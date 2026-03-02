Главный моторист «Ред Булл»: «Я бы избавился от обязательной омологации конструкции двигателя»

В «Ред Булл» призывают пересмотреть моторные правила.

Глава моторного подразделения «Ред Булл » Бен Ходжкинсон рассказал, что был бы рад отмене обязательной омологации конструкции двигателя и разрешил производителям дорабатывать свои моторы на постоянной основе.

Сейчас конструкции моторов будут омологированы до старта сезона, после чего пересмотр ситуации и возможные доработки двигателей для отстающих мотористов будут возможны только через шесть гонок.

«Если бы правила составлял я, то вообще избавился бы от обязательной омологации конструкции двигателя. Тем самым поощряя конкуренцию на трассе. В регламенте и так уже предусмотрено множество ограничений – есть потолок бюджетов команд, действуют ограничения по времени работы в аэродинамической трубе и для стеновых испытаний. Добавлять ко всему этому еще и омологацию двигателей совсем не обязательно.

К тому же работа над модификацией двигателя сильно отличается от модификаций шасси. Ведь вам нужно готовить обновления не для двух машин, а для всех клиентов. И это может занять время. И то, что все детали должны пройти омологацию означает, что вы вообще не можете позволить себе рисковать, вы должны использовать только досконально протестированные.

Более того, на производство некоторых компонентов может потребоваться до 12 недель, а потом вы еще столько же будете ждать одобрения для их использования. Если в первой гонке окажется, что у какой-то команды есть преимущество по мощности двигателя, другим будет очень трудно ее догнать.

Система ADUO [правила, позволяющие отстающим по производительности дорабатывать свои моторы] в этой ситуации помогает, но лишь частично. После шести гонок мы должны будем оценить ситуацию, после чего, на бумаге, обновления можно применять хоть со следующей недели. Но при этом очевидно, что произвести новые детали и получить на них омологацию за пару недель будет очень непросто», – рассказал Ходжкинсон.

