах подхода «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о перспективах «Феррари» в предстоящем сезоне.

В частности, Монтойю спросили о том, может ли Фредерик Вассер быть уволен с поста руководителя команды, если «Феррари » неудачно выступит в этом году.

«Вопрос в том, что если это не сработает и «Феррари» проведет не лучший сезон – сколь велика в этом будет вина Вассера?

Мне кажется, в этом заключается самая большая проблема «Феррари» – каждый раз, когда у них что-то не получается, они избавляются от руководителя. Но у вас должна быть возможность что-то построить – «Феррари» нужно избавиться от этой боязни ошибки, убрать человека с таким менталитетом.

Вам нужно строить, а не разрушать. И у вас либо есть достаточно квалифицированные инженеры, способные построить быструю машину, либо нет. И если нет – вам нужно понять, что вы должны сделать, чтобы нанять лучших специалистов и построить команду.

Нельзя просто заявить: «Наша машина – дерьмо, ты уволен, мы наймем кого-нибудь другого». Потому что если в команду придет новый парень, а вашим инженерам он не понравится, то в итоге уйдут они. «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике.

Мы ведь говорим о гоночной команде. Посмотрите на «Макларен » или «Мерседес ». Там все надежно. Они выигрывают вместе и проигрывают тоже вместе. У них сплоченные команды, никто никого не обвиняет. Но итальянцы настолько вспыльчивы и подвержены влиянию прессы, что как только что-то происходит, они требуют подать им голову виновного на блюдечке», – рассказал Монтойя.

