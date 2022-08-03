Сменщик Алонсо взбунтовался – отказался от места Фернандо в «Ф-1». Он шел путем Расселла и Леклера, на него претендовали еще две команды

В прошлом году ему не нашли машину и сделали запасным.

Уход Фернандо Алонсо из «Альпин» в «Астон Мартин» удивил всех в «Ф-1» – все-таки так быстро найти замену Себастьяну Феттелю сложно, сам испанец выглядел счастливым в бывшей «Рено», а других равнозначных фигур на рынке нет. Однако переговоры споткнулись о срок сделки, в результате №14 выбрал трансфер и «Альпин» осталась со свободным кокпитом.

Казалось, ненадолго: как раз по замене Алонсо все сразу было ясно. Своей очереди на скамейке резервистов ждал Оскар Пиастри – 21-летний австралиец (с Марком Уэббером в менеджерах), один из сильнейших юных пилотов планеты: №1 в прошлогоднем рейтинге по версии Formula Scout.

Потому никто не удивился быстрому официальному объявлению Пиастри гонщиком «Альпин» на 2023-й вечером 2 августа. Кроме самого Оскара: буквально через пару часов он опроверг сделку в соцсетях.

«Альпин» без моего согласия, выпустила официальное заявление, в котором сообщила о том, что я буду выступать в ее составе в следующем сезоне. Это сообщение не соответствует действительности, я не подписывал контракт с «Альпин» на выступления в 2023 году. Я не буду выступать за «Альпин» в следующем сезоне».

И это – на фоне слухов о заключении некоторых предварительных сделок с другими командами: скорее всего, «Маклареном» – инсайдеры рассказывали об интересе англичан к парню на протяжении последнего месяца.

Тем не менее, шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр в большом интервью ВВС между уходом Алонсо и объявлением Пиастри исключал возможность потери юниора.

«У него есть обязательства перед «Альпин», как и у нас перед ним. И мы выполняем эти обязательства весь этот год. И эти обязательства распространяются и на 2023, и потенциально на 2024 год.

Наши обязательства перед ним на этот год подразумевают работу в качестве резервного пилота «Альпин», а также предусматривает значительное количество времени за рулем прошлогоднего болида. На данный момент мы уже выполнили большую часть программы, подразумевающей преодоление дистанции в 5000 км за сезон за рулем прошлогодней машины, которая разработана для подготовки к следующему сезону.

Также эта программа предусматривает участие в пятничных практиках, работу на симуляторе. И эти обязательства выполняются с обеих сторон. То есть их выполняем и мы, и он.

Таким образом, у нас есть законный, действующий контракт, в том числе на сезон-2023. А в случае активации опции продления и на сезон-2024. Так что я не знаю о его делах с «Маклареном». Как я уже сказал, я не в курсе этого».

Звучит как вполне обычный контракт для пилота из академии – похожие заключает и «Ред Булл», и «Феррари», и «Мерседес». Что же могло пойти не так?

По предположениям инсайдеров, опция команды на продление контракта с желаемыми условиями истекала 31 июля (в день Гран-при Венгрии и предполагаемой сделки Алонсо и «Астон Мартин»). Роль резервиста якобы прописана в отдельном соглашении и предполагает дополнительные подписания и оплату за каждую гонку – то есть заставить Оскара следовать ей в 2023-м теоретически можно, но очень сложно с юридической точки зрения.

«Альпин» даже после опровержения от Пиастри подтвердила уверенность в легальности всех притязаний – следовательно, в случае эскалации конфликта дело перейдет в суд.

