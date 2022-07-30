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Первый поул Расселла в «Ф-1»: ждал 73 Гран-при, привез Хэмилтону почти 0,8 секунды, подарил «Мерседесу» лучшую квалу сезона

Формула-1
Мерседес Мерседес
Гран-при Венгрии
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл Джордж Расселл
Авто Авто

Сумасшествие!

Финал квалификацикации Гран-при Венгрии – что-то из разряда «ВНЕЗАПНО»: «Феррари» дежурно бьются за поул, Сайнс слегка побеждает Леклера, и вдруг баааааам – первое место уплывает в «Мерседес». Да еще и не Хэмилтону, а его юному напарнику Джорджу Расселлу.

Под вот такой рев:

А это – лицо шефа «Мерседеса» Тото Вольффа:

Результаты – сногсшибательные: Джордж вырвал у Карлоса 0,044 секунды!

Он шел к этому дню 73 Гран-при – быстрее Ферстаппена, кстати:

И наконец ему все удалось: наслаждаемся великим кругом:

Что еще нужно знать об историческом прорыве Джорджа?

  • Льюис Хэмилтон отстал на 0,780 секунды.
  • Это первый ряд «Мерседеса» в сезоне.
  • Предыдущая лучшая позиция Расселла в квалификациях – вторая на Гран-при Сахира 2020-го и на Гран-при Бельгии 2021-го.
  • В 2022-м выше 4-го (Австрия и Испания) он не квалифицировался.
  • Накануне в сухих практиках отставал от «Феррари» на 0,856 секунды и на 0,808 секунды.

«С машиной кое-какие проблемы, – жаловался после них Хэмилтон. – Безумие, что все так сильно меняется от трассы к трассе, но надо просто понять, как заставить ее работать. Пока болид слегка болтает и не делает то, чего нам бы хотелось.

По какой-то причина на этой трассе машина работает не так здорово».

«Я на седьмом небе от счастья. Мы, вероятно, провели худшую пятницу в сезоне, очень упорно работали и не знали, в каком направлении пойти, – признался Расселл после финиша. – На последнем круге первый поворот получился прекрасным, второй – тоже, и я просто собирал время. Я пересек финишную черту и увидел на экране, что мы первые – невероятное чувство. Нужно будет изучить и понять, как это получилось».

Понимаете теперь, почему они ТАК счастливы?

 
«Конечно, в такие моменты хочется плакать от счастья, после такого поула, но при этом есть и ощущение того, что машина была достаточно быстра, и Льюис тоже мог оказаться впереди. Так что да, есть и небольшой привкус горечи» – резюмировал Тото Вольфф.

Эмоции Сайнса и Леклера тоже понятны – «что это было вообще?»

 

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

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