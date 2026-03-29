  • Оскар Пиастри об аварии Бермэна: «Все это вызывает серьезное беспокойство»
Оскар Пиастри об аварии Бермэна: «Все это вызывает серьезное беспокойство»

Пиастри выразил опасения за безопасность «Ф-1» после аварии Бермэна.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри согласился со многими другими гонщиками, которые выразили опасения из-за аварии Оливера Бермэна на Гран-при Японии.

Авария произошла из-за большой разницы в скорости между Бермэном и Франко Колапинто – пилот «Хааса», быстро догоняя соперника, был вынужден уклоняться от вероятного столкновения, вылетел за пределы трассы и врезался в стену.

«Из того, что я видел – на болиде Колапинто даже не горел задний габаритный фонарь, так что вряд ли его болид находился в режиме супер-клиппинга. И все это вызывает беспокойство.

У меня самого был неприятный инцидент в практике – когда Нико Хюлькенберг на прямой догонял меня на скорости в три раза выше, чем я ожидал, притом, что мы оба в теории двигались на полной скорости. Очевидно, что и гонщикам нужно учиться и привыкать к новым особенностям поведения болидов. И пока мы это делаем, к сожалению, возможны и подобные инциденты, как сегодня», – рассказал Пиастри.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
