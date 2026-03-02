Фото
14

Шарль Леклер женился

Леклер женился на Александре Сен-Мле.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подтвердил ранее появившиеся предположения о том, что женился на своей девушке Александре Сен-Мле.

Леклер выложил в соцсетях фотографии со свадьбы, которая прошла 28 февраля.

Накануне появились предположения о том, что Шарль и Александра сыграли свадьбу. Пару заметили на улицах Монако в классической «Феррари» 250 Testa Rossa 1957 года, при этом Леклер был в светлом костюме, а Сен-Мле – в платье, напоминающем свадебное.

О помолвке пары было объявлено в ноябре прошлого года.

Фото: соцсети «Формулы-1»

Александра Сен-Мле – невеста Шарля Леклера. Поддерживает пилота «Феррари» в паддоке вместе с таксой Лео!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Формулы-1»
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1
светская хроника
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и поздравления!
Девушка, с виду, достойная.
Все стильно, что тут скажешь. Какой выбор машины!
Вот теперь официально!
Поздравляю молодоженов!
Много-много счастливых семейных лет!
Ну и скорейшего чемпионства семье Леклер!
Главное не на мужике женился, а женщины все красивые
Смуглянка молдованка.
Ответ Oliya
Смуглянка молдованка.
Там косметики 3 тонны. И фальш загар
Ответ Багира!
Там косметики 3 тонны. И фальш загар
Возможно. А на ком сейчас мало?
Ну удачи,главное чтобы Лео был счастлив)
Женился, последний год в Феррари, жизнь налаживается)
Красивая пара, но если бы Леклер был водителем автобуса, а не пилотом Формулы 1, она бы за него не вышла
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
сегодня, 19:01
Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 19:00
Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится по второй половине средней группы»
сегодня, 18:45
В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
сегодня, 18:23
Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»
сегодня, 17:56
Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
сегодня, 17:34
Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам
сегодня, 16:58
Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»
сегодня, 15:45
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
сегодня, 15:07
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»
сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
вчера, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем