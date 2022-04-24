Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох

Еще полгода назад они рубились за титул на равных.

Помните декабрь 2021-го? Хорошее было время: Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон колесо в колесо рубились за чемпионский титул до последнего круга, обеспечивая «Формуле-1» огромное напряжение, аудиторию и скандал за скандалом.

Теперь многое изменилось: лидер «Ред Булл» – с чемпионской единичкой на носу и вновь сражается за победы (теперь – в основном с «Феррари» Шарля Леклера), а «Мерседес» провалил подготовку к новому сезону и нырнул за пределы топ-10. Семикратный вообще провел на Гран-при Эмилии-Романьи персонально худший уик-энд года: 14-й – в квалификации, 14-й – в спринте и 13-й – в гонке.

Причем унижение не ограничилось одними лишь цифрами: в процессе заезда Макс объехал Льюиса на круг – впервые с Гран-при Мексики 2017-го:

Видимо, потому шеф «Мерседеса» Тото Вольфф тут же извинился перед Хэмилтоном после финиша: «Прости за то, что тебе пришлось пилотировать сегодня. Знаю, она неуправляема, и… Эм… Не то, что мы заслуживаем, чтобы засчитать результат. Мы сдвинемся. Да, мы будем работать как следует и выберемся».

Тем временем напарник Льюиса Джордж Расселл – в топ-5, но объясняет разницу в результатах машиной.

«Последние четыре гонки складывались в нашу пользу, нам везло. У нас есть ограничения, связанные с болидом. Мы стали чуть медленнее. Нужно найти более удачный компромисс для прогрева покрышек – потому что стартовые позиции были очень уж низкими.

Машина в этот уик-энд вообще не попала в рабочее окно. Очень трудно проехать круг, выжать все из шин и находиться в оптимальном окне. Приходится просто собирать круг.

У Льюиса есть темп, он невероятно быстр, но уик-энд получился для команды трудным, тяжело было все сделать правильно и показать время, когда это было необходимо. Думаю, этот уик-энд – просто какая-то осечка. Но я не сомневаюсь, что он вернется и станет сильнее».

Тем временем Хэмилтон – уже седьмой в общем зачете и выигрывает у недавнего напарника Валттери Боттаса всего 4 балла. Вот только тот теперь катает за «Альфа Ромео» и не уступает лидеру круг.