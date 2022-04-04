Команда Алонсо быстро завалила сезон «Ф-1»: за две гонки достигла лимита на моторы. Последствия заточки под мощность без надежности

Зато по лошадиным силам – на уровне топов.

На ближайшем Гран-при Австралии Фернандо Алонсо получит уже третий двигатель внутреннего сгорания за сезон – при лимите в три штуки. То есть за каждый следующий агрегат на любом следующем этапе двукратный чемпион «Формулы-1» отбудет штраф (минимум 10 мест на стартовой решетке) – а ведь с начала года минуло только два Гран-при. Да, «Альпин» сколапсировался неожиданно быстро.

При этом, как выяснилось, уже перед гонкой в Джидде на болид Алонсо установили третий по счету двигатель – в качестве меры предосторожности. И именно он как раз и подвел испанца в Саудовской Аравии – №14 потерял мощность из-за перегрева и сошел.

«Проблема была не в самом двигателе, а в водяном насосе, она в итоге привела к поломке системы охлаждения и каскаду других проблем – эффективность охлаждения двигателя снизилась, топливо нагрелось и так далее, – рассказал шеф «Альпин» Лоран Росси. – А водяной насос интегрирован в конструкцию двигателя. И даже если бы мы хотели починить его, нам бы пришлось вскрывать пломбу. Так что этот двигатель для нас потерян».

Теперь Фернандо вернется к агрегату №2 – последнему рабочему на все 100 процентов из доступного пула. Первый отправили на базу «Рено» еще после Гран-при Бахрейна – тоже подозревали неполадки. Изначально его собирались вернуть в строй, но...

Печальный результат с заменами – закономерный итог смены фокуса с надежности (основы философии двигателей французов в предыдущие пару лет) на пиковую мощность. Причем Росси не скрывал ситуацию еще перед стартом сезона – более того, он даже гордился единоличным решением устроить внутреннюю мини-революцию.

«Обычно развивают либо надежность, либо мощность. Когда мы создавали мотор [2022 года], испытывали некоторые проблемы с надежностью. Я сказал: нужно раздвигать границы, меня не волнует [надежность]. Я бы предпочел двигатель с максимальной мощностью, чем надежный мотор без скорости.

Раньше упор делался на надежность, теперь мы идем в противоположном направлении. У нас за плечами тысячи километров [тестовых испытаний]. Мы полностью перестроили двигатель – это совершенно новая концепция. Самое главное, турбина и компрессор разнесены, но это не единственная особенность, делающая мотор более компактным. Двигатель работает в более широком окне температур и давлений. Это переломный момент для нас.

Теперь мы поспеваем за музыкой. Может, мы не на уровне «Феррари», но на равных с «Мерседесом» и «Хондой». Мотор стал легче, короче, уже и имеет более низкий центр тяжести. Мотор вписался в 150 кг – и мы подвинули его ближе к пилоту. Это означает, что можно плотнее скомпоновать детали в середине и задней части болида, если нужно. Кроме этого, энергия от гибридной составляющей повысилась, и мы можем использовать ее на протяжении большего периода времени. С предыдущей версией мы страдали от проблем с охлаждением на высокогорных трассах вроде Мехико, теперь это в прошлом».

Сработало? После тестов казалось, что да: по данным замеров GPS и телеметрии Фернандо гонял примерно на уровне Леклера и Ферстаппена. Я даже называл его «теневым фаворитом» – очень оптимистично, но уж больно хотелось увидеть сюрприз от испанского мастера и его команды.

Показатели правда выглядели интересно:

На большинстве прямых французская машина ехала стабильно быстрее и лучше разгонялась, на длинных отрезках с жесткими шинами Фернандо попадал во времена Леклера и вез секунду Хэмилтону.

«Теперь мы примерно на одном уровне с остальными, команда сражается с соперниками на прямых. Для нас это шаг вперед, и дело не только в мощности, но и во всей концепции двигателя, которая полностью изменилась. Мы довольны силовой установкой», – радовался Алонсо еще до новости об окончательном списании агрегата.

Но в итоге бывшая «Рено» и правда удивила. Так быстро сколапсировать и завалить сезон – это надо уметь.

С другой стороны, речь идет о той же команде, что поссорилась с «Ред Булл» из-за низкой надежности и мощности сразу после перехода на турбомоторы еще в 2015-м и 2016-м. С тех пор либо их техника прибавляла в лошадиных силах и сваривалась с конверсией «2-3 силовые установки за Гран-при», как в 2017-м, либо переходила в более выносливый режим, но почти не давала шансов на подиумы.

Так все и работало до 2021-го – пока французы не потеряли последнего клиента («Макларен» ушел к «Мерседесу»). Также впереди виднелась смена регламента и переход на топливную смесь с 10 процентами биоэтанола, требующий полной перестройки мотора – а дальше еще и заморозка силовых установок с 1 марта 2022-го и до 2026-го (теперь разрешены только обновления с прицелом под надежность). Ромбические гении выбрали риск – и сделали вроде бы равный с топами по мощности мотор. Правда, пока он самый хрупкий в пелотоне – и нынешний сезон уже можно списывать.

Теперь успехи Алонсо, Окона и «Альпин» ожидаются только в 2023-м или еще дальше – в среднесрочной перспективе. Если установки перестанут отказывать, конечно.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed, Ahmed Yosri