Первый поул Расселла в «Ф-1»: ждал 73 Гран-при, привез Хэмилтону почти 0,8 секунды, подарил «Мерседесу» лучшую квалу сезона

Сумасшествие!
Финал квалификацикации Гран-при Венгрии – что-то из разряда «ВНЕЗАПНО»: «Феррари» дежурно бьются за поул, Сайнс слегка побеждает Леклера, и вдруг баааааам – первое место уплывает в «Мерседес». Да еще и не Хэмилтону, а его юному напарнику Джорджу Расселлу.
Под вот такой рев:
А это – лицо шефа «Мерседеса» Тото Вольффа:
Результаты – сногсшибательные: Джордж вырвал у Карлоса 0,044 секунды!
Он шел к этому дню 73 Гран-при – быстрее Ферстаппена, кстати:
И наконец ему все удалось: наслаждаемся великим кругом:
Что еще нужно знать об историческом прорыве Джорджа?
- Льюис Хэмилтон отстал на 0,780 секунды.
- Это первый ряд «Мерседеса» в сезоне.
- Предыдущая лучшая позиция Расселла в квалификациях – вторая на Гран-при Сахира 2020-го и на Гран-при Бельгии 2021-го.
- В 2022-м выше 4-го (Австрия и Испания) он не квалифицировался.
- Накануне в сухих практиках отставал от «Феррари» на 0,856 секунды и на 0,808 секунды.
«С машиной кое-какие проблемы, – жаловался после них Хэмилтон. – Безумие, что все так сильно меняется от трассы к трассе, но надо просто понять, как заставить ее работать. Пока болид слегка болтает и не делает то, чего нам бы хотелось.
По какой-то причина на этой трассе машина работает не так здорово».
«Я на седьмом небе от счастья. Мы, вероятно, провели худшую пятницу в сезоне, очень упорно работали и не знали, в каком направлении пойти, – признался Расселл после финиша. – На последнем круге первый поворот получился прекрасным, второй – тоже, и я просто собирал время. Я пересек финишную черту и увидел на экране, что мы первые – невероятное чувство. Нужно будет изучить и понять, как это получилось».
Понимаете теперь, почему они ТАК счастливы?
Эмоции Сайнса и Леклера тоже понятны – «что это было вообще?»
Бесценно!
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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan
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