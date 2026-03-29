  Андреа Кими Антонелли: «Уверен, на Гран-при Майами Расселл вернется к своей лучшей форме»
Андреа Кими Антонелли: «Уверен, на Гран-при Майами Расселл вернется к своей лучшей форме»

Антонелли готовится к противостоянию с Расселлом.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после второй победы подряд в нынешнем сезоне не считает, что у него есть какое-то преимущество в борьбе с Джорджем Расселлом.

«Да, этот уик-энд сложился для Джорджа тяжелее, чем обычно. Но я уверен, что на Гран-при Майами он вернется к своей лучшей форме. Этот же уик-энд стал для него шагом назад, ему было непросто. При этом я был одним из тех, кто больше всего выиграл от появления на трассе машины безопасности. Расселлу же не повезло, ведь он побывал в боксах буквально на предыдущем круге. Да, у Джорджа были трудности, но при этом он все равно был очень быстр.

Честно говоря, я не знаю, что случится на Гран-при Майами. Я лишь знаю, что наша команда работает весьма эффективно. Мы осознаем, что конкуренты могут приблизиться, но в то же время мы думаем о следующих трассах и о необходимом развитии болида», – рассказал Антонелли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Это я так понимаю подготовка к тому. Что в Майями Рассел даже стартовать не будет. Щас Тото подсуетится. Там не только настройки крутиться будут. Но и элементы машины из строя выходить будут. Тото лунопопика молоденького решил привести к титулу.
Мне твои комментарии напоминают прошлый сезон. Пиастри Норрис. большинство фанатов если у их кумира идет что то не так просто здравый смысл теряют и начинают нести всякие глупости.
Да не. Пиастри же не просили Норрису позиции отдавать. Бред какой то.
Да причём тут форма, когда дважды Жорж получает под дых по технической части и вдобавок и по стратегии оба гран при.