Пиастри – сверхталант вроде Расселла и Леклера: выиграл «Ф-2» и «Ф-3» с первой попытки

Оскар впечатлил в 2019-м, 2020-м и 2021-м – последовательно выиграл еврокубок «Формулы Рено», «Формулу-3» и «Формулу-2», причем две последние серии – в дебютных же сезонах. До Пиастри такое удавалось только Шарлю Леклеру и Джорджу Расселлу – несомненным талантам поколения, сразу получавшим места в «Ф-1» (хотя бы в аутсайдерах). Особенно мощным вышел нокаут в «Ф-2», где Пиастри с невероятной стабильностью разорвал опытных Роберта Шварцмана из системы «Феррари», Чжоу Гуаньюя (бывшего участника Академии «Феррари» и еще одного пилота «Альпин»), Дэна Тиктума (бывшего пилота программы «Ред Булл» и слушателя академии «Уильямса»), двух талантов «Ред Булл» Юри Випса и Лиама Лоусона и многих других ребят с опытом в несколько сезонов и мощной прессой. Это было одно из самых сильных выступлений за всю историю главной молодежки.

Но Оскару не повезло: на 2022-й освобождалось только место Райкконена, и его быстро забрал Чжоу с китайскими спонсорами. Австралийцу пришлось уходить в резервисты – целый год на симуляторе с поисками настроек для Фернандо Алонсо и Эстебана Окона.

Но не стоит считать 2022-й потерянным для Пиастри: молодой пилот много узнал о внутреннем взаимодействии в команде в дни Гран-при, вкатился в брифинги и разработки стратегий, а также в развитие новых болидов. Часто именно такая работа помогала гонщикам перезагрузиться после вылета из «Ф-1» и вернуться сильнее и крепче – например, Даниилу Квяту, Кевину Магнуссену и Алексу Албону.

И «Альпин» сразу не собиралась мариновать его в запасных еще год – до поворота с уходом Алонсо французы вели предметные переговоры об аренде парня в «Уильямс».

Чем же хорош Пиастри? Во-первых, невероятной скоростью на одном круге: в «Ф-2» взял 5 поулов на 5 последних этапах подряд (всего квалификаций в сезоне было 8!). В молодежках при этом почти нет времени в практиках для изучения сцепления и шин с разными настройками – в квалификации круг нужно выдавать практически с первой же попытки.

В гонках Оскар берет прежде всего нахождением отличного баланса между риском и результатом: и в «Ф-2», и в «Ф-3» он лишь пару раз за сезон выбывал из топ-10. В «Ф-3» он завоевал титул с меньшим числом побед, чем у прямых конкурентов, в «Ф-2» оторвался лишь на пару штук, но прежде всего – ошибался реже всех. По набору навыков Пиастри смело можно сравнить с Расселлом – у них много общего.

«Это дико. Он не просто выиграл, он доминировал, – комментировал его выступления в «Ф-2» Даниэль Риккардо. – Не думаю, что кто-либо действительно этого ожидал. Одно дело – сражаться за титул, но уверенная победа – огромное достижение. Разумеется, все знали о его таланте. Я понимал, что он талантлив, однако вряд ли хоть кто-то рассчитывал на такое доминирование».

«Думаю, что появление Оскара на стартовой решетке в качестве основного пилота – это лишь вопрос времени», – комментировал его успехи в 2021-м Эстебан Окон.

«Он очень, очень талантливый пилот. Разумеется, я слежу за гонками «Ф-2», и Оскар невероятно стабилен, всегда оказывается там, где нужно. Он впечатляет и, безусловно, заслуживает место в «Ф-1», – отзывался Шарль Леклер.

«Он абсолютно не поддается давлению, – описывал протеже Марк Уэббер перед походом за титулом «Ф-2». – Всегда спокоен и собран. Он среди тех, кому для продвижения не нужны деньги. В «Альпин» не ожидали, что он будет развиваться так быстро».

«Я очень ценю Оскара, в нашу дверь стучится много пилотов, но в случае выбора я быстро остановлюсь на нем, – заявлял весной СЕО всего подразделения «Альпин» Лорен Росси. – Он – великолепный пилот, лучше многих ныне действующих в «Ф-1» и, возможно, будущий чемпион».

Именно поэтому французская команда, должно быть, так и поторопилась с объявлением: чтобы сразу подтвердить – «он наш, и даже не пытайтесь».

И именно поэтому «Уильямс» и теоретически «Макларен» с радостью претендовали на парня – он действительно хорош и не собирался оставаться резервистом еще на год, оттого не менее отчаянно искал место боевого пилота до внезапного ухода Алонсо.

