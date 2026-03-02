  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Главный моторист «Ред Булл»: «Я бы избавился от обязательной омологации конструкции двигателя»
10

Главный моторист «Ред Булл»: «Я бы избавился от обязательной омологации конструкции двигателя»

В «Ред Булл» призывают пересмотреть моторные правила.

Глава моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон рассказал, что был бы рад отмене обязательной омологации конструкции двигателя и разрешил производителям дорабатывать свои моторы на постоянной основе.

Сейчас конструкции моторов будут омологированы до старта сезона, после чего пересмотр ситуации и возможные доработки двигателей для отстающих мотористов будут возможны только через шесть гонок.

«Если бы правила составлял я, то вообще избавился бы от обязательной омологации конструкции двигателя. Тем самым поощряя конкуренцию на трассе. В регламенте и так уже предусмотрено множество ограничений – есть потолок бюджетов команд, действуют ограничения по времени работы в аэродинамической трубе и для стеновых испытаний. Добавлять ко всему этому еще и омологацию двигателей совсем не обязательно.

К тому же работа над модификацией двигателя сильно отличается от модификаций шасси. Ведь вам нужно готовить обновления не для двух машин, а для всех клиентов. И это может занять время. И то, что все детали должны пройти омологацию означает, что вы вообще не можете позволить себе рисковать, вы должны использовать только досконально протестированные.

Более того, на производство некоторых компонентов может потребоваться до 12 недель, а потом вы еще столько же будете ждать одобрения для их использования. Если в первой гонке окажется, что у какой-то команды есть преимущество по мощности двигателя, другим будет очень трудно ее догнать.

Система ADUO [правила, позволяющие отстающим по производительности дорабатывать свои моторы] в этой ситуации помогает, но лишь частично. После шести гонок мы должны будем оценить ситуацию, после чего, на бумаге, обновления можно применять хоть со следующей недели. Но при этом очевидно, что произвести новые детали и получить на них омологацию за пару недель будет очень непросто», – рассказал Ходжкинсон.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
техника
logoРед Булл
logoФормула-1
регламент
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
омологация - главная гарантия, что все получают одинаковые моторы. представляю, как расцветут претензии к производителям от клиентов и теории заговоров, если её отменить. странно, что Ходжкинсон этого не понимает.
Ответ vulturecrow
омологация - главная гарантия, что все получают одинаковые моторы. представляю, как расцветут претензии к производителям от клиентов и теории заговоров, если её отменить. странно, что Ходжкинсон этого не понимает.
Так у них же только младшие быки в клиентах, кроме основных. Те точно не будут жаловаться.
Ответ Ariesgoth
Так у них же только младшие быки в клиентах, кроме основных. Те точно не будут жаловаться.
то есть, для них должны будут применяться какие-то особенные правила?
Mercedes HPP - за
О, это тот самый Ходжкинсон, что ракетомоторы мерсовоза строил
Ага, условный Мерс тратит свой бюджет на развитие двигла, а его клиенты просто так получают обновку)) гениально
Ответ TravenS
Ага, условный Мерс тратит свой бюджет на развитие двигла, а его клиенты просто так получают обновку)) гениально
Они денюжки платят
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
сегодня, 19:01
Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 19:00
Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится по второй половине средней группы»
сегодня, 18:45
В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
сегодня, 18:23
Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»
сегодня, 17:56
Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
сегодня, 17:34
Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам
сегодня, 16:58
Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»
сегодня, 15:45
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
сегодня, 15:07
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»
сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
вчера, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем