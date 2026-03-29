Джордж Расселл: «Ощущение, что все складывается против меня, что я единственный, кто проходит через боль»

Расселл высказался о неудачах в Китае и Японии.

Пилот «Мерседеса» считает, что мог добиться более высоких результатов на последних этапах, которые прошли в Китае и Японии .

В первом случае британец финишировал 2-м, во втором – 4-м. При этом обе гонки выиграл его напарник Кими Антонелли.

«В гонках порой все складывается в твою пользу, а порой – против тебя. У меня ощущение, что сейчас, на протяжении последних двух уик-эндов, каждая наша проблема приходится именно на мою машину, все складывается против меня и я единственный, кто проходит через эту боль.

В чем причина? Просто так вышло. Я правда не могу найти более удачного ответа. Порой у пилотов возникают трудности в практиках – у нас же не было ни одной проблемы за сезон. Но в квалификации у меня были неполадки.

У Ландо [Норриса] не было никаких проблем в квалификации, все его проблемы пришлись на практику. В ситуации с новыми болидами это все вопрос удачи. Это только третья гонка из 22, я не переживаю из-за происходящего и знаю, что у меня есть все, чтобы вернуться к успеху.

Изменилась ли обстановка в борьбе за титул? Нет, отнюдь. Прошло всего три гонки из 22. Если бы сегодня один круг сложился иначе, победа была бы моей. Я в этом уверен. В Китае, если не брать проблему, которая возникла у меня в квалификации, я был быстрее всех на три десятых в квалификации к спринту. Возможно, я смог бы взять основной поул и одержать победу в воскресной гонке.

Вот так все обстоит. Это гонки. Теперь у нас перерыв в виде четырех недель, ни о каком [победном] импульсе уже речи не идет. Нужно перезагрузиться и попробовать добиться успеха в следующей гонке», – сказал Расселл.

