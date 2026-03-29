Оливер Бермэн об аварии в Японии: «Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться»

Пилот «Хааса » высказался об аварии на Гран-при Японии .

В гонке британец быстро приближался к Франко Колапинто из «Альпин » и в итоге был вынужден уклониться от столкновения. В результате Бермэн вылетел с трассы и врезался в барьеры, перегрузка в момент удара составила 50G.

«Прежде всего, я полностью в порядке. Это было пугающе, но все хорошо – а это самое главное. Машина немного потрепана, могу лишь от всего сердца извиниться перед командой, поскольку доставил ей немало хлопот.

У нас [с Колапинто] была большая разница в скорости – 50 км/ч. Это часть нового регламента, к которой, полагаю, нам придется привыкнуть. Но у меня было чувство, что мне не оставили достаточно места, если учитывать, насколько быстро я приближался.

Мы с пилотами и стюардами обсуждали это в пятницу. Нужно чуть лучше готовиться к таким ситуациям из-за возникающей разницы в скорости. Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться – и инцидент стал неудачным результатом большой разницы в скорости, которой в «Ф-1» не бывает, но которая появилась при новых правилах», – сказал Бермэн.

