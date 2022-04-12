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Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

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А напарник по «Ферарари» и «Ред Булл» оступались хотя бы по разу.

Шарль Леклер ворвался в новую «Формулу-1» алым доминатором: лидирует в чемпионате с 71 зачетным баллом (второй – Расселл на бедовом «Мерседесе», у него всего 37), а в Кубке конструкторов Скудерия даже после схода Сайнса пробила сотню и оторвалась от прошлогодних победителей на 39 баллов и на 49 баллов от «Ред Булл». №16 выиграл в Австралии уже второй раз в сезоне и оформил первый в карьере Большой шлем (поул, победа и лидирование от старта до финиша), в Бахрейне тоже довел гонку до первого места (после блокировки у Ферстаппена при одной из попыток обгона), да и в Саудовской Аравии рубился с Максом до последних кругов.

В квалификациях та же история: два поула (Бахрейн и Австралия) и второе место в Джидде. Шарль правда стабильнее всех оказывался среди быстрейших и на длинной, и на короткой дистанции.

Однако огромный отрыв в чемпионате пришел к монегаску не только из-за личной скорости. Соперники просто слишком много ошибались.

Напарник по «Феррари» Карлос Сайнс: завал в Австралии, трудное освоение F1-75

При взгляде на обе таблицы «Формулы-1» моментально возникает вопрос: а куда делся напарник Шарля Карлос Сайнс, убравший монегаска по очкам в предыдущем сезоне? Вроде испанец же хорош, традиционно не менее стабилен и обычно реже идет на риск?

Казалось бы, да: в Бахрейне испанец помог «Феррари» оформить дубль, а в Саудовской Аравии приехал третьим. Отрыв от поула в квалификации уложился в 0,2 секунды – то есть не пропасть, а буквально мелочи.

А в Австралии Карлос квалифицировался девятым – на фоне нового поула Леклера показался малость неудачником.

«У нас возникла проблема со стартером, – прокомментировал Сайнс провал в австралийской квалификации. – Просто не было возможности выехать из боксов. Отправились на трассу на три минуты позже, чем планировали. Я не смог нормально подготовить шины, прогреть их, все приходилось делать в спешке, и в результате я ушел на быстрый круг на холодной резине. Круг получился ужасным».

Но главное разочарование произошло в гонке – для №55 она продлилась всего 2 круга.

«Феррари» придумала Карлосу альтернативную тактику, чтобы дать шанс выбраться из подвала первой десятки – и снарядила его самыми жесткими покрышками для первого отрезка. Но Сайнс из-за нехватки сцепления и сбоя электроники провалил старт, а затем слишком активно ринулся отыгрывать позиции.

«Возникла проблема с рулевым управлением – некоторые кнопки не работали. Мы поменяли руль, поэтому он был расположен не лучшим образом, в итоге на старте включилась антипробуксовочная система – из-за сцепления и крутящего момента.

Я оказался в невыгодном положении и пытался отыграть позиции на первых кругах. Очевидно, я допустил ошибку, покрышки были еще не готовы для атаки. Я переоценил сцепление и сошел».

Небольшие проигрыши Леклеру на предыдущих этапах тоже не случайны – испанцу пока не хватает синергии с F1-75.

«Я пока не до конца понимаю особенности работы болида, – объяснял небольшое отставание от напарника Карлос на первом Гран-при года. – Мне приходится очень много думать за рулем, что забирает достаточно большое количество внимания».

Ошибки + затянувшееся знакомство с машиной = перспективы превращения в №2 как минимум на 2022-й. Шарлю не обязательно было выжимать из себя больше обычного – достаточно просто удержать старый уровень.

Ферстаппен: два схода из-за ненадежности «Ред Булл»

Действующий чемпион после Австралии уже и не задумывается о защите титула – Леклер уехал на 46 очков (почти две победы). Сейчас №1 мечтает о клетчатых флагах:

«Мы в километрах позади («Феррари»), так что в данный момент я даже думать не хочу о борьбе за титул. Гораздо важнее для нас просто добираться до финиша».

Просто «Ред Булл» подвел Макса дважды. В Бахрейне управление его машины сломали на пит-стопе – поломка стоила пропуска Сайнса – а затем №1 еще и сошел из-за отказа топливного насоса. В Мельбурне Ферстаппен ехал вторым – и вновь его подвела топливная система.

Тем не менее, даже без поломок и с претензиями на первые места Макс и сам допускал больше ошибок – например, в Бахрейне во время прессинга Леклера он явно перестарался на одной из попыток обгона, заблокировал колесо и после отстал из-за последствий повреждения покрышки.

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А в квалификации Саудовской Аравии Макс приехал только четвертым – уступил и «Феррари», и Серхио Пересу, объяснив провал переменчивой работой шин. В Австралии история примерно повторилась – чемпион шел на поул до предпоследнего поворота…

Но вновь уступил – и снова из-за покрышек.

«Не могу сказать, что ощущения хорошие, и так продолжается весь уик-энд. Не думаю, что хоть на каком-то круге я чувствовал себя уверенно. Было трудно, – признавался и сам чемпион. – Мы попытались поправить настройки, но это не привело к улучшениям, на которые мы надеялись».

И в третьем сегменте квалификации он несколько раз жаловался по радио, что каждый новый комплект ощущался совершенно по-другому.

