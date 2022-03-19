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Оказывается, Мазепина правда просили выбить Хэмилтона в финале сезона «Ф-1». Фанаты с родины Льюиса

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Никита Мазепин Никита Мазепин
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Гран-при Абу-Даби
Хаас Хаас
Формула-1
Авто Авто

Внезапно.

Финал «Формулы-1» в 2021-м навсегда останется в истории как один из самых напряженных и скандальных – иначе и быть не могло при сценарии равенства очков главных соперников перед последней гонкой сезона. Победитель Гран-при Абу-Даби забирал все – мир разделился на два лагеря: половина топила за Макса Ферстаппена, вторая половина надеялась на рекордный титул Льюиса Хэмилтона.

Причем фанаты соглашались даже на самые жесткие и экстраординарные исходы. Вот вы шутили в комментариях в стиле «вот бы Мазепин кого-нибудь выбил» – а ведь к Никите реально подходили болельщики и просили вынести лидера «Мерседеса»!

Серьезно: вот кадры из десятой серии нового сезона Drive To Survive, где русский пилот «Хааса» пересказывает разговор с фанаткой-англичанкой перед финальным Гран-при.

Никита: Вчера подходит девушка. «Можешь врезаться в Льюиса?» Она англичанка.

К сожалению, мы так и не узнали, как бы поступил Мазепин: №9 подхватил коронавирус и пропустил финал.

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