Шарль Леклер женился

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подтвердил ранее появившиеся предположения о том, что женился на своей девушке Александре Сен-Мле.
Леклер выложил в соцсетях фотографии со свадьбы, которая прошла 28 февраля.
Накануне появились предположения о том, что Шарль и Александра сыграли свадьбу. Пару заметили на улицах Монако в классической «Феррари» 250 Testa Rossa 1957 года, при этом Леклер был в светлом костюме, а Сен-Мле – в платье, напоминающем свадебное.
О помолвке пары было объявлено в ноябре прошлого года.
Фото: соцсети «Формулы-1»