Но у шефов команды – другое мнение.

«Макс заблокировал шины и потерял две-три десятые», – признал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Он заблокировал шины там же и в первой попытке и потерял 0,4 секунды, – резюмировал советник программы «Ред Булл» в «Ф-1» Гельмут Марко. – Думаю, Макс по-прежнему слишком сильно старается, хочет слишком многого. Мы думали, после завоевания титула он станет немного спокойнее. Но, судя по всему, Максу нужен второй титул – только после этого он перестанет чувствовать давление в квалификации».

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В гонках Макс в самом деле пока смотрится сильнее – в Джидде, например, Леклер уже не сумел отбиться. Тем не менее, персональных ошибок пока слишком много.

Перес: ненадежность «Ред Булл», невезение, пара стратегических ошибок

Напарника Ферстаппена тоже вполне можно вносить в список претендентов на бумаге: все-таки у него такая же машина, а в Саудовской Аравии Серхио даже взял первый поул в карьере. Более того, в данный момент у Чеко даже больше очков – 30 против 25 у Ферстаппена. Да и шефы команды нахваливают мексиканца – буквально равняют его с чемпионом.

Однако отставание от Леклера, как вы понимаете, все равно катастрофическое. Откуда же оно взялось?

В Бахрейне по Пересу ударила та же ненадежность «Ред Булл» – на болиде №11 тоже отказала топливная система.

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В Саудовской Аравии судьба вернула должок «Ред Булл» за финал-2021: теперь авария Латифи отобрала победу у их пилота. Хотя еще до рокового крэша Чеко виртуально проиграл лидерство из-за дрогнувшего командного мостика: стратеги англо-австрийцев купились на «фэйковый» пит-стоп Леклера и слишком рано зазвали мексиканца в боксы.

Не обошлось без ошибок и в Австралии – только теперь с настройками.

«Нашим слабым местом был третий сектор, – признал занявший второе место в Мельбурне Чеко. – Пришлось идти на существенные компромиссы при настройке, это сказалось на поведении машины. И ситуация в этом повороте показывает, насколько чувствительна машина в отношении настроек и насколько просто допустить ошибку.

Мы подобрали не самый подходящий баланс. Мы допустили небольшую ошибку с выбором направления доработки настроек».

Собственно, Ферстаппен страдал от той же проблемы – «Ред Булл» пока не удается повторить ровность и методичность работы гаража «Феррари».

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Вообще из-за проблем Сайнса и «Ред Булл» на вторых местах обоих зачетов внезапно вновь материализовалось нечто серебряное и привычное за последние 8 лет: второе место среди пилотов – у Джорджа Расселла, а в Кубке конструкторов «Мерседес» выигрывает у «Ред Булл» 10 баллов (хоть и отстает от «Феррари» почти на 50).

Сомнения в перспективах W13 – огромные: вряд ли Хэмилтон с напарником зарубятся за победы и титулы в 2022-м.

«В данный момент нам приходится работать только в режиме минимизирования потерь, – выдал стратегию на старт сезона Расселл. – Нужно стараться набирать очки, когда представляется такая возможность, не разбрасываться шансами, даже если в лучшем случае речь идет о 5-6 месте. Стараться держаться на расстоянии вытянутой руки от лидеров. Тогда, я надеюсь, мы сможем вернуться в борьбу».

«Предполагаю, что в этом сезоне мы еще сможем выиграть гонку, но само собой это не случится, нам придется ради этого бороться», – признался шеф восьмикратных Тото Вольфф.

Пока их тактика чемпионов работает, но и проблемы с темпом – грандиозные и всеобъемлющие. Тут и потеря лидерства по мощности мотора, и дикие подскоки на прямых, и чрезмерная мера в инновационную философию сверхминималистичных понтонов, и странности с балансом.

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Настроения – вообще пессимистичные.

«За три Гран-при мы не добились никакого прогресса, – разочаровался Льюис после Австралии. – Мне хотелось бы сохранять оптимистичный настрой – и что да, скоро у нас появятся классные новинки. Но на данный момент таких новинок у нас нет».

«Из-за серьезного отставания и потолка расходов мы не можем разбрасываться обновлениями, действовать методом проб и ошибок. Новинки надо привозить, когда мы полностью в них уверены и знаем, что все работает так, как ожидалось. Это будет через несколько гонок», – спрогнозировал Джордж.

Зато W13 оказался крайне надежным, и Расселл с Хэмилтоном с радостью безошибочно пользуются фэйлами других – оттого Джордж лишь с одним подиумом оказался выше Сайнса с двумя, а Хэмилтон набрал больше очков, чем Ферстаппен.

Потому «Формула-1» 2022-го – скорее не битва персоналий вроде Шарля и Макса (как в 2021-м), а больше схватка скорости и надежности, ошибок и расчета, стабильности и вспышек. И Леклер лидирует не только потому, что лично сильный гонщик (но и поэтому, конечно, тоже), но и потому, что его сторона гаража единственной в сезоне из топов пока не допускала серьезных промашек. О реальной сопоставимости персональной формы №16 с соперниками узнаем сразу после первой из них, а пока – Форца, конечно.

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Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Lars Baron; REUTERS/Loren Elliott, Martin Keep, Simon Baker; formula1.com

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