Чем Пиастри вообще думал? Конфликт может стоить ему карьеры в «Ф-1»

Однако за июль ситуация изменилась: «Уильямс», например, переключил внимание на американца Логана Сэрджанта (тот внезапно поехал в «Ф-2» и получил шанс на суперлицензию, а о пилоте из США давно мечтает каждая команда «Ф-1»), а у «Макларена» вскрылись еще более грандиозные сложности. Серьезно, у них творится прямо невиданный трэш с пятью гонщиками на одно место.

Если вкратце, сейчас у «Макларена» пятеро гонщиков на одно место в «Ф-1» (второе прочно занято однозначным Ландо Норрисом): Даниэль Риккардо, звезды «Индикара» Пато О’Уорд и Феликс Розенквист, а также связывавший перспективы Гран-при с «Маклареном» Колтон Херта и свежеподписанный чемпион американской серии Алекс Палоу. Да, все они – вдобавок к Пиастри, и нет, Розенквист не лишний – в одном из интервью Autosport он признавался, что «Макларен» обещал ему шанс, а теперь он вообще не понимает, где будет гоняться (правда, теперь согласен и на «Формулу Е»).

Причем Палоу уже в состоянии активного конфликта: его объявили через пару часов после заявления его нынешней команды о продлении сделки на 2023-й. Сам Алекс настаивает на переходе в «Макларен», дело уже подано в суд – и там адвокаты чемпиона заявили, что «нынешняя команда Палоу «Гэнасси» лишает его мечты попробовать себя в «Ф-1».

При этом все, похоже, зависит от решения Риккардо: судя по инсайдам, контракт предписывает его уведомить команду о продолжении сотрудничества до начала сентября. «Макларен», кажется, пытается медийным давлением и слухами принудить Дэна к полюбовному расставанию, чтобы не тратить деньги и репутацию на скандальные выкупы, но №3 раз за разом заявляет о желании остаться. Все по сути зависит от него.

Английская гоночная команда сейчас строит целую сеть в «Инидкаре», «Формуле Е» и серии электровнедорожников Extreme Е. Потому пилоты, кажется, теперь подписывают сделки именно с системой, а не с определенной командой, и «Макларен» (предположительно) может двигать их между сериями по своему усмотрению. Если нет – тогда у них и правда минимум четверо пилотов на одно место.

Но у Пиастри пока есть шанс на обратный ход!

«Я здесь давно, и видел, как происходили подобные вещи. Дженсон Баттон подписал контракт с «Уильямсом» и в итоге остался в «БАР-Хонде» – если помните, никаких проблем не возникло, – рассказывал Сафнауэр до скандального заявления Пиастри. Я знаю, что Оскар отличается от Дженсона. Надеюсь, мы не пойдем по этому пути. Но ваше предположение состоит в том, что гонщик хочет выступать где-то еще. Надеюсь, это не так».

То есть посыл ясен: «Альпин» готова простить парня, если тот все-таки передумает. С другой стороны, их легальная позиция в принципе выглядит сильнее и более обоснованной (с их стороны – куча пояснений, со стороны пилота пока одно «неа») – скорее всего, в суде выиграет именно команда.

А если нет – «возвращение Риккардо не стало бы проблемой». (Естественно, ведь Риккардо рвал с бывшей «Рено», когда всех нынешних шефов еще даже не было в системе – теперь это фактически новая команда).

Однако сам Пиастри попал в крайне опасную ситуацию: если у него нет жесткого контракта с «Маклареном» или «Уильямсом», и он отказывается возвращаться в «Альпин» (а пока признаков обратного нет), то без дальнейших выкупов и скандалов он остается без места в «Ф-1» и репутации надежного партнера. С учетом двух лет простоя и отсутствия малейшего опыта в Гран-при это – приговор его карьере. И его можно было избежать, если бы Оскар всего лишь повременил с постами в соцсетях.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Daniel Pockett / Stringer, Clive Rose ; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Federico Basile/Keystone Press Agency, Hasan Bratic