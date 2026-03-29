  • Джордж Расселл: «Ощущение, что все складывается против меня, что я единственный, кто проходит через боль»
31

Джордж Расселл: «Ощущение, что все складывается против меня, что я единственный, кто проходит через боль»

Расселл высказался о неудачах в Китае и Японии.

Пилот «Мерседеса» считает, что мог добиться более высоких результатов на последних этапах, которые прошли в Китае и Японии.

В первом случае британец финишировал 2-м, во втором – 4-м. При этом обе гонки выиграл его напарник Кими Антонелли.

«В гонках порой все складывается в твою пользу, а порой – против тебя. У меня ощущение, что сейчас, на протяжении последних двух уик-эндов, каждая наша проблема приходится именно на мою машину, все складывается против меня и я единственный, кто проходит через эту боль.

В чем причина? Просто так вышло. Я правда не могу найти более удачного ответа. Порой у пилотов возникают трудности в практиках – у нас же не было ни одной проблемы за сезон. Но в квалификации у меня были неполадки.

У Ландо [Норриса] не было никаких проблем в квалификации, все его проблемы пришлись на практику. В ситуации с новыми болидами это все вопрос удачи. Это только третья гонка из 22, я не переживаю из-за происходящего и знаю, что у меня есть все, чтобы вернуться к успеху.

Изменилась ли обстановка в борьбе за титул? Нет, отнюдь. Прошло всего три гонки из 22. Если бы сегодня один круг сложился иначе, победа была бы моей. Я в этом уверен. В Китае, если не брать проблему, которая возникла у меня в квалификации, я был быстрее всех на три десятых в квалификации к спринту. Возможно, я смог бы взять основной поул и одержать победу в воскресной гонке.

Вот так все обстоит. Это гонки. Теперь у нас перерыв в виде четырех недель, ни о каком [победном] импульсе уже речи не идет. Нужно перезагрузиться и попробовать добиться успеха в следующей гонке», – сказал Расселл.

«Невероятно!» Расселла взбесил второй провал подряд – лидеру «Мерседеса» просто не везет?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Ахахаха серьезно? тут даже Алонсо стыдно упоминать достаточно про проблемы вилок и маков напомнить
Ответ RusSt
Ахахаха серьезно? тут даже Алонсо стыдно упоминать достаточно про проблемы вилок и маков напомнить
Комментарий скрыт
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Чем его проблемы сегодня хуже даже чем у Оскара или Шарля? Про остальной пелетон я вообще молчу.
Блин, а помните тут поцоны писали, что у Жорика все хорошо с менталкой и минусили упоминания тупорылых крешей в Сингапуре.

У чувака под жопой космовоз, а он плак плак "мне не повезло с СК, а потом батарейка стрельнула один раз мимо денег, пожалейте меня".

Блин, они ж серьёзно моих макларышат в том году ругали...
Ответ Игорь Шмидт
Блин, а помните тут поцоны писали, что у Жорика все хорошо с менталкой и минусили упоминания тупорылых крешей в Сингапуре. У чувака под жопой космовоз, а он плак плак "мне не повезло с СК, а потом батарейка стрельнула один раз мимо денег, пожалейте меня". Блин, они ж серьёзно моих макларышат в том году ругали...
Тупорылых крашей в сингапуре 3 года назад. Вот это да. Вот это ты крутой. Вспомнил. Ну точно был прав.

А блин. Он же здесь не разбился. И в прошлом году единственный все круги проехал. Вот ведь не задача. И в 2024 году только один раз в Австралии разбился. Когда его Алонсо забрейктестил.

Ну у него точно менталка плохая. Ведь тут проблемы только ментальные. А технических не было.

А где он попросил его пожалеть? Ну чтобы наглядно подтвердить что он жалкий нытик.
Ответ Mittermeyer
Тупорылых крашей в сингапуре 3 года назад. Вот это да. Вот это ты крутой. Вспомнил. Ну точно был прав. А блин. Он же здесь не разбился. И в прошлом году единственный все круги проехал. Вот ведь не задача. И в 2024 году только один раз в Австралии разбился. Когда его Алонсо забрейктестил. Ну у него точно менталка плохая. Ведь тут проблемы только ментальные. А технических не было. А где он попросил его пожалеть? Ну чтобы наглядно подтвердить что он жалкий нытик.
Эта плакса чуть не убил Боттаса и Чжоу своими крашами.
Здесь должен быть тот мем с Мэлом Гибсоном на съёмках "Страстей Христовых", в роли Иисуса - Алонсо, например.
Сир уже второй год в Феррари, а его дело подхватил Жорж. Теперь у него боль и страдания, которые он будет героически превозмогать. Методички не меняются.
Ответ Анатолий Зубков
Сир уже второй год в Феррари, а его дело подхватил Жорж. Теперь у него боль и страдания, которые он будет героически превозмогать. Методички не меняются.
Тото в контракте пункт "превозмогание" обязательным прописывает
Пилоты Астон Мартин поспорят с этим утверждением.
Ответ user_85
Пилоты Астон Мартин поспорят с этим утверждением.
Да не, чо им спорить - они же доехать даже не могли до финиша.
Фернандо сегодня - за счастье был доехать. Даже последним.
Всё познаётся в сравнении!
Макс же - продолжает сравнивать со своими чемпионскими сезонами (правда и тогда - бывало Макс был не всегда доволен). Но... - уж как/что/... (у кого) получилось.
Как он жалок, вот кому надо заканчивать карьеру в конце сезона, или выгнать с Мерсов и пусть ездит за Альпин, и только будет вспоминать какие золотые времена были у него при Мерсах
Ответ Nagatomo
Как он жалок, вот кому надо заканчивать карьеру в конце сезона, или выгнать с Мерсов и пусть ездит за Альпин, и только будет вспоминать какие золотые времена были у него при Мерсах
Плюсую
Нытику дали самовозку, а он недоволен. А ещё говорили именно он продолжит наследие великого сэра в Мерсах:))
Ответ rigobersong
Нытику дали самовозку, а он недоволен. А ещё говорили именно он продолжит наследие великого сэра в Мерсах:))
Он и продолжает наследие великого сэра. Рассказывает, как ему тяжело, весь мир против него, если б Жорж был бы чёрным, затмил бы Лью и Винисиуса вместе взятых..
Ответ Анатолий Зубков
Он и продолжает наследие великого сэра. Рассказывает, как ему тяжело, весь мир против него, если б Жорж был бы чёрным, затмил бы Лью и Винисиуса вместе взятых..
100% сходство, ты прав!)
Джорджина после 3 гонки уже ищет заговор)
Нытик. Токсик, которого пацан уделал. (что-то напоминает ?)
Ответ LeChat Ostrowski
Нытик. Токсик, которого пацан уделал. (что-то напоминает ?)
Алонсо
Неединственный!
Макс сейчас - гораздо больнее.
