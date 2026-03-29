  • Оливер Бермэн об аварии в Японии: «Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться»
Оливер Бермэн об аварии в Японии: «Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться»

Бермэн прокомментировал сход в Японии.

Пилот «Хааса» высказался об аварии на Гран-при Японии.

В гонке британец быстро приближался к Франко Колапинто из «Альпин» и в итоге был вынужден уклониться от столкновения. В результате Бермэн вылетел с трассы и врезался в барьеры, перегрузка в момент удара составила 50G.

«Прежде всего, я полностью в порядке. Это было пугающе, но все хорошо – а это самое главное. Машина немного потрепана, могу лишь от всего сердца извиниться перед командой, поскольку доставил ей немало хлопот.

У нас [с Колапинто] была большая разница в скорости – 50 км/ч. Это часть нового регламента, к которой, полагаю, нам придется привыкнуть. Но у меня было чувство, что мне не оставили достаточно места, если учитывать, насколько быстро я приближался.

Мы с пилотами и стюардами обсуждали это в пятницу. Нужно чуть лучше готовиться к таким ситуациям из-за возникающей разницы в скорости. Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться – и инцидент стал неудачным результатом большой разницы в скорости, которой в «Ф-1» не бывает, но которая появилась при новых правилах», – сказал Бермэн.

Франко Колапинто об аварии Бермэна: «Его скорость была выше моей минимум на 50 км/ч. Ситуация становится опасной»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
А ФИА все предупреждения побоку. Вот когда дождутся крупной аварии, только тогда до них дойдет и начнут что-то делать, сегодня чудом обошлось без серьезных последствий.
92 км разницы. Я эти жалобы на регламент слышал ещё несколько лет назад, но клоунам в фиа под руководством араба было пофиг, вот им нужно было 50-50 сделать и зелёное топливо, и всё тут. Сложно поверить что такие идиоты могут руководить, хотя нет не сложно. Араб только себя переизбрал, регламент только начал действовать, ну посмотрим как они будут это разгребать. Жаль СА отменили, вот там цирк был бы полный.
Ответ Luca di Montezemolo
92 км разницы. Я эти жалобы на регламент слышал ещё несколько лет назад, но клоунам в фиа под руководством араба было пофиг, вот им нужно было 50-50 сделать и зелёное топливо, и всё тут. Сложно поверить что такие идиоты могут руководить, хотя нет не сложно. Араб только себя переизбрал, регламент только начал действовать, ну посмотрим как они будут это разгребать. Жаль СА отменили, вот там цирк был бы полный.
Араб же сопротивлялся до последнего и даже собирал-проводил собрания, чтобы откатить эти изменения, чтобы еще несколько лет провести в эпоху граундэффекта и потом перейти на V8. Проблема то не в нем
