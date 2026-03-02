Шарль Леклер женился

Леклер женился на Александре Сен-Мле.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подтвердил ранее появившиеся предположения о том, что женился на своей девушке Александре Сен-Мле.

Леклер выложил в соцсетях фотографии со свадьбы, которая прошла 28 февраля.

Накануне появились предположения о том, что Шарль и Александра сыграли свадьбу. Пару заметили на улицах Монако в классической «Феррари» 250 Testa Rossa 1957 года, при этом Леклер был в светлом костюме, а Сен-Мле – в платье, напоминающем свадебное.

О помолвке пары было объявлено в ноябре прошлого года.

Фото: соцсети «Формулы-1»

Александра Сен-Мле – невеста Шарля Леклера. Поддерживает пилота «Феррари» в паддоке вместе с таксой Лео!