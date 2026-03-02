  • Спортс
  • Лоран Мекьес: «Мы считаем, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» сейчас немного быстрее «Ред Булл»
13

Мекьес оценил расстановку сил в пелотоне.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мнением о расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона-2026.

Мекьес считает, что «Ред Булл» подходит к Гран-при Австралии в качестве четвертой по скорости команды пелотона, проигрывая «Мерседесу», «Феррари» и «Макларену».

«В данный момент быстрейшей командой в пелотоне нам видится «Мерседес». Хотя понятно, что сейчас [о расстановке сил в пелотоне] можно только гадать. Не очень хочется играть в эти игры. Но да, мы в «Ред Булл» считаем, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» сейчас немного быстрее нас.

Предугадать, в каком порядке расположатся команды, довольно трудно. При этом, я полагаю, что по мере работы над развитием болидов расстановка сил будет меняться. Мы начинаем постепенно оптимизировать работу своих болидов, и ситуация будет меняться.

Тем не менее, как мне кажется, эти три команды [«Мерседес», «Феррари» и «Макларен»] сейчас опережают остальных», – рассказал Мекьес.

Рекорды в «Ф-1» пора обновить? Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо переписывают историю

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
13 комментариев
А Мерседесе считают, что Феррари, Макларен и Ред Булл немного быстрее их. В Феррари считают, что Мерседес, Макларен и Ред Булл немного быстрее их. И угадайте, что считают в Макларен?😂
Ответ Name_1117078294
Макларен считают что у них развалюха а не машина:)
Ответ Name_1117078294
В феррари так не считают.
Как уже это нытье всех достало.... Все ноют что они бедные и несчастные.
Ну а мы просто посмотрим на результаты первой гонки
как раз немного места для скилла Ферзя, и РБ неожиданно передвинется в лидеры)
Я вот честно говоря не очень понимаю эту политику «пребеднения». Все топ команды на словах как будто бьются за 4-е место в кубке конструкторов. По идее же для бренда должно быть наоборот, типа «Мы не знаем точную расстановку сил, но наша команда всегда была топовой и мы уверены что будем бороться за самые высокие места»
Ответ Александр Деев
Я вот честно говоря не очень понимаю эту политику «пребеднения». Все топ команды на словах как будто бьются за 4-е место в кубке конструкторов. По идее же для бренда должно быть наоборот, типа «Мы не знаем точную расстановку сил, но наша команда всегда была топовой и мы уверены что будем бороться за самые высокие места»
Соломку стелят...
Но это не точно
