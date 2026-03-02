Лоран Мекьес: «Мы считаем, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» сейчас немного быстрее «Ред Булл»

Мекьес оценил расстановку сил в пелотоне.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мнением о расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона-2026.

Мекьес считает, что «Ред Булл» подходит к Гран-при Австралии в качестве четвертой по скорости команды пелотона, проигрывая «Мерседесу », «Феррари» и «Макларену ».

«В данный момент быстрейшей командой в пелотоне нам видится «Мерседес». Хотя понятно, что сейчас [о расстановке сил в пелотоне] можно только гадать. Не очень хочется играть в эти игры. Но да, мы в «Ред Булл » считаем, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» сейчас немного быстрее нас.

Предугадать, в каком порядке расположатся команды, довольно трудно. При этом, я полагаю, что по мере работы над развитием болидов расстановка сил будет меняться. Мы начинаем постепенно оптимизировать работу своих болидов, и ситуация будет меняться.

Тем не менее, как мне кажется, эти три команды [«Мерседес», «Феррари » и «Макларен»] сейчас опережают остальных», – рассказал Мекьес.

