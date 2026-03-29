Льюис Хэмилтон о новом регламенте «Ф-1»: «У пилотов нет права голоса»

Хэмилтон сомневается, что ФИА прислушается к пилотам.

Пилот «Феррари» считает, что гонщики не смогут повлиять на решение ФИА относительно возможного изменения нового регламента.

«У пилотов нет права голоса. У нас нет власти. Мы не комитет, у нас нет права участвовать в голосовании», – сказал Хэмилтон.  

Карлос Сайнс о Бермэне: «С точки зрения пилотов подобные инциденты и обгоны при разнице в скорости в 50 км/ч – это не гонки»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Ну че, кто еще не высказался из пилотов в эти выходные?😀
Хотя для диванных экспертов непосредственные участники явно не авторитеты
Кроме Макса никто не ноет ©
Верим)
Просто все воспитанные, а у Макса в воспитателях был Ёс и Макс выражений не выбирает 😏
И еще момент, думаю, у Макса особые условия, и ему позволено чуть меньше следить за языком, когда за другими стоит неприметная девочка из пиар-службы команды
Соберитесь вместе, всеми пилотами, и обговорить всю ситуацию. Найдите решение на ваш взгляд правильное. Откажитесь выступать в гран при в конце концов, если мнение ваше не будет услышанно. Конечно Мерседес будет против, но блин, вас остальных больше 90 процентов участников от общего количества. В таком случае руководство не сможет просто смотреть на это со стороны и я уверен, пойдут на уступки и изменения. Тем более тебе то что терять, ты уже многократный чемпион, тоже касается и тапка с Алонсо, уже боятся вам нечего.
Бред. Собрались вместе, начали бастовать и бойкотировать гонки. Всё.
ну вот как вы себе представляете бойкот? во-первых у каждого есть контракт, по которому их сразу же взгреют на месячную зарплату, а дальше, я уверен, есть лазейки что бы в моменте пригрозить им штрафом сразу же во всю годовую зарплату. Ну ладно, это только деньги.
хорошо, собираются все пилоты, бойкот полный, а чемпионат то должен идти здесь и сейчас
что делать? доставать прошлогодние болиды и ездить на них?
Ничего ФИА не сделает и никого не оштрафуют, если гонки будут готовы бойкотирвать хотя бы 2/3 пилотов. Это называется профсоюз

Потенциальная гонка из 2 Мерседесов это будет полнейшая катастрофа для ФИА и Либерти
а причем тут фиа? я говорю за команды, они будут штрафовать своих пилотов
раз нет гонок, команды будут в минусе
никто не хочет быть в минусе, будут ездить на том что есть
Вот и Хоуми высказался, что ожидаемо. Авария Оливера дала толчок, а ведь и её можно было избежать, если не пихать дурацких электричек
Похоже адекватный один только льюис, остальные только ноют
Здравое мнение. Безотносительно к качеству регламента. Думать надо было ещё в 2009, когда вся эко-повесточка продвигалась. Все эти КЕРСы, МГУХи, генераторы, батареи и т.д.

Смешным персонажам в комментах, призывающие устроить забастовку. Как часто вы на своей работе бастовали, когда вас что-то не устраивало? Ровно ноль раз. Мамкины революционеры, блин.))
Главные новости
Аяо Комацу об аварии Бермэна: «Колапинто не виноват. Возникшая разница в скорости – проблема нынешних правил»
19 минут назад
Журналист Томас Махер: «После гонки в Сузуке услышал, что в ФИА растет уверенность в ошибочности нового регламента»
56 минут назад
Оливер Бермэн об аварии в Японии: «Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться»
сегодня, 13:10
Оскар Пиастри об аварии Бермэна: «Все это вызывает серьезное беспокойство»
сегодня, 12:55
Андреа Кими Антонелли: «Уверен, на Гран-при Майами Расселл вернется к своей лучшей форме»
сегодня, 12:27
Джордж Расселл: «Ощущение, что все складывается против меня, что я единственный, кто проходит через боль»
сегодня, 12:17
Ландо Норрис: «Для «Макларена» финиш на 2-й и 5-й позиции – это позитивный момент»
сегодня, 11:57
Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)
сегодня, 11:57
Лоран Мекьес: «Поговорю о регламенте потом. У «Ред Булл» много работы»
сегодня, 11:42
Оскар Пиастри: «Не уверен, сумели бы мы выиграть гонку, но был бы рад возможности это выяснить»
сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем